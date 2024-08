Top-Web3-Unternehmen, denen man im Jahr 2024 folgen sollte

Jeder, der den Markt beobachtet, weiß, dass web3 seit Jahren auf dem Vormarsch ist. Von IMB bis Apple haben sich einige der größten Unternehmen der Welt kopfüber in den Bereich gestürzt und mit dieser finanziellen Unterstützung erneutes öffentliches Interesse hervorgerufen.





2024 dürfte ein entscheidendes Jahr für die Branche werden, da es als Brücke für zukünftiges Wachstum dienen könnte. Grand View-Forschung prognostiziert dass web3 von 2024 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 49,3 % verzeichnen wird. Es versteht sich von selbst, dass jeder, der in web3 investiert, im Jahr 2024 genau auf die Unternehmen achten möchte, die darin tätig sind.





Aber welche Unternehmen sind bereit, die Nase vorn zu haben? Schließlich ist der Web3-Bereich ebenso groß wie innovativ und zwischen den Kryptos und den DAOs und den NFTs ist der Markt voller Möglichkeiten.





Auch unter diesen ragten die folgenden Unternehmen heraus, die man im Auge behalten sollte:





Hof[Hub]

YARD-Hub ist ein Web3-Venture-Studio, das sich der Umsetzung von Ideen in Unternehmen widmet und dabei eine praktische, iterative Methodik anwendet. Dieses Studio bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern bietet seinen Portfolio-Startups auch fachkundige Beratung und unterstützt sie bei der Entwicklung zu robusten Web3-Unternehmen. YARD Hub glaubt, dass Startups unter der Anleitung seiner erfahrenen internen Teams gedeihen und ihre Chancen erhöhen, das richtige Produkt/Markt-Fit zu erreichen.





Wie der Mitbegründer von YARD Hub, Sergei Lagutenko, erklärt, deckt das Studio ein breites Spektrum an Fachwissen ab, von Geschäftsanalysen und Produktmanagement bis hin zu Marketing und Geschäftsentwicklung, und hilft Startups dabei, die üblichen Fallstricke zu vermeiden, die zum Scheitern führen.





Darüber hinaus hat YARD Hub das Growth Camp eingeführt, ein Web3-Accelerator-Programm, das nun Bewerbungen für seine zweite Kohorte einlädt, die für das zweite Quartal 2024 geplant ist. Dieses Programm bietet Startups Zugang zu Elite-Mentoren, Partnervorteilen und sechs umfassenden Lernpfaden.





Das Portfolio von YARD Hub bietet eine interessante Gelegenheit für diejenigen, die die Entstehung erstklassiger Web3-Unternehmen verfolgen möchten.





U2U-Netzwerk

U2U-Netzwerk steht als Pionier der modularen Blockchain und dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerke (DePIN) an der Spitze der Web3-Revolution. Das U2U-Netzwerk nutzt fortschrittliche Subnetz-Technologie und führt einen modularen Ansatz für die Blockchain ein, der die Skalierbarkeit und Flexibilität verbessert. Dieses innovative Framework ermöglicht die Erstellung spezialisierter Subnetze, die auf bestimmte Anwendungen oder Branchen zugeschnitten sind, wodurch herkömmliche Blockchain-Einschränkungen gelöst werden und bis zu 500.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) mit einer Endgültigkeitszeit von weniger als 650 ms erreicht werden.









Im Bereich DePIN zeichnet sich U2U Network dadurch aus, dass es eine Reihe dezentraler Dienste anbietet, darunter Decentralized Private Network (DPN), Decentralized Identity (DID), Decentralized Storage usw. Diese Dienste verkörpern das Wesen von DePIN und bieten dezentrale On-Demand-Dienste Lösungen, die Benutzer stärken und ein sichereres, effizienteres, gemeinschaftseigenes digitales Ökosystem fördern. Das Engagement von U2U Network für die modulare Blockchain-Technologie und DePIN positioniert es als Schlüsselakteur bei der Gestaltung der Zukunft der dezentralen digitalen Infrastruktur. Auf dem Weg ins Jahr 2024 ist U2U Network ein Top-Web3-Unternehmen, das man im Auge behalten sollte.





Kettenanalyse

Kettenanalyse sticht in diesem Jahr als bedeutender Akteur in der Web3-Landschaft hervor und ist als Blockchain-Analyseunternehmen tätig. Im Laufe der Jahre hat Chainalysis einige der aufschlussreichsten und bahnbrechendsten Blockchain-Forschungen veröffentlicht, die Sie jemals finden können. Chainalysis war beispielsweise führend bei der Untersuchung der Aktivitäten auf dem Silk Road-Markt und half den Behörden sogar dabei, über eine Milliarde Dollar daraus zurückzufordern. Das Unternehmen hat auch die Aktivitäten des nordkoreanischen Hackerkollektivs Lazarus Group aufgedeckt.





2024 bereitet sich darauf vor, ein Jahr des Wachstums sowohl für die Blockchain als auch für den Web3-Bereich zu werden, und wir können darauf vertrauen, dass Chainalysis an der Spitze der Forschung steht. Das Unternehmen begann das Jahr mit einem guten Start in die Berichterstattung über die Aktivitäten der Spot-Bitcoin-ETFs, und während sich die Halbierung und andere Aktivitäten in diesem Bereich entfalten, wird sich die Branche wegen ihrer Erfolgsbilanz bei der effizienten Forschung an Chainalysis wenden.





Dateimünze

Dateimünze , ein bemerkenswertes Web3-Projekt, das man dieses Jahr im Auge behalten sollte, ist seit mehreren Jahren eine herausragende Persönlichkeit auf diesem Gebiet. Es fungiert als Blockchain-basierte Genossenschaft für die digitale Speicherung und den Datenabruf und bietet Benutzern die Möglichkeit, ihre Daten unabhängig von zentralisierten Einheiten zu speichern und darauf zuzugreifen. Diese Funktion gewährt Benutzern entscheidende Privatsphäre und Kontrolle über ihre Informationen, was mit dem Ethos der Web3-Umgebung übereinstimmt. In den ersten Wochen des Jahres 2024 veröffentlichte File Coin Glif, ein Liquid-Leasing-Protokoll, das in einer Seed-Finanzierungsrunde 4,5 Millionen US-Dollar einbrachte, parallel zu Plänen zur Einführung eines Belohnungsprogramms für Benutzer.





All diese Aufregung hatte positive Auswirkungen auf FIL, den nativen Token des Ökosystems, und einige prognostizieren, dass sein Wert bis Ende des Jahres 50 US-Dollar pro Einheit erreichen wird. Je mehr Web3 in den Vordergrund rückt, desto mehr Benutzer möchten die Kontrolle über ihre Daten und Privatsphäre übernehmen, und File Coin scheint diesen Bedarf bestens zu decken.