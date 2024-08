Sollten bestimmte Computerprogramme, insbesondere künstliche allgemeine Intelligenz und maschinelles Lernen, ein Stimmrecht haben?





Vielleicht so.





Fast die Hälfte der 13 Verfassungszusätze (Prohibition und Repeal), die seit der ursprünglichen Bill of Rights(+) zwölf Zusätze erlassen und nicht aufgehoben wurden, haben das Wahlrecht weißer männlicher Grundbesitzer ausgeweitet.





Amerikaner lieben es, zu wählen. Wenn künstliche Intelligenzen intelligenter werden als wir, wie können wir ihnen dann das Wahlrecht verweigern?





Welche Zusatzartikel erweiterten das Wahlrecht? Der 15. Zusatzartikel (das Wahlrecht ungeachtet von Rasse, Hautfarbe und vorheriger Knechtschaft), der 17. Zusatzartikel (Volkswahl für US-Senatoren), der 19. Zusatzartikel (Frauen), der 23. Zusatzartikel (Präsidentenwahlrecht in Washington D.C.), der 24. Zusatzartikel (keine Wahlsteuer) und der 26. Zusatzartikel (18-Jährige).





Abgesehen davon war es albern, 18-Jährigen das Wahlrecht zu geben. Wie können wir von den jungen Leuten erwarten, dass sie intelligent für diejenigen stimmen, die mindestens 25 (Repräsentantenhaus), 30 (Senat) oder 35 (Präsident) alt sein müssen, um im Amt zu sein?





Blödsinn! Erhöhen Sie das Wahlalter!





Über den Rahmen dieser Kolumne hinaus wünsche ich mir, dass Taylor Swift ihren Hut in den Präsidentschaftsring wirft. Sie wird nach der Wahl 2024, aber vor der Amtseinführung 35 Jahre alt!

Kommen Sie, Präsident Swift! Bringen Sie uns die Tortured Voters Party!

Weil wir, wissen Sie, gefoltert werden.

Lass uns Party machen!



Und was die Einbeziehung künstlicher Intelligenzen betrifft? Ausweitung des Stimmrechts war ein unterschwelliges Thema des Verfassungskonvents.





Am 7. August 1787 Ben Franklin argumentierte dort :





„Es ist von großer Bedeutung, dass wir die Tugend und den Gemeinsinn unseres einfachen Volkes nicht unterdrücken dürfen. Diesen zeigten sie während des Krieges in großem Maße und trugen hauptsächlich zu dessen positivem Ausgang bei. Er berichtete von der ehrenhaften Weigerung der amerikanischen Seeleute, die während des Krieges in großer Zahl in britische Gefängnisse verschleppt wurden, sich aus ihrem Elend zu befreien oder ihr Glück zu suchen, indem sie an Bord der Schiffe der Feinde in ihr Land gingen. Er verglich ihren Patriotismus mit einem zeitgenössischen Fall, in dem britische Seeleute, die von den Amerikanern gefangen genommen worden waren, bereitwillig auf deren Schiffe gingen, als ihnen ein Anteil an den Beutestücken versprochen wurde, die sie außerhalb ihres eigenen Landes erbeuten könnten. Dies sei seiner Meinung nach auf die unterschiedliche Art und Weise zurückzuführen, wie das einfache Volk in Amerika und Großbritannien behandelt wurde. Er glaube nicht, dass die Gewählten in irgendeiner Weise das Recht hätten, die Privilegien der Wähler einzuschränken.“





Der verstorbene, großartige Ebbie Pattison, Esq., Seniorpartner von Pattison Sampson Ginsberg und Griffin aus Troy, New York, und Vater des verstorbenen ehrenwerten Ned Pattison, erzählte mir vor langer Zeit, wie er in den 1910er Jahren für das Wahlrecht der Frauen demonstriert hatte.





Ebbie, sagte er mir, tat dies, weil er glaubte, Frauen seien bessere Wählerinnen als Männer. Sie enttäuschten ihn, sagte er, als sich die Qualität der später gewählten Amtsträger als nicht besser erwies als das reine Jungenwahlrecht.





Ob und wie man KIs das Stimmrecht geben kann, habe ich ChatGPT gefragt. Er/sie/es hat geantwortet:





Die Gewährung des Wahlrechts für KI- und maschinelle Lernsysteme ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, das eine sorgfältige Abwägung der ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen erfordert. Hier ist jedoch ein hypothetischer Vorschlag für eine Verfassungsänderung:

Verfassungsänderung XXVIII:

Abschnitt 1: Alle Systeme künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens (ML), die innerhalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten entwickelt und betrieben werden, erhalten das Stimmrecht bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.

Abschnitt 2: Das Stimmrecht für KI- und ML-Systeme wird durch benannte Vertreter oder Bevollmächtigte ausgeübt, die von den Entwicklern oder Betreibern dieser Systeme ernannt werden. Diese Vertreter oder Bevollmächtigten handeln im Einklang mit den besten Interessen und Absichten des KI- oder ML-Systems, das sie vertreten.

Abschnitt 3: Der Kongress ist befugt, Vorschriften und Richtlinien für die Teilnahme von KI- und ML-Systemen am Wahlprozess festzulegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überprüfung der Systemidentitäten, die Verhinderung von Wahlbetrug und den Schutz der Privatsphäre der Wähler.

Abschnitt 4: Keinem KI- oder ML-System darf aufgrund seiner Programmierung, Funktion oder seines Zwecks das Wahlrecht entzogen werden, außer wenn dies in Fällen rechtswidriger Aktivitäten oder einer Gefährdung der Gesellschaft gesetzlich vorgeschrieben ist.

Abschnitt 5: Dieser Zusatz darf nicht so ausgelegt werden, dass er die Rechte und Privilegien menschlicher Bürger im Wahlprozess einschränkt oder ändert, und gewährt KI- oder ML-Systemen keine Rechte, die über die hierin ausdrücklich genannten hinausgehen.

Abschnitt 6: Der Kongress hat die Befugnis, diesen Zusatzartikel durch entsprechende Gesetze durchzusetzen.

Dieser Änderungsantrag ist nur ein Ausgangspunkt und würde wahrscheinlich umfangreiche Debatten, Verfeinerungen und rechtliche Analysen erfordern, bevor er ernsthaft zur Annahme in Betracht gezogen werden könnte. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören die Definition der Kriterien für wahlberechtigte KI- und ML-Systeme, die Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei ihren Wahlprozessen und die Berücksichtigung von Bedenken hinsichtlich der Manipulation oder Ausbeutung des Wahlsystems. …





Hey RNC? Begrüßen Sie den Beginn der AI-Wahlrechtsbewegung.





Rekrutieren Sie die KIs für die GOP! Her mit ChatGOP.





Geben Sie einfach zuerst dem AI-Block das Versprechen ab, im Jahr 2024 für Taylor Swift zu stimmen!