Fueling KYVE's Expansion Era: En ny tidsalder med interoperable datamuligheder for alle

FRANKFURT, Tyskland, 20. november 2024/Chainwire/--KYVE går ind i sin ekspansionsæra og introducerer en forbedret webapp spækket med nye funktioner og samarbejder for at understøtte brugere og frigøre multi-netværkspotentiale. Fra erfarne udviklere til kryptonykommere har platformen til formål at gøre det nemmere for brugere at hoppe i, bidrage og drage fordel som en del af KYVEs mission om at gøre blockchain-data tilgængelig for alle.





De seneste opdateringer skal gøre det nemmere for brugere på alle niveauer engagere sig i KYVEs økosystem , der fremmer samarbejde på tværs af netværk og dataunderstøttelse på tværs af forskellige blockchain-platforme.

Hvad er nyt?

Indsats og deltagelse i KYVE's netværk: KYVE-webappen indeholder nu en in-app-guide designet til at lette indsatsen af $KYVE. Deltagere kan modtage belønninger i $KYVE såvel som i andre tokens integreret i KYVE-protokollen. Denne funktion understøtter en bred vifte af muligheder for aktører og validatorer, hvilket bidrager til bredere deltagelse i KYVE-økosystemet.

Hvad bakker op om dette? KYVE's multi-mønt finansiering funktion og Program for finansiering af offentlige goder allerede indgået partnerskab med SOURCE Protocol, Andromeda, en dYdX-bevilling, Lava Network og andre kommende.





"Vi er stolte af at støtte KYVE Network i permanent at arkivere alle historiske dYdX-data og yderligere strømline datatilgængelighed for økosystemdeltagere!" – dYdX Grants på X.

Test med Mainnet-haner: KYVE er nyintroduceret vandhaner tillade brugere at teste platformens funktioner i et miljø med lavt engagement. Uanset om de udforsker staking eller kører en validator, er disse vandhaner designet til at gøre det nemmere for nye brugere at eksperimentere og blive fortrolige, før de forpligter sig helt.

One-stop-adgang med Kado og Skip: Integreret direkte i KYVE-webappen, Kado og Skip forenkle processen med at bytte eller købe $KYVE, fjerne adgangsbarrierer og gøre det nemmere for brugere at begynde at deltage i KYVEs netværk.

Hvad dette betyder for brugerne

Med disse nye funktioner låser KYVE op for en bred vifte af muligheder for brugere til at understøtte fremtiden for blockchain-dataskalerbarhed og samtidig tjene belønninger på tværs af flere netværk. Den opdaterede webapp er designet til at rumme både erfarne blockchain-udviklere og nytilkomne, KYVEs nye webapp-forbedringer er designet til at understøtte bidrag til platformens mission om at bevare historiske kædedata og samtidig give værdi til deltagerne.





Efterhånden som KYVE udvider sine løsninger til flere økosystemer, er fokus fortsat på at give strømlinet adgang, hvilket giver brugerne mulighed for at spille en aktiv rolle i at understøtte skalerbarhed af blockchain og databevaring. KYVE er dedikeret til at sikre, at alle blockchains modtager den datasupport, de har brug for for at trives, og at alle typer brugere kan deltage i denne mission.

Om KYVE

KYVE Network er en decentraliseret datastyringsløsning, der giver specialiserede værktøjer til dataarkivering, validering og adgang til blockchain-data. KYVEs protokol sikrer, at kun nøjagtige historiske data fra en blockchain gøres uforanderlige og let tilgængelige for alle.

Som et resultat giver KYVE andre kæder mulighed for at decentralisere deres historiske data og overordnet datatilgængelighedsstyring og leverer væsentligt værktøj til at få adgang til disse data, hvilket muliggør forbedret skalerbarhed af kæder og økosystemudvikling.





KYVE er en af de mest understøttede blockchains i rummet, støttet af Arweave, Ava Labs, Solana Foundation, Interchain Foundation, Moonbeam, TheGraph, Parity Technologies, Composable Finance, Zilliqa, Mina Foundation, Aurora og NEAR Foundation. Samt VC'er som Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Distributed Global, Mechanism Capital, CMS Holdings, IOSG Ventures og andre.‍

