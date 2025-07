Crèdits, estafes i la sortida de la Blockchain

Focus Plant és una de les meves aplicacions preferides per mantenir-me productiu, però des que estic utilitzant la versió gratuïta, ve amb un preu: anuncis interminables.

Més enllà d'això, vaig començar a preguntar-me com aquestes empreses de préstecs realment sobreviuen.ElsLa majoria d'ells ofereixen petites quantitats de préstec, probablement com la seva manera de gestionar el risc. Però encara, aquests anuncis de baix pressupost prometen coses que semblen massa bones per ser veritat: cap garantia, cap verificació real, xicotets tipus d'interès.

Personalment, no tinc plans per prestar diners en qualsevol moment aviat i fins i tot si ho fes, no confiaria en aquestes plataformes. Però què passa si necessito un préstec algun dia? Suposem que tenia una idea que canvia el món, però sense recursos per finançar-lo. com a estudiant, no hi ha manera que un banc tradicional em prengués seriosament, i aquestes aplicacions de préstec esquisit no són exactament confiança inspiradora.

Si necessitava diners però no podia obtenir-los a través d'un banc o una aplicació sospitosa, llavors què?

Anem a agafar aquesta idea per un segon i parlar sobre una cosa prometedora: la tecnologia Blockchain.

Blockchain i finances

Ah, “Blockchain”. una paraula que tothom sembla haver sentit, però pocsRealmentBlockchains són bàsicament registres públics on les transaccions es registren permanentment.

Bitcoin va ser la primera gran aplicació de blockchain, demostrant que es podia enviar diners directament entre persones sense confiar en un banc.

Una àrea que ara està pertorbant és el préstec i el crèdit.

Què passaria si poguessis demostrar que ets un bon prestatari a qualsevol persona, en qualsevol lloc, sense necessitat d'un banc per certificar-te?

Què passaria si el teu historial de pagaments visqués en un registre obert i prohibit de manipulació que poguessis portar amb tu, independentment d'on visquis?

Aquest és el tipus de possibilitat que presenta la blockchain.I això em porta de nou al meu pensament anterior: hi ha una manera que la blockchain es connecti amb préstecs i puntuacions de crèdit perquè el préstec de diners finalment tingui sentit?

Això és onCrèditVine a entrar

La manca d’infraestructura de crèdit

Segons el Banc Mundial, es calcula que 65 milions d'empreses o el 40% de les microempreses, petites i mitjanes empreses (PMI) formals en els països en desenvolupament tenen una necessitat de finançament no satisfeta de 5,2 bilions de dòlars cada any.

En molts països d'ingressos baixos, la idea d'una puntuació de crèdit simplement no existeix. no hi ha un sistema formal per demostrar que vostè és fiable quan vostè necessita per prestar diners, de manera que vostè es tanca abans que fins i tot començar. que obliga a la gent a confiar en els amics, la família, o pitjor, els taurons de préstec que cobren taxes altes i amenaçar-los si no poden pagar.

Els bancs no ho fan més fàcil.

Els seus requisits són rígids, amb documents complicats, demandes de garanties i aprovacions dolorosament lentes. Si ets algú que guanya salaris diaris o gestiona un petit negoci basat en diners en efectiu, estàs bàsicament bloquejat.

Això atrapa a les persones que treballen dur en un cicle de pobresa, no perquè no siguin capaces, sinó perquè no hi ha cap manera fiable de demostrar que poden ser prestadors responsables.

Sense dades transparents, prenen grans riscos prestant a estranys, de manera que solen mantenir quantitats petites i termes durs, o evitar prestar del tot.

Aquesta és la enorme bretxa que Creditcoin està tractant de tancar.





El crèdit

Es tracta d'una xarxa de blockchain pública on les institucions financeres i els prestadors poden registrar com funcionen els préstecs, ja siguin reemborsats o no. Una vegada que un prestatari pren un préstec i el torna, aquestes dades estan bloquejades a la blockchain permanentment, prohibides i visibles públicament.





Amb el temps, això dóna als prestataris un historial de crèdit real i comprovable que poden portar a qualsevol lloc.Per als prestadors, significa que finalment tenen dades fiables i transparents per prendre decisions de crèdit més intel·ligents i arribar a més persones.

La xarxa, bàsicament, connecta els inversors i els recaptadors de fons sota termes clars i predefinits.Quan es paga un préstec, Creditcoin el registra permanentment en cadena, fent que les dades estiguin disponibles per a futures avaluacions de crèdit.Al tallar els intermediaris innecessaris, permet més taxes d'interès competitives i condicions de préstec flexibles que els sistemes tradicionals sovint no poden coincidir.També admet compartir informació de crèdit sense exposar dades personals privades.





Qualsevol criptomoneda es pot prestar a la xarxa de Creditcoin, amb el token natiu (CTC) utilitzat per pagar les taxes per a les transaccions de préstec i préstec.

