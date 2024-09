Die Anker enthüllen: Wie Ihr Gehirn die Welt versteht (und es falsch versteht)

Heute tauchen wir tief in die Welt der Verankerung ein, einer kognitiven Voreingenommenheit, die unsere Entscheidungen weitaus umfassender beeinflusst, als uns bewusst ist.





Wenn Sie schon einmal von Anchors gehört haben, haben Sie es wahrscheinlich im Verkaufskontext gehört. Ich werde darauf eingehen, aber es geht viel tiefer.





Beim Verstehen von Anchoring geht es nicht nur darum, hinterhältige Verkaufstaktiken zu umgehen; Es geht darum zu verstehen, wie unser Gehirn die Realität aus unvollständigen Informationen konstruiert.





Anker wehen: Was ist das überhaupt?





Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie suchen nach einer neuen Jacke. Das erste, das Sie sehen, ist wunderschön, kostet aber satte 400 US-Dollar. Weit außerhalb Ihres Budgets. Wenn Sie jedoch durch den Laden schlendern, erscheint Ihnen jede zweite Jacke wie ein relatives Schnäppchen. Plötzlich sieht diese 150-Dollar-Option geradezu verlockend aus.





Der anfängliche Preis von 400 US-Dollar diente als Anker. Es hat Ihre Vorstellung davon verzerrt, was einen „angemessenen“ Preis für eine Jacke ausmacht. Dieser mentale Fehler, meine Freunde, ist der Ankereffekt im Handeln.





In einem anderen Fall (Beispiel ohne Verkauf) wurde gezeigt, dass, wenn Menschen zunächst gefragt werden, ob Gandhi vor oder nach seinem 9. Lebensjahr gestorben ist, und sie dann gebeten werden, Gandhis tatsächliches Sterbealter zu schätzen, ihre Schätzungen niedriger ausfallen, als wenn sie zuerst gefragt worden wären, ob Gandhi wurde über 200 Jahre alt. Der erste Anker von 9 oder 200 zieht seine endgültige Schätzung in diese Richtung, obwohl sie keine logische Relevanz hat.





Der Anker-Bias beschreibt die Tendenz unseres Geistes, sich übermäßig von der ersten Information (dem Anker) beeinflussen zu lassen, die er zu einem Thema erhält. Sobald dieser Anker gelöscht ist, werden nachfolgende Urteile in Bezug auf ihn gefällt, selbst wenn der ursprüngliche Anker völlig willkürlich oder irrelevant ist.





Ankern in der Wildnis





Beim Ankern geht es nicht nur um Einkaufsbummel und Impulskäufe. Es durchdringt alle möglichen Lebensentscheidungen:





Verhandlungen: Die Person, die zuerst eine Zahl nennt (Gehalt, Verkaufspreis, was auch immer), ist oft im Vorteil, weil sie die psychologische Grundlage für den Rest der Verhandlung schafft.

Die Person, die zuerst eine Zahl nennt (Gehalt, Verkaufspreis, was auch immer), ist oft im Vorteil, weil sie die psychologische Grundlage für den Rest der Verhandlung schafft. Investieren: Sind Sie zu sehr auf den Preis fixiert, den Sie ursprünglich für eine Aktie gezahlt haben? Möglicherweise übersehen Sie Anzeichen dafür, dass es Zeit zum Verkaufen ist, selbst wenn sich die Fundamentaldaten geändert haben (das ist der Trugschluss der versunkenen Kosten, ein enger Verwandter der Ankerung).

Sind Sie zu sehr auf den Preis fixiert, den Sie ursprünglich für eine Aktie gezahlt haben? Möglicherweise übersehen Sie Anzeichen dafür, dass es Zeit zum Verkaufen ist, selbst wenn sich die Fundamentaldaten geändert haben (das ist der Trugschluss der versunkenen Kosten, ein enger Verwandter der Ankerung). Erste Eindrücke: Von Vorstellungsgesprächen bis hin zu Verabredungen kann dieser erste Eindruck (positiv oder negativ) beeinflussen, wie andere alles andere, was Sie tun, wahrnehmen.





