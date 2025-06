“Bitcoin Suisse” “ADGM”in Financial Services Regulatory Authority-dən prinsiplə onay əldə edib

Züq, İsveçrə, 21 may, 2025/Chainwire/--Bitcoin Suisse, İsveçrənin öncəki kripto-finansiya xidmətləri sağlayıcısı, qızıl şirkətinin BTCS (Middle East) Ltd. ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) tərəfindən in-Principle Approval (IPA) qazandığını açıqlayıb.

Bu, Bitcoin Suisse-nin strateji genişlənməsində böyük bir adım önə gətirir, regulasiya uyğunluğu, finansal yeniliklər və küresel büyüməyə olan bağlılığının gücləndirilməsini təmin edir.

ADGM-nin FSRA-nın IPA-nın ödəyicisi Bitcoin Suisse-nin yaxın zamanda tam lisenziyasını təmin etmək üçün yol açır, bu da ADGM-in dinamik uluslararası finansal ortağının içərisində virtual varlıqların, kripto qiymətlərin və derivativlərin ticarətini daxildir.

ADGM-nin virtual varlıq çerçevəsi bütün dünyada geniş regulasiya üçün tanınmışdır, bu da MENA regionunda virtual varlıqlar üçün ən böyük regülasiya hubudur.

"In-Principle"in onaylanması, küresel genişlənmə yolumuzda böyük bir məbləği işarə edir", - Global Expansion direktoru və BTCS (Middle East) Ltd. direktoru Ceyda Majcen deyib.

"In-Principle"in onaylanması, küresel genişlənmə yolumuzda böyük bir məbləği işarə edir", - Global Expansion direktoru və BTCS (Middle East) Ltd. direktoru Ceyda Majcen deyib.

“Abu Dhabi, Orta Doğu’nun ən sürətli artan finans merkezlərindən biri, büyümək üçün inanılmaz bir şans sunar.Bütün lisenziyamızı əldə etmək və kriptofinansiya sektorunda 10 ildirki deneyimimizi regionun sürətlə dəyişən dijital varlıq ekosisteminə gətirmək üçün FSRA ilə yaxın işləməyi gözləyirik.”



“Abu Dhabi, Orta Doğu’nun ən sürətli artan finans merkezlərindən biri, büyümək üçün inanılmaz bir şans sunar.Bütün lisenziyamızı əldə etmək və kriptofinansiya sektorunda 10 ildirki deneyimimizi regionun sürətlə dəyişən dijital varlıq ekosisteminə gətirmək üçün FSRA ilə yaxın işləməyi gözləyirik.”





ADGM-də Market Development Officer Arvind Ramamurthy deyib: “ADGM Bitcoin Suisse-ni ADGM-nin FSRA-dan IPA-nı qəbul etdiyini təbrik edir. regionda kriptofinansiya xidmətlərini təmin etmək üçün genişlənmə planları Abu Dabi-dəki böyük imkanlara dair bir dəlildir. Biz Bitcoin Suisse-nin Financial Services Permission (FSP) və ADGM-in dinamik ekosisteminə olan köməkini gözləyirik”.

ADGM-də Market Development Officer Arvind Ramamurthy deyib: “ADGM Bitcoin Suisse-ni ADGM-nin FSRA-dan IPA-nı qəbul etdiyini təbrik edir. regionda kriptofinansiya xidmətlərini təmin etmək üçün genişlənmə planları Abu Dabi-dəki böyük imkanlara dair bir dəlildir. Biz Bitcoin Suisse-nin Financial Services Permission (FSP) və ADGM-in dinamik ekosisteminə olan köməkini gözləyirik”.

“Bitcoin Suisse” İsveçrədə güvənilən bir kripto-finansiyal xidmət sağlayıcısı olaraq güclü bir üsyanı qurmuşdur, öz dərin ekspertlik, preciziyası və kişisel bağlılığı ilə kişilər və institutu müştərilərinə güvenli və uyğunsuz kripto varlıq çözümləri təqdim etmişdir.

Şirkət 6 milyard dollar (22,2 milyard AED) və 2,6 milyard dollar (8,9 milyard AED) daha çox dijital varlıklara sahibdir, bu da şirkəti dünyanın ən böyük dijital varlıklara və institutual varlıklara qarşı çözümlərin təminatçısı sayılır.

ADGM ekosisteminə daxil olmaqla, Bitcoin Suisse regionun progresiv normativ çerçevəsini istifadə etməyi və müştərilərinə kripto-finansal xidmətləri üçün sağlam, açıq və tamamilə regülasiya edilmiş bir platformu təqdim etmək niyyətindədir.

“BTCS” (Middle East) Ltd. tam lisenziyalara yönəldikdə, onun məhsul kompleksi və operasiyalı imkanlarını genişləndirə bilər ki, ən yaxşı dünya müştərilərinə xidmət edəcək.

Bitcoin İsveçrə

Bitcoin İsveçrə 2013-cü ildə kripto-native ekspertlər tərəfindən qurulan İsveçrənin öncəki premium kripto-finansiya xidmətləri sağlayıcısıdır.

Şirkətin qapısı Zugdədir və İsveçrədə, Avropada və Orta-Doğu ölkələrində 200-dən çox yüksək qiymətli ekspertdən ibarət bir komanda yaradıb.

İstehsal

CMO

Almaniya Ramirez

Bitcoin İsveçrə AG

[email protected] haqqında

Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı altında Chainwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı.

Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı altında Chainwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı.