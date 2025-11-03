ARCS 2.0: Pionierende Datenherrschaft durch reale Nutz- und Kulturerbe

Tokyo, Japan, 31. Oktober 2025/Chainwire/--In einer Meilensteinentwicklung Das (ARX) Projekt hat sich von visionären Fundamenten zu greifbaren, realen Auswirkungen verlagert und wurde 2019 mit einer kühnen Mission gestartet, um die Datenherrschaft zu stärken und Einzelpersonen in die Lage zu versetzen, ihre persönlichen Daten zu kontrollieren und zu monetarisieren und daraus einen fairen wirtschaftlichen Wert zu gewinnen, hat ARCS nun seine ARCS 2.0 Phase eingetreten. Arcs Arcs Dieser strategische Pivot integriert Blockchain mit physischen Vermögenswerten und bildet ein dezentrales ökonomisches Ökosystem, das digitale Innovation und alltägliche Dienstleistungen verbindet. From Vision to Reality: Lessons of ARCS 1.0 ARCS 1.0 führte ein bahnbrechendes "Data Bank" -Modell ein, das Anwender mit ARX-Token für anonyme Datenbeiträge belohnt. Diese Erkenntnisse kristallisierten eine Kernwahrheit, dass wahrer Wert eine praktische Anwendung erfordert. ARCS 2.0 reagiert entscheidend und verankert den Token in einer hochfrequenten, verifizierbaren wirtschaftlichen Aktivität. Strategische Partnerschaft: Kominka mit Blockchain revitalisieren Im Vordergrund von ARCS 2.0 steht eine transformative Partnerschaft im Juli 2025 mit SSG Holdings Co., Ltd. und seiner Tochtergesellschaft. Co., Ltd., beide mit Sitz in Tokio, um traditionelle japanische Kominka Häuser mit Blockchain-Technologie zu integrieren. Das Sun Sun House Das Sun Sun House Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer neuen Phase für ARCS, wo sie die Lücke zwischen traditionellen Immobilien und Blockchain-Nutzungen überbrückt.Die Partnerschaft zielt darauf ab, ein Ökosystem zu schaffen, in dem ARCS-Token für Immobilientransaktionen, Mieten und Loyalitätsbelohnungen verwendet werden, wodurch dem Token ein reales Dienstprogramm zur Verfügung gestellt wird. Diese Allianz stellt Kominka, Japans historische Holzhäuser vor dem Zweiten Weltkrieg, als globale Investitions- und Hospitality-Assets mit ARX als exklusive Settlement-Währung dar. \n \n \n \n Übernahme zum Management: Sun Sun House verwaltet End-to-End-Operationen: Beschaffung, Restaurierung, Verkauf und Vermietung dieser kulturellen Schätze. Blockchain-Integration: Investoren kaufen Immobilien mithilfe von ARX; unbenutzte Häuser werden zu Ferienhäusern und mischen Tradition mit Token-Belohnungen. Breiterer Einfluss: Um die Krise in Japan anzugehen, steht das Projekt im Einklang mit der Initiative des Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) Vacant House Revitalization und der Unterstützung der Japan Kominka Association. Kominkas Anziehungskraft, rustikale Authentizität, natürliche Harmonie und immersive Erlebnisse greifen in die boomenden Tourismustrends ein. Mit einem Wert von 1,91 Milliarden US-Dollar fördert dieses Segment Privatsphäre und Lokalität und positioniert ARCS als funktionale Brücke zu einem Immobilienmarkt von 2,14 Billionen US-Dollar. Ein Utility-First Token Modell ARCS 2.0 verwandelt ARX in ein Token, das für den aktiven Gebrauch, die Zirkulation und die Integration in der realen Welt gebaut wurde.Jede Funktion ist an verifizierbare Transaktionen innerhalb des Ökosystems gebunden, um sicherzustellen, dass Wert in einer selbsthaltenden Schleife geschaffen, ausgegeben und belohnt wird. \n \n \n \n \n Zahlungen und Mieten: Gäste, die über SSG-Immobilien ein Ferienhaus in Kominka buchen, können mit ARX bezahlen, um exklusive Rabatte freizuschalten. Hosts erhalten ARX direkt, was eine nahtlose Reinvestition in Ökosystemdienste oder Streik ermöglicht. Rewards System: ARX wird basierend auf Benutzerbeteiligung gestaltet und verteilt – abgeschlossene Aufenthalte, Teilnahme an lokalen Erfahrungen und freiwillige, anonymisierte Datenbeiträge während der Reise. Mitgliedschaft und Streik: Der Zugang zu Immobilienunterstützten Mitgliedschaftsrechten aktiviert ARX-Belohnungen. Die Inhaber können Token platzieren, um einheitliche Vorteile zu erhalten, einschließlich Prioritätszugriff auf neue Immobilienlisten, erweiterte Rabatte und zukünftige Governance-Beteiligung. Datenbank-Synergie: Reisebezogene Nutzerdaten (mit Zustimmung geteilt) bereichern die