Anker: Die kognitive Kuscheldecke





Stellen Sie sich einen Anker als mentale Abkürzung vor. Unser Gehirn sehnt sich nach Stabilität und Ordnung – es hat keine Freude, in einem Meer der Unsicherheit herumzutreiben. Anker, auch irrelevante, geben uns einen Bezugspunkt, einen Ausgangspunkt, von dem aus wir alles andere beurteilen können.





Der schwierige Teil? Sobald ein Anker in unseren Köpfen verankert ist, hat er eine Kaskadenwirkung:





Selektive Aufmerksamkeit: Wir bemerken Details, die den etablierten Anker bestätigen, und spielen Informationen herunter, die ihm widersprechen. Dies ist eine Form des Bestätigungsbias.

Wir bemerken Details, die den etablierten Anker bestätigen, und spielen Informationen herunter, die ihm widersprechen. Dies ist eine Form des Bestätigungsbias. Verzerrte Bewertung: Ein Anker kann dazu führen, dass etwas unverschämt teuer oder wie ein unglaubliches Angebot erscheint, selbst wenn der objektive Wert unverändert bleibt. Unser Bezugspunkt wird verzerrt.

Ein Anker kann dazu führen, dass etwas unverschämt teuer oder wie ein unglaubliches Angebot erscheint, selbst wenn der objektive Wert unverändert bleibt. Unser Bezugspunkt wird verzerrt. Der Ripple-Effekt: Anker beeinflussen nicht nur isolierte Entscheidungen. Sie können einen langfristigen Einfluss auf unsere Ausgabegewohnheiten, Erwartungen und sogar unsere Überzeugungen über die Welt haben.





Warum lässt sich unser Gehirn so leicht beeinflussen?





Forscher haben einige Theorien:





Aufwandsreduzierung: Unser Gehirn ist ein kognitiver Geizhals – es liebt Abkürzungen. Anstatt jede Entscheidung gründlich von Grund auf zu bewerten, ist die Referenzierung eines Ankers ein schneller, wenn auch unvollkommener Entscheidungs-Hack.

Unser Gehirn ist ein kognitiver Geizhals – es liebt Abkürzungen. Anstatt jede Entscheidung gründlich von Grund auf zu bewerten, ist die Referenzierung eines Ankers ein schneller, wenn auch unvollkommener Entscheidungs-Hack. Unsicherheit: Wenn man keine Ahnung von einem fairen Preis oder einer angemessenen Vorgehensweise hat, scheint jeder erste Datenpunkt besser zu sein als keiner. Der Anker gibt uns einen Ausgangspunkt.





Die Welt ist Ihr Ankerspielplatz





Seien wir ehrlich, Anker sind überall:





Die „Kostenlos-Testversion“-Falle: Das anfängliche „Kostenlos“ bildet den Rahmen für zukünftige Preisentscheidungen. Plötzlich fühlt sich das monatliche Abonnement viel weniger attraktiv an, auch wenn die Gesamtkosten angemessen sind. Unternehmen wissen das.

Das anfängliche „Kostenlos“ bildet den Rahmen für zukünftige Preisentscheidungen. Plötzlich fühlt sich das monatliche Abonnement viel weniger attraktiv an, auch wenn die Gesamtkosten angemessen sind. Unternehmen wissen das. Die Macht der Suggestion: Ist Ihnen aufgefallen, dass die Trinkgeldoptionen bei diesen Kartenlesern immer höher werden? Sie verankern Ihre Wahrnehmung dessen, was einen „normalen“ Trinkgeldbetrag ausmacht.

Ist Ihnen aufgefallen, dass die Trinkgeldoptionen bei diesen Kartenlesern immer höher werden? Sie verankern Ihre Wahrnehmung dessen, was einen „normalen“ Trinkgeldbetrag ausmacht. Verankerung im sozialen Bereich: Die erste Meinung, die Sie zu einem kontroversen Thema hören, oder auch nur die anfängliche Wortwahl („Aufruhr“ vs. „Protest“) kann die Art und Weise beeinflussen, wie Sie nachfolgende Informationen verarbeiten.





