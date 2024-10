Überprüfung von Celo, der CO2-negativen, Mobile-First-Blockchain

*Hinweis: Eine SWOT-Analyse ist eine Bewertung der grundlegenden, betrieblichen, technischen, sozialen, wirtschaftlichen und in gewissem Maße sogar administrativen Elemente eines Projekts. Dies ist kein Modell, das für Handelszwecke verwendet werden sollte. (NFA, DYOR)





Ein SWOT-Analyserahmen besteht aus den vier Elementen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und bietet hervorragende Erkenntnisse für die Etablierung eines umfassenden Verständnisses des Zustands des Wohlergehens eines Projekts aus der Vogelperspektive.





Es kann dabei helfen, Entscheidungen darüber zu formulieren, welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit erfordern, Leistungsziele festzulegen und ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, wohin ein Projekt geht.





Diese zeitlose Bewertungsmethode, die in der Kryptowelt selten (wenn überhaupt) verwendet wird, ist jetzt an der Zeit, sie auf den Bereich digitaler Assets anzuwenden.





Heute erhält Celo (CELO), die CO2-negative Mobile-First-Blockchain, die sich der „Schaffung von Wohlstandsbedingungen für alle“ durch regenerative Finanzen widmet, einen SWOT.









💪 Stärken (intern) (hilfreich)

1. REFI-Positionierung

Regenerative Finance ist eine Kombination aus DEFI und sozialem Wohlergehen und eine Bewegung, die ökologische Vorteile für die Gesellschaft und/oder die Umwelt erschließt. Kein Netzwerk verfügt auch nur annähernd über einen so großen intellektuellen Anteil an Innovationen in diesem Bereich wie Celo. Celo hat sich von Anfang an dem sozialen Wohl verschrieben und ist zum Gastgeber der heute führenden Projekte geworden, darunter Toucan, Kolektivo, Flowcarbon, Gooddollar, Glo Dollar, Impact Market und andere. Wenn man bedenkt, wie unterversorgt und wenig erforscht REFI insgesamt ist, gibt es keine Obergrenze für die Modellierung der potenziellen Renditen, die ein Sektor während der saisonalen Kapitalumschichtung erzielen kann.





2. On-Chain-Metriken blühen auf

Nach einem schmerzhaften Bärenmarkt und einem langen Winter haben sich die Jahreszeiten verschoben und die On-Chain-Kennzahlen sind aufgetaut. Celo verzeichnete in allen Bereichen ein starkes und nachhaltiges Wachstum. DAA (Daily Active Addresses) verzeichnen seit Mai 2023 einen parabolischen Aufwärtstrend und erholen sich von 5.000 im Dezember 2022 auf etwa 200.000 genau ein Jahr später, ein sauberes 40-faches. Die Gesamtzahl der Adressen stieg von 1,5 Mio. auf ca. 4 Mio. (bemerkenswertes 2,67-faches). TVL hat begonnen, von etwa 80 Millionen US-Dollar auf etwa 120 Millionen US-Dollar zu steigen. Die Gesamtzahl der aktiven, verifizierten Smart Contracts steigt stetig auf über 33.000. Die täglichen Transaktionen haben sich von ihren schmerzhaften Tiefstständen von etwa 100.000 pro Tag Anfang des Jahres auf nun etwa 400.000 erholt, und es gibt keine Anzeichen einer Verlangsamung.





3. Konzentrieren Sie sich auf Stablecoin-Zahlungen

Viele Menschen unterschätzen, wie jung und klein Krypto im Vergleich zu den riesigen Wirtschaftsmärkten ist, die es anspricht. Da es sich nach wie vor um einen der größten Finanzsektoren handelt, die reif für Störungen sind, sind Zahlungen eng mit Stablecoins korreliert, und Stablecoins sind eng mit der tatsächlichen kommerziellen/Einzelhandelsakzeptanz korreliert; Daher sind der Anwendungsfall und das Wertversprechen, die Celo verfolgt, universell attraktiv. Darüber hinaus wird das Vorhandensein einer konkreten Vision und eines klaren Marktes für Innovationen nicht ausreichend anerkannt. Der überwiegenden Mehrheit der alternativen Schicht 1 mangelt es an Fokus und sie bemühen sich zu sehr, die ultimativen allgemeinen Lösungen zu werden, die jeden exotischen Anwendungsfall unter der Sonne der Degenerierung unterstützen können. Celo kann seine Ressourcen und Anstrengungen effizienter einsetzen und muss keine Zeit mit Dingen wie Memecoins verschwenden. Das soll nicht heißen, dass Memecoins schlecht sind, sondern unterstreicht nur die Natur des Projekts.





