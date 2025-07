NEXST llança la plataforma d'entreteniment Web3 VR amb K-Pop Group UNIS com a primer soci global

**Dubai, Emirats Àrabs Units, 7 de juliol de 2025/Chainwire/--**Liderant la propera onada d'entreteniment digital immersiva, Següent amb orgull anuncia el llançament de la seva divisió de VR innovadora, alimentada per l'intel·ligència artificial, la VR, el Web3 i els actius del món real (RWA).La primera col·laboració important de la plataforma inclou la creixent sensació global de K-Pop UNIS, fent el seu debut virtual en un nou format revolucionari.

Com a plataforma d'entreteniment de nova generació impulsada per la IA, NEXST té la missió de reformular la forma en què els aficionats es connecten amb els artistes.Amb contingut VR immerssiu, interactivitat en temps real i propietat digital a través de Web3, NEXST ofereix als aficionats una manera completament nova d'experimentar la música i la narració.

"Creiem que el futur de l'entreteniment és immersiu, descentralitzat i centrat en l'artista", va dir Axel Gutman, cofundador de NEXST. "La benvinguda d'UNIS a la plataforma NEXST VR LIVE és només el començament.

"Creiem que el futur de l'entreteniment és immersiu, descentralitzat i centrat en l'artista", va dir Axel Gutman, cofundador de NEXST. "La benvinguda d'UNIS a la plataforma NEXST VR LIVE és només el començament.

Presentació de NEXST VR LIVE: Immersive Web3-Enabled Experiences

NEXST VR LIVE és una divisió dedicada a crear experiències XR immersives utilitzant la realitat virtual (VR), la realitat augmentada (AR) i la realitat mixta (MR).

Les principals característiques inclouen:

Concerts virtuals i actuacions amb artistes de classe mundial

Experiències interactives de fans alimentades per AI

Integració Web3 que permet als aficionats posseir, comerciar i participar en l'economia del entreteniment

Una transició suau Web2-to-Web3 per als fans principals

Anunci de l'artista inaugural: K-Pop Powerhouse UNIS s'uneix a NEXST VR LIVE!

El llançament del llançament és Unitat Des del seu debut el 2024 amb WE UNIS i el seu primer single, SUPERWOMAN, UNIS ha capturat els cors dels fans de tot el món amb la seva energia, la seva veu i la feroç atracció de Gen Z.

Mitjançant la col·laboració amb UNIS, NEXST aprofita una vibrante base de fans a nivell mundial, ajudant a la transició de milions de fans de música de Web2 al món de Web3.

$NXT Token: impulsant l'economia de l'entreteniment Web3

El token $NXT potencia la plataforma d'entreteniment NEXST amb utilitats reals i digitals que milloren el compromís dels fans, l'accés i la propietat.

Accés exclusiu: concerts VR Unlockig, bitllets en viu descomptats, esdeveniments VIP i gotes de contingut anticipades.

Interacció entre AI i fans: accés a característiques d'agent d'IA de primera qualitat, eines avançades de LLM i participació en el creixement de l'artista a través de la votació dels fans.

GameFi Rewards: Guanya $NXT a través del joc, desbloqueja els elements de NFT en el joc i rep airdrops exclusius.

Els detalls sobre el $NXT es publicaran aviat a través dels canals socials oficials de NEXST.

El camí cap endavant: la visió de NEXST per a un futur connectat

NEXST continuarà impulsant els límits de la innovació integrant les tecnologies AI, VR i Web3 en diversos dominis d'entreteniment, incloent música, actuacions en directe i comunitats de fans.

Us convidem a anticipar-vos a més esdeveniments, col·laboracions i actualitzacions innovadors mentre construïm col·lectivament el futur de l’entreteniment.

Sobre el següent

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C és un desenvolupador de plataformes d'entreteniment d'avantguarda amb seu als Emirats Àrabs Units, dedicat a pioners en les experiències digitals de nova generació.

Mantenir-se connectat amb NEXST

Pàgina oficial:https://www.nexst.io

Oficial X :https://x.com/NEXST_AI

Discord oficial: https://discord.gg/nexst

Mitjà:https://medium.com/@sns.nexst

Instagram oficial: https://www.instagram.com/nexst_official

Sobre la unitat

Unitat Després de debutar el 27 de març de 2024, amb el seu primer mini-àlbum WE UNIS, han seguit sent molt actius, llançant el seu primer àlbum en solitari CURIOUS a l'agost del mateix any i revelant SWICY el 2025.

Canals oficials de l'UNICEF

X:https://x.com/UNIS_offcl

Instagram:https://www.instagram.com/unis_offcl/

YouTube:https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

TikTok : https://www.tiktok.com/@unis_offcl

El PR

Yumiko Skurr

Següent

Cà[email protected]

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Programació .