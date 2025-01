Ceffu schließt sich mit EOS zusammen, um erweiterte Custody- und CeDeFi-Möglichkeiten bereitzustellen

Calgary, Alberta, 5. Dezember 2024/Chainwire/--Die EOS Network Foundation (ENF) freut sich, bekannt zu geben, dass Ceffu, der institutionelle Custody-Partner von Binance, jetzt das EOS-Mainnet unterstützt.





Diese Partnerschaft bietet Depotverwaltungsdienste auf institutionellem Niveau und erschließt durch die MirrorX-Integration von Binance neue CeDeFi-Möglichkeiten für EOS-Token-Inhaber.





Mit der fortschrittlichen Verwahrungsinfrastruktur von Ceffu können Institutionen ihre EOS-Vermögenswerte mithilfe von Multi-Party Computation (MPC) und anpassbaren Genehmigungsschemata sicher sichern.





Durch SpiegelX können institutionelle Fondsmanager CeDeFi-Strategien einsetzen, die das Beste aus den CEX- und DeFi-Welten nutzen. Durch die Nutzung der Liquidität und der fortschrittlichen Handelsmechanismen von Binance erhalten Inhaber von EOS-Token Zugang zu innovativen Renditelösungen, die auf institutionelle Bedürfnisse zugeschnitten sind.





Die Aufnahme von EOS in den Coinbase COIN50 Index, einen globalen Benchmark, der die 50 wichtigsten an der Coinbase-Börse notierten digitalen Assets repräsentiert, unterstreicht das wachsende Interesse und die Popularität des Ökosystems bei Institutionen. Diese Anerkennung unterstreicht die Position von EOS als führende Blockchain-Plattform und wichtiger Akteur in der Kryptoökonomie.





„Die Integration von Ceffu mit EOS stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau der Infrastruktur dar, die zur Unterstützung institutionellen Engagements in großem Maßstab erforderlich ist“, sagte Yves La Rose, Gründer und CEO der EOS Network Foundation.





„Durch die Partnerschaft mit Ceffu schaffen wir neue Möglichkeiten für Institutionen, sicher am EOS-Ökosystem teilzunehmen und von seinen sich entwickelnden Möglichkeiten zu profitieren.“





EOS hat erhebliche Leistungsverbesserungen erfahren, die durch von der Community genehmigte Tokenomics-Verbesserungen vorangetrieben wurden. Die neuen Tokenomics Strategie beinhaltet einen dedizierten Finanzierungstopf für Middleware mit dem ausgeführten Unicove Portal Rationalisierung des Onboarding-Prozesses und Verbesserung des Benutzererlebnisses.





Darüber hinaus ist seit über fünf Monaten ein Staking-Belohnungsprogramm aktiv, das EOS im Wert von 450 Millionen US-Dollar verteilt und die EOS-Staking-Teilnahme um das Vierfache erhöht und gleichzeitig die Token-Sperrzeit von 4 auf 28 Tage verlängert hat. Diese Tokenomics-Initiativen stärken gemeinsam das EOS-Ökosystem und zeigen seine wachsende Robustheit und Attraktivität.

EOS-Netzwerk

Das EOS-Netzwerk ist eine Blockchain-Plattform der 3. Generation, die von der EOS VM betrieben wird, einer WebAssembly-Engine mit geringer Latenz, hoher Leistung und Erweiterbarkeit für die deterministische Ausführung nahezu gebührenfreier Transaktionen; speziell entwickelt, um optimale Erfahrungen für Web3-Benutzer und -Entwickler zu ermöglichen.





EOS ist die Flaggschiff-Blockchain und das Finanzzentrum des Antelope-Frameworks und dient als treibende Kraft hinter der Multi-Chain-Zusammenarbeit und der öffentlichen Güterfinanzierung für Tools und Infrastruktur durch die EOS Network Foundation (ENF).

EOS Network Stiftung

Die EOS Network Foundation (ENF) wurde mit der Vision einer wohlhabenden und dezentralen Zukunft gegründet. Durch unser Engagement wichtiger Interessenvertreter, Gemeinschaftsprogramme, Ökosystemfinanzierung und Unterstützung eines offenen Technologie-Ökosystems transformiert die ENF Web3.





Das 2021 gegründete ENF ist der Hub für das EOS Network, eine führende Open-Source-Plattform mit einer Reihe stabiler Frameworks, Tools und Bibliotheken für Blockchain-Bereitstellungen. Gemeinsam bringen wir Innovationen hervor, die unsere Community entwickelt, und setzen uns für eine bessere Zukunft für alle ein.

Informationen Ceffu

Ceffu ist eine konforme Depotplattform auf institutionellem Niveau, die Depot- und Liquiditätslösungen anbietet, die nach ISO 27001 und 27701 zertifiziert und nach SOC2 Typ 1 und Typ 2 bestätigt sind.





Unsere Multi-Party-Computation-Technologie (MPC) in Kombination mit einem anpassbaren Multi-Approval-Schema bietet maßgeschneiderte Lösungen, mit denen institutionelle Kunden ihre digitalen Vermögenswerte sicher speichern und verwalten können. Institutionen können auch von Ceffus sicherem Gateway zu einer breiten Palette von Liquiditätsprodukten innerhalb der Ökosysteme anderer Börsen profitieren.





Institutionen können außerdem von Ceffus sicherem Gateway zur weltweit größten Kryptobörse über MirrorX profitieren, unserer außerbörslichen Abwicklungslösung.

