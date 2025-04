Immerso i Everdome s'associen per impulsar la innovació al metavers mitjançant experiències basades en IA

Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units, 5 de febrer de 2025/Chainwire/--Immerso, una empresa d'Eros Innovation, seu d'Eros Media i Eros Now, i líder mundial en innovació en IA i propietat intel·lectual (PI), ha unit forces amb Everdome , pioners en la creació d'experiències de metavers interactius, per revolucionar l'entreteniment digital.





L'associació combina l'excepcional cartera IP d'Immerso, que inclou una àmplia biblioteca de més de 12.000 títols de pel·lícules, amb la tecnologia immersiva d'Everdome. Junts, pretenen transformar la manera com el públic interacciona amb l'entreteniment a l'era digital.





Amb el suport d'Eros Innovation, Immerso aporta recursos incomparables a la taula. Eros Media World compta amb una quota de mercat del 30% a la indústria cinematogràfica índia, venent 2.700 milions d'entrades anuals i arribant a una audiència global de milers de milions. Aquesta associació desbloqueja el potencial per convertir-se en el mercat cinematogràfic més gran del món per a la participació del metavers.





Jeremy Lopez, CEO d'Everdome, va comentar: "Aquesta associació impulsa la visió d'Everdome de fusionar el metavers amb eines d'IA i propietat intel·lectual, preparant l'escenari per a la creació d'experiències IP interactives i natives de metavers per a marques a escala global. Amb gairebé 50 anys d'història de Bollywood al seu cinturó i un fort compromís amb el metavers i la informàtica immersiva, Immerso és el soci perfecte quan Everdome entra en el seu proper capítol".







Swaneet Singh, CEO d'Immerso, va afegir: "Creiem fermament en el potencial transformador de les experiències virtuals i Web3 per remodelar la manera com els usuaris es connecten. En combinar experiències immersives amb contingut híbrid impulsat per IA i creació generada per usuaris, estem obrint noves possibilitats i estem encantats d'estar al capdavant d'aquesta innovació al costat d'Everdome".





Immerso té una posició única per liderar la innovació a gran escala en IA, entreteniment i metavers. Com a una de les primeres empreses de propietat intel·lectual d'IA (AIIP), Immerso posseeix més d'un bilió de fitxes d'IA i ha format models a totes les plataformes de LLM.





Aquesta fundació, juntament amb iniciatives com ara l'establiment del primer parc d'IA de l'Índia i una inversió de mil milions de dòlars en un parc i estudi de cinema d'IA de Malàisia, mostra el compromís d'Immerso d'impulsar els límits de les experiències digitals.





Everdome, reconeguda per la seva experiència en la creació d'experiències digitals immersives i accessibles, es dedica a portar casos d'ús reals i audiències més grans al metavers. Amb un historial provat de col·laboracions amb marques globals com Alpine Web3 i Binance Fan Token, Everdome està molt versat en donar vida a IP establertes de maneres noves i atractives.





Amb un enfocament inicial a integrar la gran biblioteca de pel·lícules, estrelles, directors i influencers del cinema indi en mons virtuals immersius, junts, Immerso i Everdome oferiran al públic maneres completament noves de connectar-se amb l'entreteniment.





Aquesta col·laboració marca un pas important cap a un futur on la IA, la IP i la tecnologia immersiva convergeixen per transformar la manera com el món interactua amb la narració i la creativitat. Estableix un nou estàndard per a la connectivitat i el compromís en el metavers i estableix un marc per a una pròspera economia del creador. Immerso i Everdome oferiran al públic maneres completament noves de connectar-se amb l'entreteniment.





El futur del metavers està impulsat per la col·laboració, i aquesta associació desbloqueja el potencial per convertir-se en un dels mercats cinematogràfics més grans del món per a la participació del metavers, revolucionant la manera com els usuaris veuen, interaccionen i interactuen amb els mitjans tradicionals en un món digital immersiu.





Sobre Immerso AIIP Limited

Immerso AIIP Limited és un líder mundial en la indústria dels mitjans i de l'entreteniment. Amb una rica història que es remunta a 1977, l'empresa ha empès constantment els límits de la innovació i la creativitat.





Immerso AIIP posseeix una àmplia biblioteca de més de 12.000 títols de pel·lícules, amb una quota de mercat del 30% durant les dues últimes dècades. Aquest ampli catàleg constitueix la base d'Eros Now, la plataforma de streaming de la companyia amb un impressionant 250 milions d'usuaris registrats.





Reconeixent el poder transformador de la intel·ligència artificial, Immerso se centra a ser pioner en el desenvolupament d'eines de creació de contingut basades en IA. Immerso ha acumulat més d'un bilió de fitxes d'IA, utilitzades per entrenar models de llenguatge sofisticats (SLM i LLM) que permeten als creadors crear la propera generació d'experiències immersives.





Immerso AIIP es compromet a fomentar una pròspera economia de creadors a Web 3, aprofitant la seva àmplia biblioteca IP i les seves capacitats d'IA per desbloquejar noves possibilitats de creació i distribució de contingut.

Sobre Everdome

Everdome construeix futures experiències de metavers temàtiques per oferir als creadors, marques, persones i empreses espais immersius i interactius per col·laborar en la creació i el gaudi d'experiències digitals compartides.





Llançat el 2022, Everdome utilitza blockchain, eines avançades de creació en 3D en temps real, com ara UE5, informàtica espacial i criptomoneda per construir, executar i alimentar el seu projecte, creant una plataforma per combinar eines de metavers sota demanda amb funcions atractives i entorns d'alta qualitat.

