Sam Altman: Der nächste große Kultheld in der Technik

Fanatismus war während eines Großteils der amerikanischen Geschichte Institutionen wie Sportmannschaften und Universitäten vorbehalten, deren Loyalität so tief verwurzelt ist, dass sie zu einem zentralen Teil der eigenen Identität werden kann (und dies oft auch getan hat). Doch um die Jahrhundertwende kam es zu einem interessanten Wandel, bei dem Einzelpersonen die gleiche glühende Bewunderung erlangten.





Dies geschah in der Politik – das ist ein Thema für eine andere Publikation – und auch in der Wirtschaft: am prominentesten bei Steve Jobs und Elon Musk. Wenn man die Zusammenhänge zwischen dem, was die Liebe dieser Technologieführer auslöste, und den jüngsten Ereignissen miteinander verbindet, wird klar, dass der neue Kultheld der Technologie Sam Altman ist.





Altman sicherte sich diese Position Ende November, nachdem er abrupt von seiner Position als Geschäftsführer von OpenAI, dem Unternehmen, an dessen Gründung er 2015 beteiligt war, entlassen wurde.





Wie ausführlich berichtet wurde, forderte der OpenAI-Vorstand Altman unerwartet auf, einem Google Meet-Link beizutreten, woraufhin ihm mitgeteilt wurde, dass er wegen einer sogenannten „Kommunikationsstörung“ von OpenAI entlassen würde.





Innerhalb von zwei Tagen hatten 90 % der OpenAI-Mitarbeiter einen offenen Brief an den Vorstand unterzeichnet, in dem sie drohten, OpenAI zu Microsoft zu verlassen, wenn sie Altman nicht wieder als CEO einsetzen würden. Man hielt dies für eine so glaubwürdige Bedrohung, dass Microsoft das Wochenende damit verbrachte, Bürogeräte und Computer in eine Etage des LinkedIn-Büros in San Francisco zu verladen und sich auf deren Ankunft vorzubereiten.





Letztendlich kehrte Altman zu seinem Job als CEO zurück und OpenAI mischte seinen Vorstand um .





Und obwohl es sich um eine erschütternde Abfolge von Ereignissen in kurzer Zeit handelte, war das Schockierendste nicht seine Entlassung und Neueinstellung, die Neuausrichtung des Vorstands oder die Tatsache, dass 90 % der Mitarbeiter wegen der Ereignisse mit der Kündigung drohten: das Größte Überraschung war die Reaktion der breiteren Technologiebranche auf Altmans Sturz.





Leute, die nichts mit OpenAI oder Altman zu tun hatten, eilten ihm mit voller Kehle zu Hilfe. Es wurden Meinungsbeiträge verfasst. Hunderte Stunden Podcasts wurden aufgezeichnet. Die Social-Media-Feeds waren voll von Leuten, die hinter ihm standen, obwohl sie Altmans Stimme noch nie gehört hatten.





All diese Aktivitäten gingen weit über eine Reaktion darauf hinaus, dass jemand ein schlechtes Geschäft gemacht hatte, und es fühlte sich vertraut an: wie die Art von Debatte, Memes und Diskurs, die man über die Rolle von Steve Jobs bei Apple oder über die verschiedenen Dinge von Elon Musk spielt beteiligt ist. Die Reaktion ging in Fanatismus über.

Die Hauptzutaten eines Tech-Kult-Helden

Ein (vielleicht unerwarteter) Vorteil von Altmans Entlassung und Neueinstellung besteht darin, dass er dadurch eine der drei Grundvoraussetzungen für die Entstehung eines Tech-Kulthelden erhielt: Belastbarkeit . Die Leute – vor allem die Amerikaner – lieben eine Comeback-Geschichte, und die von Altman war anders als alles, was wir zuvor gesehen hatten, vor allem im Hinblick darauf, wie schnell sie sich abspielte.





Als Jobs aus unternehmenspolitischen Gründen von Apple entlassen wurde, dauerte es zwölf Jahre, bis er wieder ans Ruder kam – getreu der Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge im Jahr 2024 entwickeln, dauerte Altmans Reise drei Tage.





Trotz der Kürze seiner Abwesenheit war es intensiv und es stand viel auf dem Spiel, ähnlich wie die (vielen) Male, als Elon Tesla an den Rand des Aussterbens brachte, bevor er sich auf dem Weg zum reichsten Menschen der Welt durchsetzte.





Alle drei dieser Personen bieten auch überzeugende Visionen, begleitet von überzeugenden Durchbrüchen . Für Jobs ging es (zunächst) darum, Computer so zugänglich und benutzerfreundlich zu machen, dass Sie sie in Ihrem Zuhause willkommen heißen würden. Für Musk war es das Elektroauto.





Und bei Sam Altman ist klar, dass seine Moonshot-Vision – eine Anstrengung, die er nachweislich leiten kann – künstliche Intelligenz ist.





Reden ist billig, und viele wurden schon früher von charismatischen Visionären angezogen, aber in jedem dieser Fälle wurden diese Leute hingerichtet. Das ist ein großes Kästchen zum Abhaken.





Vor allem die Konzentration und Hartnäckigkeit , die Jobs und Musk im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Unternehmungen und Unternehmen an den Tag gelegt haben, ist die Art von Überzeugung, die die Menschen bewundern.





Es ist leicht, sich Musk anzusehen und sich zu fragen, warum er weiterhin (in erheblichem Maße) an Tesla, SpaceX, Boring Company, SolarCity und anderen beteiligt ist. Die Antwort ist sinnvoll: Dies sind die Unternehmen und Komponenten, die zur Verwirklichung von Musks ultimativer Vision erforderlich sind Der Mensch wird zu einer außerplanetaren Spezies.





