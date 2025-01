Impulsando a era de expansión de KYVE: unha nova era de oportunidades de datos interoperables para todos

FRANKFURT, Alemaña, 20 de novembro de 2024/Chainwire/--KYVE está entrando na súa era de expansión, presentando unha aplicación web mellorada chea de novas funcións e colaboracións para apoiar aos usuarios e desbloquear o potencial de varias redes. Desde desenvolvedores experimentados ata novos criptográficos, a plataforma pretende facilitar que os usuarios poidan entrar, contribuír e beneficiarse como parte da misión de KYVE de facer que os datos da cadea de bloques sexan accesibles para todos.





As últimas actualizacións están destinadas a facilitar aos usuarios de todos os niveis interactuar co ecosistema de KYVE , fomentando a colaboración entre redes e o soporte de datos en diversas plataformas blockchain.

Que hai de novo?

Participación e participación na rede de KYVE: a aplicación web KYVE conta agora cunha guía integrada na aplicación deseñada para facilitar o replanteo de $KYVE. Os participantes poden recibir recompensas en $KYVE, así como noutros tokens integrados no protocolo KYVE. Esta función admite unha ampla gama de oportunidades para participantes e validadores, contribuíndo a unha participación máis ampla no ecosistema KYVE.

Que está apoiando isto? KYVE financiamento multimoeda característica e Programa de financiamento de bens públicos xa está asociado con SOURCE Protocol, Andromeda, unha subvención dYdX, Lava Network e outros por vir.





"Estamos orgullosos de apoiar a KYVE Network para arquivar permanentemente todos os datos históricos de dYdX e para mellorar aínda máis a accesibilidade dos datos para os participantes do ecosistema!" – Subvencións dYdX sobre X.

__ https://www.youtube.com/embed/LpdwF8RVJnA __





Proba con billas Mainnet: KYVE recentemente presentado billas permitir aos usuarios probar as funcións da plataforma nun ambiente de baixo compromiso. Tanto se están explorando o replanteo como se están a executar un validador, estas billas están deseñadas para facilitar que os novos usuarios experimenten e se sientan cómodos antes de comprometerse por completo.

Acceso único con Kado e Skip: integrado directamente na aplicación web KYVE, Kado e Skip simplificar o proceso de intercambio ou compra de $KYVE, eliminando as barreiras de entrada e facilitando que os usuarios comecen a participar na rede de KYVE.

O que isto significa para os usuarios

Con estas novas funcións, KYVE está desbloqueando unha ampla gama de oportunidades para que os usuarios apoien o futuro da escalabilidade de datos blockchain mentres gaña recompensas en varias redes. A aplicación web actualizada está deseñada para acomodar tanto a desenvolvedores de cadeas de bloques experimentados como a recén chegados. As novas melloras da aplicación web de KYVE están deseñadas para apoiar as contribucións á misión da plataforma de preservar os datos da cadea histórica ao tempo que proporcionan valor aos participantes.





A medida que KYVE amplía as súas solucións a máis ecosistemas, o foco segue sendo proporcionar un acceso simplificado, facultando aos usuarios para que desempeñen un papel activo no apoio á escalabilidade da cadea de bloques e á preservación de datos. KYVE dedícase a garantir que todas as cadeas de bloques reciban o soporte de datos que necesitan para prosperar e que todo tipo de usuarios poidan participar nesta misión.

Sobre KYVE

KYVE Network é unha solución de xestión de datos descentralizada que ofrece ferramentas especializadas para arquivar, validar e acceder aos datos da cadea de bloques. O protocolo de KYVE garante que só os datos históricos precisos dunha cadea de bloques sexan inmutables e sexan de fácil acceso para todos.

Como resultado, KYVE permite que outras cadeas descentralizen os seus datos históricos e a xestión global da accesibilidade dos datos e ofrece ferramentas esenciais para acceder a estes datos, o que permite unha escalabilidade mellorada das cadeas e o desenvolvemento do ecosistema.





KYVE é unha das cadeas de bloques máis compatibles do espazo, apoiada por Arweave, Ava Labs, Solana Foundation, Interchain Foundation, Moonbeam, TheGraph, Parity Technologies, Composable Finance, Zilliqa, Mina Foundation, Aurora e NEAR Foundation. Así como VC como Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Distributed Global, Mechanism Capital, CMS Holdings, IOSG Ventures e outros.‍

Contacto

Xefe de Marketing

Margaux Stancil

KYVE

[email protected]

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo o programa de blogs de negocios de HackerNoon. Máis información sobre o programa aquí