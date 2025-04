Figment E Kopanya Mokgatlo wa Blockchain Go Tšwetša Pele Pholisi ya Crypto ya U.S. Le go Amogelwa ga go Beakanya

Lehono, Figment, e etellang pele ikemetseng staking mananeokgoparara mofani wa le fetang $ 15B ka staked matlotlo, o tsebisitse hore e kopanela le Mokgatlo wa Blockchain , mokgatlo o etilego pele wa kgwebo bakeng sa intasteri ya cryptocurrency kua United States.





Go kopanya maatla le diphapantšho tše di tumilego tša naga, difeme tša tšhelete ya go thoma, mananeokgoparara, le baabi ba ditirelo go gatelela tema ya boetapele bjo bo tšwelago pele bja Figment go bopeng taolo yeo e nolofatšago go amogelwa ga crypto ya setheo.





Bjalo ka ge kgahlego ya setheo ya go bea protocol e tšwela pele go gola, boleloko bja Figment ka go Mokgatlo wa Blockchain bo tiišetša boikgafo bja yona bja go šoma le batšweletši ba melawana le balaodi go hloma ditlhahlo tše di kwagalago tša tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya go bea tšhelete ka mo go kgethegilego.





Tirišano ye e tla ka nako ye bohlokwa ka ge intasteri e nyaka go hlaka ga melawana, kudukudu mabapi le kalafo ya go beakanya diprothokhole ka ditšweletšweng tšeo di gwebišwago ka phapantšho.





"Re thabile go amogela Figment bjalo ka setho sa Mokgatlo wa Blockchain. Ge US e šuthelela mehleng ye mefsa ya dithoto tša dijithale, go hloma go hlaka ga taolo go dikologa go beakanya go tla ba bohlokwa kudu. Re lebeletše pele go sehlopha sa Figment go adima bokgoni bja bona go dipoledišano tše tša pholisi ka DC”, go bolela Kristin Smith, CEO go Blockchain Association.





Ka Mokgatlo, Figment e tla tsepelela go maitapišo a bohlokwa a thuto le a bobueletši, go akaretšwa:





Protocol staking ka ETPs

Tlhabollo ya ditlhako tša taolo ya go beakanya

Thuto ka phapano magareng ga prothokholo staking le poelo dihlahiswa

Go logaganya pholisi ya go selaganya melao





Bjalo ka leloko la Mokgatlo wa Blockchain, Figment e maatlafatša maemo a yona bjalo ka lentšu leo le tshepšago go bopeng bokamoso bja mananeokgoparara a matlotlo a titšithale. Botho bjo bo godiša bokgoni bja khamphani bja go hlankela bareki ba yona ba setheo ba 700+ mola bo tsenya letsogo go tlhabollo ya maemo a intasteri ao a nago le maikarabelo.





Figment e tšwela pele go ruta batšweletši ba melawana ba Amerika ka ga bohlokwa bjo bohlokwa bja go bea tšhelete go šireletšeng le go arola dinetweke tša Bohlatse bja Kgašo (PoS). Ka ge a fihlile go a $ 633 bilione marakeng cap , Dinetweke tša PoS di a lemogwa ka go fa mokgwa wo mongwe wo o swarelelago kudu go feta meepo ya Bohlatse bja Mošomo yeo e šomišago maatla kudu.





The tumelelo ya Ethereum ka ETFs ka May 2024 e swaya kgato ye nngwe ye bohlokwa ya dinetweke tša Bohlatse bja Setei.





Sehlopha ka moka sa Figment se matlafaditšwe go tliša bokgoni bja sona bja go beakanya lenaneong la Mokgatlo wa Blockchain mo nakong ye ya bohlokwa bakeng sa bokamoso bja pholisi ya crypto ya setšhaba.





Ka ntle ga go sepetša tlaleletšo ye e nago le kholofelo ya go beakanya go di-ETP, Figment e thuša gape dipanka tša setšo le di-brokerage go sepetša dibaka tša go beakanya ka gare ga dihlongwa tša ditšhelete tše di laolwago tšeo di kgonegago ka SAB 122 .





“Go beakanya diprothokhole ke mokokotlo wa tšhireletšo ya blockchain, go kgonthišetša botshepegi bja netweke le go arolwa ga mebušo,” go tlaleletša Jennie Levin, Mohlankedimogolo wa Taolo & Leano. “Figment e thabile kudu go tsenela Mokgatlo wa Blockchain, go sepelelana le baetapele ba intasteri go tšwetša pele molaetša wo le go buelela bokamoso bjo bo atlegago, bjo bo šireletšegilego le bjo bo arotšwego.”

Mabapi le Mokgatlo wa Blockchain

Mokgatlo wa Blockchain ke lentšu le le kopanego la intasteri ya cryptocurrency. Maloko a bona a akaretša babeeletši ba bagolo ba lekala, dikhamphani, diprotšeke, le diprothokhole, ba šoma mmogo go thekga pholisi ya bosetšhaba ya bokamoso ya pele, yeo e thekgago boitlhamelo le tlhako ya taolo ya ekonomi ya crypto. Bakeng sa tshedimošo e oketšegilego, badiriši ba ka etela mokgatlo wa blockchaina.org .

Mabapi le Figment

Sebopego sa go fiwa ke moabi yo a etilego pele wa mananeokgoparara a go bea tšhelete. Figment e fana ka tharollo e feletšego ya go beakanya bakeng sa bareki ba setheo ba go feta 700, go akaretšwa balaodi ba matlotlo, diphapantšho, dikhwama, metheo, bahlokomedi, le baswari ba ditšhupetšo tše kgolo, go hwetša meputso dithotong tša bona tša dijithale.





Go Ethereum, Figment ke moabi yo mogolo wa go beakanya wa go se be le tlhokomelo wa ETH yeo e beilwego. Ditirelo tša go beakanya tša setheo go tšwa go Figment di akaretša go beakanya ka ntlha le go kgotla mo go se nago mathata, go latela moputso wa potefolio, dikopano tša API, mananeokgoparara ao a hlahlobilwego, le tšhireletšo ya go fokotša. Go ithuta ka botlalo ka Figment, badiriši ba ka etela figment.io .

