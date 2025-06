Zug, შვეიცარია, 21 მაისი, 2025/Chainwire/--Bitcoin Suisse, წამყვანი შვეიცარიის crypto ფინანსური მომსახურების უზრუნველყოფა, ბედნიერი გამოცხადებს, რომ მისი შვეიცარიის BTCS (Middle East) შპს ADGM- ის ფინანსური მომსახურების რეგისტრაცია (FSRA)- ის In-Principle Approval- ს (IPA) მივიღა.

ეს ეტაპ არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯ Bitcoin Suisse სტრატეგიული გაფართოების, გაფართოების მისი მიზნით რეგულარული შეესაბამება, ფინანსური ინოვაცია, და გლობალური ზრდის. ამ წარმატებით, Bitcoin Suisse განკუთვნილია გააუმჯობესოს Middle East, იძლევა გაფართოებული და მომხმარებლის ცენტრალური ხელმისაწვდომობის კრეპტო ფინანსების.

ADGM- ის FSRA- ის IPA- ის უზრუნველყოფა გზა Bitcoin Suisse- ის სრული ლიცენზაციის უზრუნველყოფას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ უზრუნველყოს რეგულარული crypto-ფინანსური მომსახურება - მათ შორის ვირტუალური ქსოვილის, ციფრული ღირებულებების და საწყობების სავაჭრო, ისევე როგორც ადგილობრივი შენარჩუნება - ADGM- ის დინამიური საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი.

ADGM არის აღიარებული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე და კარგად რეგულარული სამზარეულო. მისი ვირტუალური მოცულობა Framework არის მსოფლიოში აღიარებული მისი მთლიანად რეგულარული, რაც იგი არის ყველაზე დიდი რეგულარული hub ვირტუალური მოცულობა MENA რეგიონში.

"In-Principle- ის აღიარება მნიშვნელოვანი მარშრუტი ჩვენი გლობალური გაფართოების მოგზაურობას," განაცხადა Ceyda Majcen, Global Expansion Head და BTCS (Middle East) Ltd- ის აღიარებული Senior Executive Officer.

"მაგვიჩვენებს ჩვენი ძლიერი მოთხოვნებს გადარჩენის, უსაფრთხოების და რეგულარული შეესაბამების უმაღლესი სტანდარტებს. Abu Dhabi, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ზრდის ფინანსური ცენტრი ახლო აღმოსავლეთში, გთავაზობთ მოწინავე შესაძლებლობს ზრდისთვის. ჩვენ განიცდიან, რომ ახლოს მუშაობა FSRA- ს, რათა მიიღოთ ჩვენი სრული ლიცენზია და მივაღწიოთ ჩვენი წუთის გამოცდილება ციფრული ფინანსების რეგიონული სწრაფად განვითარებული ციფრული მოცულობის ეკოსიზმიში. "



Arvind Ramamurthy, Chief of Market Development Officer at ADGM, განაცხადა, "ADGM ბედნიერება Bitcoin Suisse მიიღოს მისი IPA from the FSRA of ADGM. მათი გაფართოების გეგმები რეგიონაში უზრუნველყოფს რეგულარული crypto ფინანსური მომსახურება საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი არის ტესტირება უამრავი შესაძლებლობები ხელმისაწვდომია Abu Dhabi- ში. ჩვენ ეძებს Bitcoin Suisse მიიღოს მათი ფინანსური მომსახურების ლიცენზია (FSP) და მათი მომსახურება ADGM- ის დინამიკული ეკოსიზმი. "

Bitcoin Suisse აშენდა ძლიერი რეპუტაცია, როგორც საიმედო crypto ფინანსური მომსახურების უზრუნველყოფა შვეიცარიაში, გთავაზობთ უსაფრთხო და თავსებადი crypto asset გადაწყვეტილებები პირადი და სტრუქტურული კლიენტებს მისი გრძელვადიანი გამოცდილება, სიზუსტით და პირადი შეუერთება.

კომპანია უზრუნველყოფს მეტი $ 6 მილიარდი (AED 22.2 მილიარდი) ციფრული მოცულობის და მეტი $ 2.6 მილიარდი (AED 8.9 მილიარდი) ინტეგრირებული სტატისტიკის მომსახურება, რაც იგი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უზრუნველყოფა ციფრული მოცულობის და ინტეგრირებული სტატისტიკის გადაწყვეტილებები მსოფლიოში.

ADGM ekosystem- ში ჩართვა, ვიკიპედია შვეიცარიის მიზანია გამოიყენოთ რეგიონული სტრატეგიული რეგულარული ფართობი, რათა უზრუნველყოს კლიენტებს robust, გადარჩენა და სრულიად რეგულარული პლატფორმა მისი crypto ფინანსური მომსახურება.

In-Principle Approval იმიტომ, რომ ვიკიპედია შვეიცარიის robust ოპერაციული სტანდარტებს, პასუხისმგებლობა რისკის მართვის, და უნარი შეესაბამება მაღალი სტანდარტებს, რომელიც შედგება რეგულარული ორგანიზაციები. როგორც BTCS (Middle East) შპს გააუმჯობესებს სრული ლიცენზაცია, იგი გაგრძელებს გაუმჯობესოს მისი პროდუქტის კურსი და ოპერაციული შესაძლებლობები, რათა საუკეთესო მომსახურება მისი საერთაშორისო კლიენტების ბაზა.

Bitcoin შვეიცარიაში

Bitcoin შვეიცარიაში არის შვეიცარიის წამყვანი ფირფიციური ფინანსური მომსახურების უზრუნველყოფა. 2013 წელს crypto-native ექსპერტები დაარსდა, ეს გთავაზობთ ერთგული სერვისი სავაჭრო, სტატისტიკა, შენარჩუნება და საინვესტიციო მომსახურება პირადი და ინსტიტუციული კლიენტებს.

კომპანია მდებარეობს Zug და აშენდა გუნდი მეტი 200 მაღალი ხარისხის ექსპერტები შვეიცარიაში, ევროპაში და ახლო აღმოსავლეთში.

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.