Creditcoin està construït sobre un marc de Prova de participació nominada (NPoS), on els validadors aposten tokens per guanyar el dret de produir i finalitzar blocs. Tots els validadors tenen drets iguals independentment de la mida de la seva aposta. Per a aquells que no volen executar el seu propi node, hi ha l'opció de participar com a nominador, delegant la seva aposta a validadors de confiança i compartir les seves recompenses o penes.













Qui va construir el crèdit?

Llançat el 2019 perSòciaEn col·laboració ambAellaAella, que funciona gairebé com un banc digital, ofereix préstecs, estalvis, pagaments de factures i productes d'inversió a les economies en desenvolupament.

Gluwa, d’altra banda, fundada perTae Ho, és una empresa de tecnologia blockchain que construeix una infraestructura financera i física descentralitzada.Spacecoin, una xarxa descentralitzada de nanosatèl·lits que té com a objectiu oferir connectivitat a Internet global i sense confiança a més de la blockchain de Creditcoin.





Crèdit en acció

Des del seu llançament, Creditcoin ha processat més de cinc milions de transaccions i fins i tot s'ha associat amb el banc central de Nigèria per ajudar a posar en marxa el sistema.eNaira, moneda digital del Banc Central de Nigèria (CBDC)També estan parlant amb governs de Libèria, Ghana i Sierra Leone per ampliar aquest impacte.

Ja, Creditcoin ha desemborsat més de 100B Naira a més de 2 milions de nigerians juntament amb el seu soci Aella permetent-los construir puntuacions de crèdit en cadena i obtenir accés al finançament necessari.

Comprensió del préstec en cadena

El préstec en cadena és bàsicament préstec i préstec a través de contractes intel·ligents en una blockchain, en lloc d'un banc tradicional. És obert, sense permís i transparent pel disseny.

Encara hi ha reptes al voltant de verificar les identitats reals de les persones, protegir els contractes intel·ligents dels errors, tractar amb les garanties de cripto volàtils i navegar per regulacions incertes.

Com el crèdit crea confiança

Creditcoin aborda molts d'aquests reptes mantenint un registre públic, prohibit de manipulació de l'historial de pagaments. Els prestataris poden construir un registre visible, mentre que els prestadors obtenen proves clares en comptes de fer apostes cegues.

A través de les associacions amb fintechs amb llicència, Creditcoin pot verificar les identitats de les persones fora de la cadena mentre manté les seves dades de pagament en la cadena, de manera que obté la transparència i el compliment.

Atès que aquestes històries de crèdit són visibles a tot el món, Creditcoin també fa possible el préstec transfronterer. Els prestadors i els prestadors de diferents països poden finalment verificar-se sense dependre de les agències de crèdit locals obsoletes i desconnectades.

Per què els préstecs en cadena són importants

El préstec tradicional està ple de taxes ocultes, papereria i sistemes dolorosament lents. El préstec en cadena canvia això posant tot el procés en una blockchain, on tothom pot veure el que està passant en temps real.

Per a les comunitats sense sistemes de crèdit adequats, això és enorme. permet a la gent construir una reputació de crèdit transparent i comprovable des del no-res, sense intermediaris ombrívols.

També vol dir que si alguna vegada hagués tingut aquesta "idea que canvia el món", podria obtenir un préstec des de qualsevol lloc, amb la confiança que el prestador està mirant el meu registre real de reemborsament, no alguna suposició confusa.

Innovacions tecnològiques a veure

Una cosa que fa que Creditcoin sigui tan interessant és la seva compatibilitat EVM, és a dir, pot treballar amb aplicacions i contractes intel·ligents construïts per a Ethereum, aprofitant una xarxa global d'innovació i desenvolupadors.

El que realment em bufa la ment és com Creditcoin es connecta amb la xarxa de nanosatèl·lits de Spacecoin. Imagina algú en un poble completament remot, sense banc i sense internet, de sobte connectant a través d'un satèl·lit a la blockchain.

Repensar la confiança financera

Si hi ha una cosa que he après de veure tots aquells anuncis de préstecs ombrívols, és com de fràgil pot ser la confiança.Quan els prestadors amaguen les seves veritables intencions, quan els prestataris falten, la gent es crema i tothom perd la fe en el sistema.

Blockchain no soluciona magicament tot, però ofereix una mena de confiança construïda sobre dades verificables en lloc de promeses. Sí, el codi pot tenir errors i errors humans, però almenys està obert a tothom per comprovar.

Al final, això és el que fa que Creditcoin sigui tan poderós. No requereix confiança cega, et dóna els rebuts. En ajudar a la gent a construir reputacions de crèdit probables, redueix la necessitat de garanties massives i obre préstecs més justos per als no bancaris. En un món on tants jugadors financers ens han fallat, això podria ser exactament el que necessitem.