Die Achillesferse der Verankerung





Das Heimtückischste an Ankern ist, dass sie funktionieren, selbst wenn wir WISSEN, dass sie existieren. Studien zeigen, dass Menschen, auch wenn sie ausdrücklich vor Ankervoreingenommenheit gewarnt werden, dennoch ihre Einschätzung und ihr Urteilsvermögen beeinflussen.





Warum passiert das? Hier wird es interessant:





Anker ermöglichen tieferes Denken: Das Denken im System 1 (schnell, intuitiv) lässt sich leicht durch Anker beeinflussen. Aber während System 2 (langsames, bewusstes Denken) die Voreingenommenheit erkennen kann, bedarf es erheblicher Anstrengungen, um ihren Auswirkungen vollständig entgegenzuwirken.

System 1 (schnell, intuitiv) lässt sich leicht durch Anker beeinflussen. Aber während System 2 (langsames, bewusstes Denken) die Voreingenommenheit erkennen kann, bedarf es erheblicher Anstrengungen, um ihren Auswirkungen vollständig entgegenzuwirken. Relativ, nicht absolut: Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Dinge vergleichend zu bewerten. Selbst wenn Sie intellektuell erkennen, dass ein Anker willkürlich ist, ist Ihre emotionale Reaktion auf den Vergleich ausgerichtet.

Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Dinge vergleichend zu bewerten. Selbst wenn Sie intellektuell erkennen, dass ein Anker willkürlich ist, ist Ihre emotionale Reaktion auf den Vergleich ausgerichtet. Der Fluency-Faktor: Anker erzeugen ein Gefühl kognitiver Gewandtheit. Optionen, die einem bekannt vorkommen oder leicht zu verarbeiten sind, erscheinen oft intuitiv richtig, auch wenn sie nicht die rationalste Wahl sind.





Kämpfen Sie gegen die unsichtbare Hand





Sind wir also dazu verdammt, kognitive Marionetten zu sein, die von zufälligen Ankern manipuliert werden? Nicht ganz. Hier ist Ihr Toolkit:





Die Kunst der verzögerten Befriedigung: Impulskäufe sind der beste Freund der Verankerung. Gönnen Sie sich Zeit. Legen Sie eine selbst festgelegte Wartezeit fest, bevor Sie auf einen Preis, ein Angebot oder eine Information reagieren. Diese Pause gibt Ihrem logischen Gehirn Raum, um aufzuholen.

Impulskäufe sind der beste Freund der Verankerung. Gönnen Sie sich Zeit. Legen Sie eine selbst festgelegte Wartezeit fest, bevor Sie auf einen Preis, ein Angebot oder eine Information reagieren. Diese Pause gibt Ihrem logischen Gehirn Raum, um aufzuholen. Suchen Sie nach Gegenankern: Verlassen Sie sich niemals auf einen einzelnen Datenpunkt. Suchen Sie aktiv nach alternativen Preisen, mehreren Meinungen oder unterschiedlichen Perspektiven zu einem Problem. Dies hilft, den Bann des ursprünglichen Ankers zu brechen.

Verlassen Sie sich niemals auf einen einzelnen Datenpunkt. Suchen Sie aktiv nach alternativen Preisen, mehreren Meinungen oder unterschiedlichen Perspektiven zu einem Problem. Dies hilft, den Bann des ursprünglichen Ankers zu brechen. Akzeptieren Sie strategische Ambiguität: Gerade in Verhandlungen lohnt es sich manchmal, derjenige zu sein, der es vermeidet, die erste Zahl zu nennen. Strategische Unklarheiten verändern die Dynamik zu Ihren Gunsten.





Jenseits des Offensichtlichen – Ankern an unerwarteten Orten





Ankern ist nicht nur ein Verkäufertrick. Es dringt in Bereiche ein, in denen wir es am wenigsten erwarten, und prägt auf subtile Weise unsere Entscheidungen, Meinungen und sogar unsere Selbstwahrnehmung:

Verankerung in der Vergangenheit: Haben Sie sich jemals dabei ertappt, dass Sie sich nach „den guten alten Zeiten“ sehnen, als die Dinge billiger, einfacher oder besser schienen? Diese nostalgischen Erinnerungen können zu Ankern werden, die uns resistent gegen Veränderungen oder weniger empfänglich für die Vorteile der Gegenwart machen.

