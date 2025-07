Coneix Nexustorage, Minerva i JobTab: HackerNoon Startups de la Setmana

Salutacions a tots!

Benvinguts a una altra característica de HackerNoon Startups de la Setmana. Cada setmana, l'equip de HackerNoon posa en relleu les empreses destacades de la nostraStartups de la base de dades de l'anyTots ells van ser els principals actors de les seves indústries i regions.

Aquesta setmana, estem donant llum a tres emocionants startups -Minerva,Nexistoratge, iTreballador.

Comparteix la història de la teva startup avui!

Share Your Startup's Story Today!

Coneix les startups de la setmana

TrobadaNexistoratgeWellington, Nova Zelanda

Industry:Intel·ligència empresarial

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Col·loca automàticament les dades a nivell de subarxiu, basant-se en l'ús en temps real, oferint un rendiment superior a un cost més baix.Amb SmartProtect incorporat, Nexustorage també protegeix les dades creant còpies basades en el núvol, reduint el risc de pèrdua sense eines d'arxiu o d'arxiu addicionals.

TrobadaMinervade Delhi, Índia

Industry:Formació i Consulta

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Construït específicament per a l'avaluació de riscos, Minerva aprofita milers de milions de punts de dades i utilitza l'aprenentatge automàtic en temps real per construir perfils intel·ligents i rics en context de cada client.

TrobadaTreballadorde Brisbane, Austràlia

Industry:Desenvolupament de programari

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Com a plataforma de contractació basada en la claredat i la confiança, JobTab assegura que cada llista de llocs de treball inclogui informació significativa com ara rangs salarials, requisits clau, beneficis i una descomposició del procés de contractació.

En ser transparent des del principi, JobTab ajuda els empresaris a atraure candidats que no només són qualificats, sinó que també s’alinea amb els valors i els objectius de l’empresa.

Vols ser present a les Startups de la Setmana de HackerNoon?

Comparteix la història de la teva startup amb el nostre Programa de Blogging de Negocis!

El programa de blogging de negocis de HackerNoonÉs una de lesMoltes maneresAjudem a les marques a augmentar el seu abast i connectar-se amb el públic adequat. Aquest programa permet a les empreses publicar contingut directament a HackerNoon per augmentar la consciència de la marca i construir l'autoritat de SEO aprofitant la nostra.

Here's what you get:

Backlinks al teu lloc web (sí, inclosos els CTA)

Una pàgina de notícies d'empresa tecnològica personalitzada amb el seu logotip, introducció, crida a l'acció i social

Suport editorial complet per fer brillar la teva història

Múltiples col·locacions permanents a HackerNoon i promocions de xarxes socials

Històries convertides en format d'àudio i distribuïdes a través de fluxos RSS d'àudio

Traducció automàtica a 12 idiomes per a un abast global

La seva marca també guanya autoritat de domini i SEO a través d'enllaços canònics i la història es distribueix a través de 8 diferents pàgines de paraules clau rellevants / etiquetades per a una millor descobriment orgànic.

Comparteix la història de la teva startup avui!

Share Your Startup's Story Today!