Figment s'uneix a l'Associació Blockchain per avançar en la política de criptografia dels Estats Units i l'adopció de participacions

Avui, Figment, el proveïdor líder d'infraestructures de staking independent amb més de 15 milions de dòlars en actius apostats, ha anunciat que s'uneix a la Associació Blockchain , l'associació comercial líder per a la indústria de la criptomoneda als Estats Units.





Unir forces amb els intercanvis preeminents del país, empreses de capital risc, infraestructures i proveïdors de serveis emfatitza el paper de lideratge continuat de Figment en la configuració de la regulació que facilita l'adopció de criptomonedes institucionals.





A mesura que l'interès institucional per la participació de protocols continua creixent, la pertinença de Figment a l'Associació Blockchain reforça el seu compromís de treballar amb els responsables polítics i els reguladors per establir directrius clares per a l'ecosistema de participació en particular.





Aquesta col·laboració arriba en un moment crucial, ja que la indústria busca claredat normativa, especialment pel que fa al tractament de la participació de protocols en productes negociats en borsa.





"Estem encantats de donar la benvinguda a Figment com a membre de l'Associació Blockchain. A mesura que els Estats Units s'endinsen en una nova era per als actius digitals, serà fonamental establir una claredat reguladora sobre la participació. Esperem que l'equip de Figment presti la seva experiència a aquestes converses polítiques a DC", afirma Kristin Smith, CEO de Blockchain Association.





A través de l'Associació, Figment se centrarà en iniciatives clau educatives i de defensa, com ara:





Protocol de participació en ETP

Desenvolupament de marcs normatius de staking

Educació sobre la distinció entre el protocol d'aposta i els productes de rendiment

Alineació de polítiques entre jurisdiccions





Com a membre de l'Associació Blockchain, Figment reforça la seva posició com a veu de confiança per donar forma al futur de la infraestructura d'actius digitals. Aquesta pertinença millora la capacitat de l'empresa per atendre els seus més de 700 clients institucionals alhora que contribueix al desenvolupament d'estàndards de la indústria responsable.





Figment continua educant els responsables polítics nord-americans sobre la importància crítica de l'aposta per assegurar i descentralitzar les xarxes Proof-of-Stake (PoS). Havent arribat a un Capitalització de mercat de 633.000 milions de dòlars , Les xarxes PoS destaquen per oferir una alternativa més sostenible a la mineria Proof-of-Work que consumeix molta energia.





El aprovació d'Ethereum en ETF el maig de 2024 va marcar una altra fita important per a les xarxes Proof-of-Stake.





Tot l'equip de Figment està motivat per aportar la seva experiència en aposta a l'agenda de l'Associació Blockchain en aquest moment crític per al futur de la política criptogràfica del país.





Més enllà de navegar per l'esperançadora incorporació de participacions als ETP, Figment també està ajudant els bancs i les corredories tradicionals a navegar per les oportunitats d'apostar dins d'institucions financeres regulades que són possibles mitjançant SAB 122 .





"La participació de protocols és l'eix vertebrador de la seguretat de la cadena de blocs, que garanteix la integritat i la descentralització de la xarxa", afegeix Jennie Levin, directora de regulació i estratègia. "Figment està encantat d'unir-se a l'Associació Blockchain, per alinear-se amb els líders del sector per promoure aquest missatge i defensar un futur pròsper, segur i descentralitzat".

Sobre Blockchain Association

L'Associació Blockchain és la veu unificada de la indústria de la criptomoneda. Entre els seus membres hi ha els principals inversors, empreses, projectes i protocols del sector, que treballen junts per donar suport a una política nacional i un marc regulador de futur i pro-innovació per a la criptoeconomia. Per a més informació, els usuaris poden visitar el blockchainassociation.org .

Sobre Figment

La ficció és el proveïdor líder d'infraestructures de staking. Figment ofereix la solució completa de participació per a més de 700 clients institucionals, inclosos gestors d'actius, intercanvis, carteres, fundacions, custodios i grans titulars de fitxes, per obtenir recompenses pels seus actius digitals.





A Ethereum, Figment és el major proveïdor de participacions sense custòdia d'ETH apostats. Els serveis de staking institucional de Figment inclouen l'apostament sense problemes d'apuntar i fer clic, el seguiment de recompenses de cartera, integracions d'API, infraestructura auditada i protecció contra retallades. Per obtenir més informació sobre Figment, els usuaris poden visitar figment.io .

