Bitcoin Suisse sikrer i princippet godkendelse fra ADGM's Financial Services Regulatory Authority

Zug, Schweiz, den 21. maj 2025/Chainwire/--Bitcoin Suisse, den førende schweiziske udbyder af kryptofinansielle tjenester, er stolt over at meddele, at dets datterselskab BTCS (Middle East) Ltd. har modtaget en In-Principle Approval (IPA) fra Financial Services Regulatory Authority (FSRA) af ADGM.

Denne milepæl repræsenterer et betydeligt skridt fremad i Bitcoin Suisses strategiske ekspansion, der styrker dets engagement i lovgivningsmæssig overholdelse, finansiel innovation og global vækst.

Udstedelsen af IPA fra ADGM's FSRA baner vejen for Bitcoin Suisse at sikre fuld licensering snart, så det kan levere regulerede kryptofinansielle tjenester - herunder handel med virtuelle aktiver, kryptovalutaer og derivater, samt lokal opbevaring - inden for ADGM's dynamiske internationale finansielle center.

ADGM er anerkendt som en af de mest avancerede og velregulerede jurisdiktioner.Dens virtuelle aktivramme er globalt anerkendt for sine omfattende regler, hvilket gør det til den største regulerede hub for virtuelle aktiver i MENA-regionen.

"In-Principle-godkendelsen markerer en vigtig milepæl i vores globale ekspansionsrejse," siger Ceyda Majcen, leder af Global Expansion og udpeget Senior Executive Officer for BTCS (Middle East) Ltd.

"In-Principle-godkendelsen markerer en vigtig milepæl i vores globale ekspansionsrejse," siger Ceyda Majcen, leder af Global Expansion og udpeget Senior Executive Officer for BTCS (Middle East) Ltd.

"Det afspejler vores stærke engagement i at opretholde de højeste standarder for gennemsigtighed, sikkerhed og lovgivningsmæssig overholdelse. Abu Dhabi, en af Mellemøstens hurtigst voksende finansielle centre, præsenterer en overbevisende mulighed for vækst.



"Det afspejler vores stærke engagement i at opretholde de højeste standarder for gennemsigtighed, sikkerhed og lovgivningsmæssig overholdelse. Abu Dhabi, en af Mellemøstens hurtigst voksende finansielle centre, præsenterer en overbevisende mulighed for vækst.





Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer hos ADGM, sagde: "ADGM lykønsker Bitcoin Suisse med at modtage sin IPA fra ADGM's FSRA. Deres udvidelsesplaner til regionen for at levere regulerede kryptofinansielle tjenester inden for det internationale finansielle center er et bevis på de enorme muligheder, der er tilgængelige i Abu Dhabi.

Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer hos ADGM, sagde: "ADGM lykønsker Bitcoin Suisse med at modtage sin IPA fra ADGM's FSRA. Deres udvidelsesplaner til regionen for at levere regulerede kryptofinansielle tjenester inden for det internationale finansielle center er et bevis på de enorme muligheder, der er tilgængelige i Abu Dhabi.

Bitcoin Suisse har opbygget et stærkt ry som en pålidelig udbyder af kryptofinansielle tjenester i Schweiz, der tilbyder sikre og overholdelige kryptoassetløsninger til privatpersoner og institutionelle kunder med sin dybe ekspertise, præcision og personlige engagement.

Virksomheden besidder sikkert over USD 6 milliarder (AED 22,2 milliarder) i digitale aktiver under opbevaring og over USD 2,6 milliarder (AED 8,9 milliarder) i institutionelle staking-tjenester, hvilket gør det til en af de største udbydere af digital asset custody og institutionelle staking-løsninger globalt.

Ved at komme ind i ADGM-økosystemet har Bitcoin Suisse til formål at udnytte regionens progressive reguleringsramme for at tilbyde sine kunder en robust, gennemsigtig og fuldt reguleret platform for sine kryptovaluta-finansielle tjenester.

Den grundlæggende godkendelse afspejler Bitcoin Suisses robuste operationelle standarder, engagement i risikostyring og evnen til at opfylde de høje standarder, der er fastsat af tilsynsmyndighederne.

Om Bitcoin Schweiz

Bitcoin Schweiz er Schweiz' førende premium kryptofinansieringstjenesteudbyder.Funderet i 2013 af krypto-native eksperter, tilbyder det et sammenhængende sæt af handel, staking, opbevaring og udlånstjenester rettet mod private og institutionelle kunder.

Selskabet har hovedsæde i Zug og har opbygget et team på over 200 højt kvalificerede eksperter i Schweiz, Europa og Mellemøsten.

Kontakt med

af CMO

Tysk Ramirez

af Bitcoin Suisse AG

[email protected]

Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.

Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.