4. Netzwerk von Validatoren

Heimat von 110 Validierungsknoten, die 78 unabhängigen Unternehmen gehören, darunter einige der bedeutendsten Web2-Technologieunternehmen im Werk, wie Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica usw., sowie einige der bekanntesten Krypto-Unternehmen und Web3-Unternehmen wie Binance, Polychain Capital, Blockdaemon und andere; Celo verfügt über die materielle Unterstützung einer Reihe von Validatoren, von denen viele träumen.





5. Ein-Block-Endgültigkeit

Endgültigkeit ist ein allgemeines Anliegen im Zusammenhang mit der öffentlichen Blockchain-Infrastruktur und hat sich zu einem entscheidenden Faktor in den Designpräferenzen von Finanzinstituten auf der ganzen Welt entwickelt. Was die Privatkundenfinanzierung betrifft, gilt: Je schneller die Endgültigkeit, je mehr Vertrauen die Benutzer in ihre Transaktionen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das Produkt zurückgeben und erneut verwenden. Celo hatte dies bei seinen Geschäftsabläufen immer im Vordergrund. Diese „unmittelbare“ Finalitätsstruktur mildert Neuorganisationen (etwas unendlich Wertvolles auf Unternehmensebene) und war möglicherweise ein wichtiger Faktor dafür, dass Celo in der Lage war, starke Beziehungen zu alten Web2-Konglomeraten aufzubauen.





6. Endliche CELO-Angebotsinflation

Celo startet mit einem Umlauf von 60 % (600 Mio.) des gesamten Token-Angebots (je nachdem, wie es gemessen wird) und verfügt über ein äußerst reibungsloses Emissionsmodell, um die verbleibenden 40 % (400 Mio.) der Token im Laufe von 30 Jahren (Ende 2050) freizugeben. . Am Ende der Emissionen würde das Token-Versorgungsmodell aufgrund der Transaktionsverbrennungen tatsächlich leicht deflationär werden. Darüber hinaus werden die Emissionen in erster Linie für den Aufbau von Gemeinschaften und für Validierungs-/Absteckanreize verwendet, was bedeutet, dass sie möglicherweise wirtschaftlich belastbare Netzwerke abgestimmter Akteure fördern würden. Dies kommt natürlich zusätzlich zu dem wichtigsten Vorteil des Ausgleichs der Auswirkungen der Verwässerung auf bestehende/frühe Teilnehmer hinzu.





7. Zahlung der Transaktionsgebühr

Während die meisten großen Blockchains ständig mit der Hürde zu kämpfen haben, die Teilnehmer zu zwingen, native Token zu erwerben, um mit den Netzwerken zu interagieren, hat Celo semi-agnostische Netzwerkgebührenzahlungen eingeführt, die es ermöglichen, Transaktionen in jedem der zugelassenen alternativen Vermögenswerte zu bezahlen. Die Entscheidung für ein solches Modell erscheint kontraintuitiv, da es den existenziellen Zweck des Gas-Tokens selbst zunichte machen würde; Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass diese Freundlichkeit zu einem höheren Grad an Akzeptanz führt. Durch die Zahlung von Multi-Asset-Gebühren kann das Netzwerk tatsächlich dazu beitragen, die Geschwindigkeit von Assets zu steigern und sich wirtschaftlich mit anderen Projekten zu verflechten.