ARCS-Datenbank.Partner haben Zugriff auf diese anonymisierte Intelligenz mithilfe von ARX, wodurch die Nachfrage angetrieben wird und die Mitwirkenden mit zusätzlichen Token belohnt werden. Die Minting-Autorität bleibt bei dem ARCS-Team, transparent und mit disziplinierter Versorgungskontrolle ausgeführt.Alle neuen ARXs kommen ausschließlich durch Ökosystemaktivitäten wie Unterkunft, Mitgliedschaften und Dateninteraktionen in den Umlauf und niemals durch spekulative oder unchorierte Verteilung. Diese Struktur erzeugt ein doppeltes Flywheel: \n \n \n RWA-Ökosystem - Hosting und Gastfreundschaft treiben ARX-Ausgaben voran, und Benutzer erhalten Belohnungen für Aktivität und Wertschöpfung. Datenökosystem – Benutzeraktivität bereichert die Datenbank und entschließt weitere Werte. Web3 verbessert Immobilien mit unveränderlicher Transparenz, demokratisiert den globalen Zugang und rationalisiert Transaktionen. Dezentralisierung des Gebäudes: Governance und Expansion Zu den Schlüsselinitiativen gehören: \n \n \n \n \n Dezentralisierte Governance: ARCS2.0 zielt darauf ab, eine dezentralisierte Governance durch ein Phasen-DAO-Modell zu erreichen, das es Token-Inhabern ermöglicht, an der Projektentscheidung teilzunehmen. Exchange Growth: Listings auf BitMart und ProBit, mit großen Plattformen in Vorbereitung auf erhöhte Liquidität. Sektorerweiterung: Vom Tourismus über Essen, Mobilität und Bildung. Community Momentum: Nach der Überwindung der Herausforderungen hat ARCS sein offizielles X-Konto neu gestartet und eine 2.500 USDT Airdrop & 2.000 USDT Bounty-Kampagne gestartet, um die Community wieder aufzubauen und ihr Ökosystem zu erweitern. BitMart Probieren Die Marktreaktion unterstreicht das Vertrauen: ARX ist seit Juni 2025 nach oben gerichtet, was das Vertrauen in dieses utility-driven Modell widerspiegelt. Auf dem Weg zu einer dezentralen Zukunft ARCS2.0 ist stetig auf dem Weg zu seinem Ziel, ein dezentrales ökonomisches Ökosystem zu schaffen, mit einem Fokus auf reale Vermögenswerte, Datenbanken und nachhaltiges Wachstum. Durch die Verschmelzung des japanischen Erbes mit der Blockchain-Technologie, durch eine Partnerschaft mit SSG Holdings, liefert das Team ein nutzbares Token, das Wert in physischen und digitalen Reichen zirkuliert. Supported by national policy, market tailwinds, and stakeholder incentives, ARCS is on track to achieve its vision of a decentralized and sustainable economic future. Über Arcs Es widmet sich der Ermächtigung von Einzelpersonen durch die Schaffung von Daten-Souveränität, bei der Benutzer ihre eigenen Daten als heiliges Vermögen verwalten und ihren Wert zu Recht genießen. Das Projekt ARCS Das Projekt ARCS Im Herzen von ARCS2.0 liegt die Fusion eines Real World Asset (RWA) Ökosystems und einer sicheren Datenbank, um eine robuste Plattform zu schaffen, die Nutzerkontrolle und Vorteile priorisiert. Bei ARCS glauben sie an Datensouveränität, bei der Einzelpersonen das Recht haben, ihre eigenen Daten zu kontrollieren und von ihnen zu profitieren.Die Plattform von ARCS wurde entwickelt, um Benutzer zu stärken, praktischen Wert zu liefern und das Wachstum durch unser natives Token, ARX, zu treiben. Der native Token, ARX, spielt eine Schlüsselrolle in diesem Ökosystem, indem er als Mittel für diskontierte Zahlungen bei Unterkunftseinrichtungen und als Belohnung für die Nutzung von Dienstleistungen dient. Durch die Umwandlung der realen wirtschaftlichen Aktivität in einen selbstverstärkenden Wachstumszyklus, oder „Flywheel“, schafft ARCS eine dynamische Umgebung, in der Nutzer gedeihen können. Mit seinem innovativen Ansatz ist ARCS bereit, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Daten verwaltet und geschätzt werden.Mit der Positionierung der Nutzer im Mittelpunkt und der Bereitstellung von greifbaren Vorteilen baut ARCS eine Plattform auf, die Einzelpersonen befähigt und eine Gemeinschaft fördert, die von Datenherrschaft und wirtschaftlichen Möglichkeiten angetrieben wird. Nutzer können Updates auf den sozialen Seiten von ARCS verfolgen: auf der Website: https://www.arcs-chain.com Das Medium: https://medium.com/arcs-arx-official X (früher Twitter) https://x.com/ARCS_HQ Das Telegram: https://t.me/ARCS_ARX_EN Das Whitepaper: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Kontakt Arcs Team Die IFA Co., Ltd. von arcs-info@ifa-aire.co.jp