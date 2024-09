„Die Mission von BigID ist es, Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zu geben“, sagt BigID-Mitbegründer

HackerNoon: Was ist Ihr Unternehmen in 2–5 Worten?

Nimrod Vax : KI-gestützte Datensicherheit, Compliance und Datenschutz.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Existenz Ihres Unternehmens?

NV: Als Dimitri Sirota und ich BigID 2016 mitbegründeten, waren wir schon seit Jahren Zeugen erheblicher Datenlecks in großen Unternehmen. Wir sahen die verheerenden Auswirkungen, die sie auf Einzelpersonen und Organisationen hatten. Es gab niemanden, der den Organisationen half, ihre Daten zu verstehen, und sie gingen noch einen Schritt weiter, um ihnen zu helfen, Lecks zu verhindern. Das ist der wunde Punkt, aus dem BigID entstand, und mehr als acht Jahre später ist das Problem in Organisationen weiter verbreitet als je zuvor. Dies liegt zum großen Teil daran, dass die IT-Infrastruktur wächst und neue Bedrohungsvektoren auftauchen, die alle durch sich entwickelnde regulatorische Überlegungen noch verschärft werden. Dieser perfekte Sturm macht die Plattform von BigID für den Erfolg von Organisationen von entscheidender Bedeutung. Die Plattform von BigID wurde von Anfang an mit robusten Maßnahmen entwickelt und macht es Organisationen jeder Größe mit strengen Sicherheitsanforderungen leicht, ihre Daten zu verstehen und zu wissen, wie sie sie schützen können, bevor es zu Insiderrisiken oder Lecks kommt.

Was lieben Sie an Ihrem Team und warum sind Sie diejenigen, die dieses Problem lösen?

NV : Jeder bei BigID ist begeistert von unserer Arbeit. Unserem Team liegen die Produkte, die wir auf den Markt bringen, und die Kunden, die wir bedienen, sehr am Herzen. Wir verändern die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe ihre Daten verwalten – mit innovativer KI, die sonst niemand hat, und beginnen zuerst mit den Daten (und nicht umgekehrt, wie es bei herkömmlichen Sicherheitslösungen der Fall ist). Wir bauen auch ein offenes Ökosystem auf, um den modernen Tech-Stack zu bereichern und zu erweitern, während wir ein Unternehmen aufbauen, das auf Respekt und Innovation basiert, nicht nur in Bezug auf die Technologie selbst, sondern auch bei der Schaffung einer vielfältigeren und integrativeren Umgebung, in der Menschen lernen, wachsen und den Status quo in Frage stellen können.

Wenn Sie Ihr Startup nicht gründen würden, was würden Sie tun?

NV : Ich würde ein anderes Startup gründen. Als ich meinen letzten Job bei CA aufgab, war ich entschlossen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich war von Beginn meiner beruflichen Laufbahn an innovativ und hatte das Gefühl, dass es für mich an der Zeit war, es alleine zu machen. Ich bin ein Produktmensch und finde meine Befriedigung darin, Dinge zu bauen.

Wie messen Sie derzeit Erfolg? Was sind Ihre Kennzahlen?

NV : Unsere Erfolgsmetriken für Produkt und Entwicklung drehen sich um eine North Star-Metrik: die tatsächliche Produktakzeptanz, die die Wertschöpfungsaktivität des Produkts durch Telemetrie misst. Wir haben auch unterstützende KPIs für Produktqualität und Wertschöpfungszeit (Zeit bis zur Akzeptanz).

Was bieten Sie wem in wenigen Sätzen?

NV : Die Mission von BigID besteht darin, Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zu geben. Wir sind die einzige Datenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz, Compliance und KI-Datenmanagement zu ergreifen. Jede Art von Organisation – vom Einzelhandel über Finanzdienstleistungen bis hin zu Fertigung und Technologie – kann von BigID profitieren.

Was ist das Aufregendste an Ihrem bisherigen Erfolg?

NV : Wir haben vor Kurzem den Centaur-Status erreicht und einen ARR von über 100 Millionen US-Dollar erzielt, was eine bemerkenswerte Leistung ist. Wir sehen auch eine erhebliche Nachfrage und großes Interesse an der Nutzung von BigID zur Verwaltung und Sicherung von KI, einschließlich generativer KI, KI-Einführung und aller anderen Aspekte von KI. Dies zeigt nicht nur, dass das Produkt auf den Markt passt, sondern auch, dass es für die Zukunft geeignet ist.

Wo wird Ihr Wachstum Ihrer Meinung nach im nächsten Jahr liegen?

NV : Wir sind seit vier aufeinanderfolgenden Jahren auf der Inc. 5000-Liste vertreten und haben es etwa ebenso oft auf die Deloitte 500-Liste geschafft, und wir sehen keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Erzählen Sie uns von Ihrem ersten zahlenden Kunden und Ihren Umsatzerwartungen für das nächste Jahr.

NV : Einer unserer ersten Kunden war (und ist immer noch) ein bekannter globaler Einzelhändler und Hersteller. Wir haben eine enge Beziehung zu seinem Datenschutzbeauftragten aufgebaut und tiefe Einblicke in seine Datenschutz- und Datenherausforderungen gewonnen. Der Datenschutzbeauftragte war der Erste, der auf den Mangel an Technologie im Datenschutzsektor und die Notwendigkeit einer Datenzuordnung für den Datenschutz hinwies. Damals wurde der Datenschutz zum Katalysator für eine breitere Diskussion über datenzentrierte Ansätze im gesamten Unternehmen. Dies war ein entscheidender Moment für uns, da wir unsere einzigartigen Stärken erkannten und uns auf die Daten selbst und die breite Palette von Anwendungsfällen konzentrierten, die sie ermöglichen.

Was ist Ihre größte Bedrohung?

NV : Unsere größte Bedrohung ist die Menge an ungeschützten Daten, die es gibt, und der Mangel an Aufklärung darüber, was Unternehmen tun sollten, um ihre Mitarbeiter und Kunden vor einem Verstoß zu schützen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Tools ist es auch wichtig, die Bedrohung durch die Datenherkunft und die Modellabstammung für KI-Systeme hervorzuheben. Da immer mehr Unternehmen GenAI und LLMs einsetzen, die mit riesigen Datensätzen trainiert werden, wird es immer schwieriger zu verstehen, woher das Datenlernen stammt. Dies kann Probleme wie Voreingenommenheit, Ungerechtigkeit und Datenschutzrisiken verschärfen, wenn vertrauliche Trainingsdaten ohne Zustimmung oder Aufsicht verwendet werden. Um diese Bedrohung zu verringern, benötigen Unternehmen stärkere Mechanismen zur Rückverfolgung von Daten und Modelleingaben, zur Überwachung von Abweichungen im Laufe der Zeit und zur Überprüfung der Entscheidungsfindung. Selbst mit den besten Absichten werden KI-Systeme schwer zu steuern sein, wenn wir aus den Augen verlieren, woher das Wissen und die Annahmen stammen.