😞 Schwächen (intern) (schädlich)

1. Lebkuchen-Identitätskrisen

Celo zeichnete sich auf dem Markt früher dadurch aus, dass es die Rolle eines unabhängigen, EVM-kompatiblen Layer-1-Blockchain-Netzwerks spielte, das sich auf mobile Clients und Zahlungen (auch Stablecoins genannt) konzentrierte. Vor kurzem hat das Projekt jedoch eine technische Umstrukturierung (bekannt als „Gingerbread“-Hard Fork) eingeleitet, um in eine Erweiterung des Ethereum-Ökosystems überzugehen, indem es zu einem OP-Stack-basierten Layer 2 wird Wenn ein solcher grundlegender Dreh- und Angelpunkt die Gemeinschaft selbst durch einen Governance-Vorschlag verändert, kann dies zu organisatorischem Chaos führen, das, wenn es nicht gezähmt wird, zum Zusammenbruch der Interessen führen kann. Wenn das Projekt seine Gemeinschaft auf einem bestimmten Satz grundlegender Überzeugungen aufbaut und sich diese Überzeugungen ändern, besteht die Gefahr, dass frühere Mitglieder verärgert werden.





2. Geringe Netzwerkeinnahmen im Vergleich zu MCAP

Die Einnahmen aus Validatoren sind ein Thema, das alle Layer-1-Netzwerke mit niedrigen Gebühren und hohem Durchsatz beschäftigt. Die Einnahmen werden auf der Grundlage der Höhe der Transaktionsgebühren der Validatoren ermittelt. Wenn man bedenkt, dass die meisten Transaktionen auf Celo weniger als 0,001 US-Dollar betragen und nur ein kleiner Teil davon an Validatoren ausgezahlt wird, überrascht es nicht, dass das CELO-Netzwerk einen Jahresgewinn von weniger als 50.000 US-Dollar verzeichnet. Im Vergleich zur variablen Kapitalisierung von 324.577.949 US-Dollar kommen wir auf ein Verhältnis von 6.500:1. Um ganz fair zu sein: Als einzelne Metrik zur Messung des „fairen Werts“ einer Kryptowährung ist dies unvollständig, kann aber durchaus als Komponente für die Erstellung eines umfassenderen Bildes verwendet werden.

🧐 Chancen (extern) (hilfreich)

1. Geringe DEFI-Vielfalt

Die dezentrale Finanzszene auf Celo liegt derzeit bei nur drei (3), wobei Mento, Curve und Uniswap über 90 % des gesamten DEFI-TVL von Celo kontrollieren, und sehnt sich nach Entwicklung. Von den nativ entwickelten Celo-Lösungen hat nur Mento mit seinen rund 60 Millionen geprägten besicherten Stablecoins eine wesentliche Relevanz; Andernfalls ist der führende DEX nicht nativ, es gibt faktisch keine Kreditmärkte und es gibt keine darauf aufbauenden Derivate/Kreditgeber. Junge Projekte, die im Mittelpunkt eines Ökosystems stehen möchten, und erfahrene Projekte, die neue Horizonte erschließen möchten, finden in Celo aufgrund der fehlenden Konkurrenz und EVM-Kompatibilität eine angenehme Gelegenheit. Es ist fast sicher, dass sich dieses Gleichgewicht im Laufe der nächsten 12–24 Monate ändern wird; Die Projekte, die aufsteigen, um Marktanteile zu erobern, werden Wohlstand in die soziale Sphäre von Celo bringen.





2. Lebkuchen-Hartgabel

Gingerbread wurde am Ende des dritten Quartals als Beginn der technisch-wirtschaftlichen Umstrukturierung von Celo aktiviert und ist ein zweistufiger Prozess, der das Netzwerk von einer unabhängigen EVM-kompatiblen Schicht 1 in eine ETH-ausgerichtete Schicht 2 umwandeln wird. einschließlich des Prinzips des „Ultragreen Money“, das den Transaktionsmechanismus so anpasst, dass 80 % der Gebühren verbrannt werden und 20 % in einen CO2-Ausgleichsfonds fließen. Verstärken Sie die Endgültigkeitsgarantien mit einer zweiten Sicherheitsebene, die aus den Ethereum-Epochen abgeleitet ist (also die Endgültigkeit innerhalb von Celo selbst und die Endgültigkeit seiner Daten auf Ethereum). Durch die Nutzung des OP-Stacks für seine Ausführung und EigenDA für die Veröffentlichung seiner Aktivitäten wird Celo in beide Ökosysteme integriert, was zu starken Netzwerkeffekten führen könnte. Die Rollen der bestehenden Validatoren werden in Sequenzer verlagert, was Celo zum ersten L2 machen würde, der über einen wirklich dezentralen Sequenzersatz verfügt.





