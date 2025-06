La criptografia no trenca el banc - s'està convertint en el banc

Més de 15 grans empreses d'actius digitals, incloent Circle, Paxos, BitGo i Coinbase, estan perseguint activament les llicències bancàries dels EUA. El seu objectiu final és obtenir accés directe al sistema de compte principal de la Reserva Federal -una infraestructura reservada a l'elit del món financer. Això no és una qüestió de simple conveniència. Es tracta de canviar fonamentalment el paper de la criptografia de disruptor a arquitecte dins del sistema existent.





Un compte principal de la Fed ofereix més que una liquidació més ràpida i barata. És el punt d'entrada al nucli de la infraestructura financera dels Estats Units, eliminant els intermediaris i atorgant a les institucions l'accés a les pistes de pagament del banc central. Però més enllà dels avantatges tècnics hi ha una capa més profunda de poder - la capacitat d'operar sota un marc de reserva fraccional. Tradicionalment, només un grapat d'institucions privilegiades com JPMorgan, Goldman Sachs i BNY Mellon han tingut aquest accés. Aquests no són només bancs; són els interessats en la Reserva Federal mateixa. Amb un compte principal, no són només els pagaments de liquidació - estan creant liquiditat sintètica, emetent préstecs i multiplicant les reserves de manera que





Les empreses de criptografia volen aquest seient a la taula no només per millorar l'eficiència, sinó per evolucionar. El col·lapse de bancs amigables amb criptografia com Silvergate i Signature va revelar com pot ser fràgil la dependència de les infraestructures bancàries de tercers. Aconseguir la independència d'aquests rails llegats ara es veu com una necessitat, no com un luxe. Una llicència bancària federal o estatal també augmenta la credibilitat - tant amb clients com amb reguladors - i permet a aquestes empreses ampliar els seus serveis: préstecs, dipòsits, emissió de stablecoin i integració de criptografia fiat, tot sota una sola teulada regulada.





El que la majoria de titulars no poden destacar és que un compte principal de la Fed permet a una empresa participar en el procés de creació de diners en si mateix. Si Circle volia fer 10 mil milions de dòlars en USDC demà, potser només hauria de tenir 1 mil milions de dòlars en tresors. Els altres 9 mil milions de dòlars podrien ser recolzats per instruments de deute tokenitzats o actius cripto-collateralitzats. Aquesta és l'essència del banc de reserves fraccionals - i està arribant a stablecoins. Coinbase, Paxos i altres empreses criptogràfiques natives podrien replicar aquest model, introduint una nova onada de liquiditat sintètica al mercat de criptografia. Amb aquesta liquiditat ve el momentum del preu, i amb el moment ve el





Curiosament, el propi govern dels EUA no és cec al paper potencial de la criptografia en el seu llibre de joc financer.PropostaUn pla que permetria als Estats Units adquirir fins a 200 mil milions de dòlars en Bitcoin a través d'una nova classe d'instruments sobirans coneguts com BitBonds. Aquests bons estan dissenyats per assolir quatre objectius: reduir els costos d'interès sobre el deute tradicional del Tresor, construir reserves estratègiques de Bitcoin sense imposar als ciutadans, oferir un producte d'estalvi segur i orientat al creixement a les famílies nord-americanes, i dibuixar un camí gradual cap a la reducció del deute nacional mitjançant l'apreciació d'actius en comptes de dependre únicament d'augments d'impostos o retallades de despeses. Sota aquest pla, el 90% dels ingressos dels bons aniria a les operacions governamentals convencionals, mentre queCriptaLa adquisició.





El que estem assistint ara no és una presa hostil del banc per cripto, ni l'obsolescència de la finança tradicional. És una fusió. Si es concedeixen aquestes llicències bancàries i s'aproven els comptes principals, les empreses de cripto no només seran proveïdors de serveis financers. Es convertiran en participants sistèmics. Emetran crèdit, influiran en els fluxos de capital, monten dòlars digitals, i potser fins i tot participen en l'estratègia de deute nacional. Això no és DeFi versus TradFi. Això és el naixement d'una cosa nova: una infraestructura bancària central alimentada per cripto.





La línia de temps s'està escurçant. Els reguladors estan escoltant. Les aplicacions estan en. I s'està construint la infraestructura. El sistema financer està sent redefinit - no en una caososa caiguda, sinó en una absorció metòdica. Crypto ja no està trucant a la porta. Ja està dins de l'edifici, el blueprint a la mà.





L’única pregunta que queda és: qui tindrà les claus i qui quedarà tancat?