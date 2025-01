IWF warnt: CBDCs könnten staatliche Überwachung durch persönliche Daten und Verhaltenseinblicke ermöglichen

Programmierbare digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) könnten zur staatlichen Überwachung eingesetzt werden, bergen aber Risiken für die Privatsphäre und die Cybersicherheit, die das Vertrauen in das Geld der Zentralbanken untergraben könnten, heißt es in einem Policy Brief des Internationalen Währungsfonds (IWF).





Das jüngste Policy Brief , das „die wichtigsten Erkenntnisse aus einer neuen Welle“ von Kapiteln für das CBDC- Handbuch des IWF zusammenfasst, warnt davor, dass CBDCs als Instrument staatlicher Überwachung wahrgenommen werden könnten, bei dem Transaktionshistorien, demografische Daten und Verhaltensmuster der Menschen gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden.





„CBDC könnte als Instrument staatlicher Überwachung wahrgenommen werden. Manche befürchten, dass die Regierung oder die Zentralbank es nutzen könnte, um Zahlungen zu kontrollieren oder einzuschränken, die Benutzer mit CBDC tätigen können, und damit das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Zentralbankgeld untergraben könnte. Dies kann insbesondere in Ländern mit schwerwiegenden Regierungs- und Korruptionsanfälligkeiten ein Problem darstellen.“ IWF, „ Digitale Zentralbankwährung: Fortschritte und weitere Überlegungen “, November 2024





Laut dem Brief „ Digitale Zentralbankwährung: Fortschritte und weitere Überlegungen “:





„ CBDC als digitale Form von Zentralbankgeld könnte den Zugriff auf, die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung einer ‚digitalen Spur‘ – also von Daten – ermöglichen.





„ Im Gegensatz zu Bargeld könnte CBDC so gestaltet werden, dass es potenziell eine Fülle persönlicher Daten enthält, darunter Transaktionshistorien, demografische Daten der Benutzer und Verhaltensmuster.





„ Personenbezogene Daten könnten eine Verbindung zwischen der Identität der Gegenparteien und den Transaktionen herstellen .“





Laut Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, wird eine CBDC niemals so privat oder anonym sein wie Bargeld.





Einer der Gründe dafür ist, dass für den Betrieb einer CBDC jeder über eine Form digitaler Identität verfügen muss.





Laut dem Jahreswirtschaftsbericht 2021 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) heißt es:





„ Die Identifizierung auf einer gewissen Ebene ist daher bei der Gestaltung von CBDCs von zentraler Bedeutung. Dies erfordert ein CBDC, das kontobasiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist .“





Und: „ Der vielversprechendste Weg, im digitalen Zeitalter Zentralbankgeld bereitzustellen, ist eine kontenbasierte CBDC, die auf einer digitalen ID unter Beteiligung des offiziellen Sektors basiert .“





Da die digitale ID untrennbar mit CBDC verbunden ist, heißt es im jüngsten Policy Brief des IWF:





„ Um den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gerecht zu werden, ist ein gewisses Maß an Informationen über die Identität von Nutzern und Transaktionen erforderlich. Daher müssen die Länder sorgfältig prüfen, ob durch den Einsatz von eingebautem Datenschutz eine wirksame Eindämmung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglich ist. “





Die potenziellen Risiken einer vollständig programmierbaren CBDC auf Basis einer digitalen ID sind enorm.





„Bei schlechter Konzeption oder Verwaltung kann die Nutzung personenbezogener Daten durch CBDC Risiken für die Privatsphäre bergen, die sich aus Ereignissen wie Datenlecks, Datenmissbrauch und Cyberangriffen ergeben und sich somit auch negativ auf die Einführung von CBDC auswirken.“ IWF, „ Digitale Zentralbankwährung: Fortschritte und weitere Überlegungen “, November 2024





Das Policy Brief listet mehrere Risiken für die Privatsphäre, die Cybersicherheit und staatliche Übergriffe auf:





„ Die Verwendung von CBDC-Daten könnte jedoch Risiken für die Privatsphäre bergen, die wiederum das Vertrauen in das Geld der Zentralbanken untergraben können. Privatsphäre kann den Schutz der Privatsphäre einer Person und das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, die Kontrolle über und den Schutz der persönlichen Daten einer Person sowie einen Aspekt der Würde, Autonomie und letztendlich der menschlichen Freiheit umfassen .





„ Bei schlechter Konzeption oder Verwaltung kann die Verwendung personenbezogener Daten durch CBDC Risiken für die Privatsphäre bergen, beispielsweise durch Datenlecks, Datenmissbrauch und Cyberangriffe, was sich auch negativ auf die Einführung von CBDC auswirken könnte .“





Die Autoren warnen weiter:





„Dies kann insbesondere in Ländern mit schwerwiegenden Regierungs- und Korruptionsrisiken ein Problem darstellen.“





Abgesehen von der Datenerfassung, Überwachung und den Cyber-Bedenken wird die Programmierbarkeit von CBDC als gut für das Geschäft angepriesen, sie kann jedoch auch dazu verwendet werden, einzuschränken, was Sie kaufen und verkaufen können, wann und wo Sie Transaktionen durchführen können.





„CBDCs können auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Funktionalitäten gestaltet werden, wie etwa Programmierbarkeit, Smart Contracts und Offline-Dienste“ IWF, „ Digitale Zentralbankwährung: Fortschritte und weitere Überlegungen “, November 2024





Das CBDC-Handbuch richtet sich an „politische Entscheidungsträger auf mittlerer bis hoher Ebene in Zentralbanken und Finanzministerien und in gewissem Maße auch in anderen Regierungsbehörden“.





Es soll ein lebendiges Dokument sein, das mindestens 19 Kapitel enthält, die im Laufe der nächsten Jahre schrittweise veröffentlicht werden sollen.

Ziel des Handbuchs ist es, die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema CBDC zu identifizieren. Dazu gehören:





Politische Ziele und operativer Rahmen des CBDC Grundlegende Anforderungen und Bereitschaft zur Ausgabe von CBDC, wie etwa rechtliche Aspekte, Cyber-Resilienz, Zentralbankführung sowie Regulierung und Aufsicht CBDC-Designprozesse, Überlegungen und Entscheidungen Projektansätze und Technologie Mögliche makrofinanzielle Auswirkungen von CBDC





Trotz Bedenken hinsichtlich Datenschutz, staatlicher Übergriffe und Cybersicherheit wird im jüngsten Policy Brief des IWF selbstbewusst hervorgehoben: „Das Interesse der Länder an der Erforschung von CBDC sowohl für den Einzelhandel als auch für den Großhandel ist weiterhin groß.“





Tim Hinchliffe, Herausgeber, The Sociable