3. Unterstützung durch das Ethereum-Ökosystem

Durch die Angleichung an Ethereum ist es wahrscheinlicher, dass viele seriöse Protokolle den Betrieb auf Celo ausdehnen werden, insbesondere angesichts des extrem hohen Kompatibilitätsgrads, der vorhanden sein wird. Das Kreditprotokoll AAVE, das bereits öffentliches Lob von den prominenten Mitgliedern Vitalik und Josep Lubin für seine Innovationen erhalten hat, hat angekündigt, dass es zu Celo kommen wird und die ausgereifte Infrastruktur und den Stakeholder-Satz mit sich bringt, der bereits in vielen EVM-kompatiblen Netzwerken vorherrscht.

😳 Bedrohungen (extern) (schädlich)

1. DEFI-Zentralisierung

Da nur drei Protokolle über 90 % des TVL auf Celo kontrollieren, besteht für das Ökosystem das Risiko einer übermäßigen Konzentration von Protokollen, die neue Wettbewerber abschrecken. Liquidität ist stark reflexiv; Wo Liquidität vorhanden ist, soll mehr fließen; Wo wenig ist, wird es mit der Zeit trocknen. Sicherlich lässt sich argumentieren, dass die Zentralisierung der Fragmentierung entgegenwirkt und die Markteffizienz steigert, doch ein hohes Maß an Abhängigkeit von einer kleinen Gruppe von Akteuren birgt unerwünschte Risiken für Celo selbst. Ohne die Förderung des Wettbewerbs werden neue Ideen nicht ihren Weg zu Celo finden und stattdessen von einem günstigeren Umfeld angezogen werden.





2. Schwache soziale Präsenz

CELO verfügt nicht über die verheerenden, verrückten eingefleischten Community-Mitglieder oder die übliche soziale Präsenz. Auch wenn diese Kuriosität aus der Sicht der Unternehmensteilnehmer verständlich erscheinen mag, sind diese rohen, wilden menschlichen Emotionen, die die Hype-Zyklen des Marktes durch Peek-Euphorie antreiben und ihn im tiefsten Winter am Leben erhalten, die Grundlage der Märkte. Wenn man diese Art von Kultur nicht pflegt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Projekte, die alle kreativen Vorstellungen anregen und mehr Benutzer anziehen. Memes Sache.

Wegbringen:

Celo liegt näher an der zentralisierten Seite von Web3 und ist eine ausgefeilte Umgebung, die Zusammenarbeit, Koordination und guten Willen ohne degenerierten Tribalismus betont.





CO2-Neutralität, Wohlstand, Zusammenarbeit und eine Vielzahl anderer ESG-bewusster, zweckorientierter Materialien sind in allen Marken und Inhalten des Unternehmens verankert.





Obwohl Celo im Allgemeinen vom durchschnittlichen Einzelhandelsteilnehmer ferngehalten wird, hat es viel Unterstützung und Anerkennung von renommierten Brancheninsidern, darunter Vitalik Buterin, Sreeram Kannan, Joseph Lubin und anderen, für seine technischen Entscheidungen sowie die betrieblichen Integrationen mit globalen Unternehmen erhalten Megakonzerne wie Kickstarter und Google Cloud.

Abschluss:

Celo ist ein intellektuell anregendes Projekt, das erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um sich von anderen abzuheben und die Eignung seines Produkts für den Markt zu definieren, indem es das Wohlergehen der Umwelt fördert, den Kapitalismus mit der Erzählung verstärkt, ein Werkzeug für das soziale Wohl zu werden, und die Finanzinnovation sorgfältig ausbalanciert.





In der einzigartigen Lage, seine ursprüngliche Architektur aufzugeben, in der Hoffnung, das Marktinteresse durch Technologie neu zu beleben, ist Celo zu einem interessanten Projekt geworden, das man beobachten kann, wenn nicht wegen des Preises, so doch als Fallstudie über die Vorzüge solch grundlegender struktureller Veränderungen.





Das langfristige Potenzial von Celo darf einfach nicht ausgeblendet werden.





Vielen Dank fürs Lesen,

Ich hoffe, dass dies Ihnen auf Ihrer Reise gute Dienste leistet.





Lebe lange und gedeihe 🥂





