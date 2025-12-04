TrueNorth shromažďuje 3 miliony dolarů na budování doménové specifické AI pro finance

San Francisco, Kalifornie, USA, 4. prosince 2025/Chainwire/– 54% investorů nyní používá ChatGPT pro obchodní a investiční rozhodnutí. Pouze 11% důvěřuje výsledkům. Právě shromáždil 3 miliony dolarů na vybudování specializované inteligence, která ji uzavírá. Pravý sever Pravý sever Předběžné kolo, vedené CyberFund s účastí Delphi Labs, SNZ, GSR a Ocular, financuje to, co tým nazývá „rozumnou vrstvou pro finanční inteligenci“: doménová AI, která nehalucinuje, když jsou peníze na řadě. \n \n „Každý vertikální by měl mít specializovanou AI,“ říká Willy Chuang, spoluzakladatel společnosti TrueNorth. „Legal má Harvey. Healthcare má OpenEvidence. „Každý vertikální by měl mít specializovanou AI,“ říká Willy Chuang, spoluzakladatel společnosti TrueNorth. „Legal má Harvey. Healthcare má OpenEvidence. Problém generické AI: rychlé trhy, pomalé modely Na základě zkušeností v rámci Meta, Temasek a Goldman Sachs, tým TrueNorth uznal z první ruky, jak generické modely halucinují, chybí trhový kontext a chybí strukturální uvažování, které profesionální obchodníci používají k navigaci volatility.

„Generalizovaná umělá inteligence se v finančním prostředí rozpadá," říká Willy Chuang, spoluzakladatel společnosti TrueNorth. „Trhy se pohybují příliš rychle, kontext je příliš hluboký a chyby jsou příliš nákladné. Tato vize utvářela základní tezi společnosti TrueNorth, že finanční AI musí být specializovaná, v reálném čase a založená na odborném uvažování. platforma převádí odborné znalosti elitních obchodníků na agenty AI prostřednictvím strukturovaných učebnic, fúze dat v reálném čase a vlastnických modelů vyškolených speciálně na tržní logice. Interní benchmarking ukazuje 98% přesnost na finanční specifické úkoly, 28% zlepšení oproti předním obecným modelům, přičemž snižuje latenci o 80%. Expertní obchodníci jako digitální dvojčata Profesionální obchodníci tráví každý den hodiny skenováním trhů, ověřováním úrovní, řízením rizik a protokolováním rozhodnutí – práce, která tradičně nemůže být automatizována bez inženýrských dovedností. Prostřednictvím strukturovaných učebnic a agentických pracovních postupů mohou top obchodníci nyní kódovat své strategie pomocí přirozeného jazyka, zatímco každodenní obchodníci mohou jednat s logikou a disciplínou odborníků, kterým následují.

„Naše platforma je první, která modeluje, jak profesionálové skutečně uvažují prostřednictvím trhů. Abstraktuje složitost a zároveň zachovává disciplínu," vysvětlil Alex Lee, spoluzakladatel společnosti TrueNorth. „S agenty, kteří identifikují obchodní nastavení a zdůrazňují rizika v reálném čase, mohou uživatelé jednat s logikou profesionálů, aniž by potřebovali desetiletí uznávání vzorů a institucionální znalosti." 40 000 uživatelů čeká na finanční zpravodajství S podporou od CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR a Ocular, plus strategické andělé včetně Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol), a Jordi Alexander (Selini Capital), TrueNorth spouští své veřejné beta na čekací listinu více než 40.000 uživatelů.

„AI mění způsob, jakým lidé interagují s aplikacemi," říká Konstantin Lomashuk, spoluzakladatel Cyberfund. „Truenorth znovu definuje, jak lidé obchodují. Společnost spolupracuje s počátečními uživateli, aby společně vybudovali pracovní postupy agentů, které definují investice založené na umělé inteligenci, kde modely nejen odpovídají na otázky, ale provádějí strategie, řídí rizika a přizpůsobují se změnám režimu v reálném čase. Veřejná beta bude otevřena dnes. https://www.true-north.xyz/

O společnosti TrueNorth buduje doménově specifickou infrastrukturu AI pro finance, překládá odborné znalosti profesionálních obchodníků do adaptivní inteligence, kterou mohou každodenní investoři nasadit.Platforma kombinuje strukturované uvažování, data v reálném čase a vlastnické modely, aby poskytla finanční poznatky, které jsou přesné, kontextově informované a připravené k provedení. 