(Und interessanterweise ist die größte Beeinträchtigung der Zustimmungsrate von Elon Musk im Moment die mangelnde Konzentration, die er mit seinem Engagement bei Twitter demonstriert. Sein Betrieb von Twitter wird den Menschen nicht dabei helfen, zum Mars zu gelangen.)

Sam Altman hat Belastbarkeit bewiesen und verfügt über Vision und Fokus

Wie Musks (bisher einzigartiger) Fokus darauf, Menschen dabei zu helfen, eine außerplanetare Spezies zu werden, ist auch Altmans Fokus klar: künstliche Intelligenz. Er versteht, wie er es in einem Interview beschrieb, „den Bogen von Technologie und gesellschaftlichem Wandel auf lange Sicht“. Dies hat Altman zu neuen, verwandten Bemühungen veranlasst. Darunter:





Altman ist sich der Notwendigkeit eines stärkeren Energienetzes bewusst, um seine Vision für die Zukunft der Technologie vollständig zu verwirklichen, und ist Vorstandsvorsitzender von Oklo , einem Startup für fortschrittliche Kernspaltungs-Mikroreaktoren. Wie Sam Altman gegenüber CNBC sagte: „Ich denke, es besteht ein dringender Bedarf an Tonnen und Tonnen billiger, sicherer und sauberer Energie in großem Maßstab.“





Angesichts eines ähnlichen Problems hat Altman darauf gedrängt, die Investitionen in Halbleiter (und allgemein in Rechenleistung ) auf ein bisher beispielloses Niveau zu heben. Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass Altman Investitionen in Höhe von bis zu 7 Billionen US-Dollar anstrebt , um die Halbleiterindustrie neu zu gestalten.





Der Bau der Straßen, Brücken und Tunnel der künstlichen Intelligenz ist für Altman nicht zufriedenstellend, da er angeblich mit Apples ehemaligem Designer Jony Ive an der Entwicklung eines Hardware-KI-Geräts zusammenarbeitet, das (vermutlich) die Art und Weise, wie Benutzer derzeit arbeiten, verändern wird Erleben Sie künstliche Intelligenz.

Was bedeutet das für Sam Altman?

Zusätzlich zu den persönlichen Auswirkungen, die es mit sich bringt, ein geschäftlicher Star zu werden, muss Altman auch die bittersüßen Auswirkungen dieser erhöhten Aufmerksamkeit auf sein Berufsleben bewältigen.





Seine Positionierung hat es ihm ermöglicht (und wird es auch weiterhin ermöglichen), Aufnahmen zu machen, wie er es tat, als er einen 7-Billionen-Dollar-Antrag für Investitionen in Halbleiter aufgab. Während die meisten von der Bühne weg gelacht hätten, beugten sich die Leute vor und hörten zu und dachten tatsächlich über einen Vorschlag nach, der zuvor undenkbar gewesen wäre.





Ebenso wird man ihn wahrscheinlich glaubwürdiger finden und den Vorteil seines Rufs erkennen, wenn er das gemunkelte KI-Hardwaregerät auf den Markt bringt, und wird der Skepsis eher aus dem Weg gehen als Pioniere wie Humane und Rabbit.





Möglicherweise stellt er fest, dass die Aufmerksamkeit nicht nur positiv ist. Wenn Oklo den Prozess des Börsengangs über Altmans SPAC ($ALCC) abschließt, scheint es ein offensichtlicher Kandidat zu sein, ein Favorit von Fanboys und Gruppen wie r/WallStreetBets zu werden. Auch wenn das für den Preis wahrscheinlich eine gute Sache ist, fragen Sie Musk einfach nach den (potenziellen) Nachteilen, wenn so viele Leute am Tisch sitzen.





Das könnte es für Altman und seine Crew schwierig machen, flexibel zu bleiben, was in einem frühen Stadium ein Nachteil ist. Sein Status als Kultheld macht es möglicherweise auch schwierig, die Dinge zu tun, die Altman immer wieder bewiesen hat und die er liebt: öffentlich an Technologieprojekten herumzubasteln.





Es könnte für ihn eine Herausforderung sein, ein unterhaltsames Wochenendprojekt zur Chrome-Erweiterung zu starten. (Obwohl ich denke, dass er es schaffen wird.)





Letztendlich weiß ich nicht, ob es gesund ist, unsere Führungskräfte mit einem mythischen Status zu behandeln, und ich weiß auch nicht, was ich mit oder gegen das Phänomen anfangen soll, außer Folgendes zu sagen: Ich hoffe, dass der Weg und das Ergebnis für Sam Altman besser sind als bisher für andere wie ihn gewesen.





Sowohl bei Jobs als auch bei Musk war die Geschichte kompliziert und erinnerte an eine Zeile in Christopher Nolans Dark Knight aus dem Jahr 2008: „Entweder stirbst du als Held oder du lebst lange genug, um zu sehen, wie du zum Bösewicht wirst.“ Bei Jobs und Musk kann man meiner Meinung nach mit Sicherheit sagen, dass dies in beiden Fällen der Fall war.





Wir hoffen, dass Sam Altman seinen Weg zu einem dritten Ergebnis finden kann, einem, bei dem er seine Vision zur Verbesserung der Menschheit verfolgen kann, ohne sich in einen Internet-Troll zu verwandeln, der einen Cybertruck loslässt.