Haben Sie sich jemals dabei ertappt, dass Sie sich nach „den guten alten Zeiten“ sehnen, als die Dinge billiger, einfacher oder besser schienen? Diese nostalgischen Erinnerungen können zu Ankern werden, die uns resistent gegen Veränderungen oder weniger empfänglich für die Vorteile der Gegenwart machen. Der Selbstwahrnehmungsanker: Unsere ersten Eindrücke von uns selbst (von der Kindheit bis zum frühen Erwachsenenalter) haben eine unglaubliche Ausdauer. Das alte Etikett „Ich bin schlecht in Mathe“ kann jahrzehntelang bestehen bleiben und dazu führen, dass wir Chancen verpassen, weil wir an einer früheren Beschränkung festhalten.

Unsere ersten Eindrücke von uns selbst (von der Kindheit bis zum frühen Erwachsenenalter) haben eine unglaubliche Ausdauer. Das alte Etikett „Ich bin schlecht in Mathe“ kann jahrzehntelang bestehen bleiben und dazu führen, dass wir Chancen verpassen, weil wir an einer früheren Beschränkung festhalten. Verankerung im Gerichtssaal: Studien deuten darauf hin, dass selbst etwas so Triviales wie die Schwere einer Strafforderung der Staatsanwaltschaft unbewusst das endgültige Urteil des Richters festigen kann, unabhängig von den tatsächlichen Beweisen.





Anker: Ein zweischneidiges Schwert





Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Verankerung nicht grundsätzlich gut oder schlecht ist. Unser Gehirn hat diese Abkürzung aus einem bestimmten Grund entwickelt. Hier kann es hilfreich sein:





Zielsetzung als Verankerung: Haben Sie schon einmal den Rat gehört, „Erfolg zu visualisieren“? Es ist teilweise ein Ankereffekt. Das Setzen eines hohen Anfangsziels (Umsatz, Fitnessziel, kreativer Output) schafft einen Bezugspunkt, der uns motivieren kann, auch wenn wir die erste ehrgeizige Marke nicht ganz erreichen.

Haben Sie schon einmal den Rat gehört, „Erfolg zu visualisieren“? Es ist teilweise ein Ankereffekt. Das Setzen eines hohen Anfangsziels (Umsatz, Fitnessziel, kreativer Output) schafft einen Bezugspunkt, der uns motivieren kann, auch wenn wir die erste ehrgeizige Marke nicht ganz erreichen. Positive Selbstgespräche: Negative Gedankenmuster bewusst durch positive Affirmationen neu zu formulieren, kann eine Form der positiven Selbstverankerung sein. Mit der Zeit hilft es dabei, Ihren internen Bezugspunkt zu verschieben.

Negative Gedankenmuster bewusst durch positive Affirmationen neu zu formulieren, kann eine Form der positiven Selbstverankerung sein. Mit der Zeit hilft es dabei, Ihren internen Bezugspunkt zu verschieben. Anker für soziales Wohl: Wohltätigkeitsorganisationen, die empfohlene Spendenbeträge anzeigen, oder gemeinnützige Organisationen, die die Wirkung selbst kleiner Beiträge hervorheben, nutzen Ankerprinzipien, um Menschen zu größerer Großzügigkeit zu bewegen.





Das ultimative Ziel: kognitive Flexibilität

Es geht nicht darum, Anker zu beseitigen – sie sind ein unvermeidlicher Teil der Funktionsweise unseres Gehirns. Der Schlüssel liegt darin, aufmerksam zu machen, wann sie wirken, zu wissen, wann wir bewusst unsere eigenen Anker setzen müssen, und die Flexibilität zu entwickeln, unsere Bezugspunkte bei Bedarf zu verschieben.





Das Verständnis der Verankerung ist ein Schritt zu mehr Objektivität, besserer Entscheidungsfindung und einer gesunden Skepsis gegenüber den verborgenen Kräften, die versuchen, unsere Realität zu formen.





Kommen wir zur Meta: Könnte dieser Newsletter ein wichtiger Anker sein, der Sie dazu anregt, kritischer über die Entscheidungsfindung nachzudenken? Absolut 😉





Scott





