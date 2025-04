Drosera recapta 4,75 milions de dòlars per crear el sistema immunitari per a Ethereum

**SAN JUAN, Puerto Rico, 10 de febrer de 2025/Chainwire/--**Drosera, una innovadora capa d'automatització de seguretat alineada amb Ethereum, posicionada com el sistema immunitari d'Ethereum, ha tancat la seva darrera ronda de finançament i el total recaptat a 4,75 milions de dòlars. L'augment, que va ser liderat per Greenfield Capital , va comptar amb la participació de diversos fons destacats, inclosos Anagrama , Paper Ventures , Capital d'Arrington , UDHC i Púlsar .





Diversos inversors àngels també van comprometre capital, entre ells Jan Baeriswyl, Luke Hackett, Felix Lutsch, Max de DeFine Logic Labs, Diogo Costa, Yaroslav Pshenitsyn, Peter Kim, Mara Schmidt, Daniel i Abhishek de Swell Labs, Anuj Shankar i Collin Myers.





"Estem encantats de comptar amb el suport de tants inversors estimats mentre ens esforcem per establir un estàndard nou i elevat per a la seguretat del protocol", va dir Samuel Glenn (Bobafetador), cofundador i CTO de Drosera. "Drosera actua com el sistema immunitari d'Ethereum armant protocols amb la capacitat de detectar i neutralitzar les amenaces abans que puguin causar danys. En reduir significativament el risc d'explotacions, estem construint un ecosistema DeFi més resistent i fiable".





Amb més de 3.700 protocols web3 que han estat víctimes d'explotacions habilitats per fallades i vulnerabilitats de seguretat, Drosera ofereix una solució d'avantguarda.





"Aquest augment és una fita fonamental per a Drosera mentre continuem la nostra missió de redefinir els estàndards de seguretat dins de l'espai financer descentralitzat", va dir Fernando Reyes (FDR), fundador i CEO de Drosera.





"Aquest finançament ens permetrà escalar i ampliar els límits del que és possible en la seguretat del protocol, assegurant que tots els projectes construïts a Ethereum puguin funcionar amb una major resistència davant el panorama en constant evolució de les amenaces cibernètiques. Perfeccionant la nostra missió d'actualitzar un Web3 sense compromís".





L'enfocament innovador de Drosera, modelat com el sistema immunitari d'Ethereum, permet que els protocols deleguin la infraestructura de seguretat a una xarxa descentralitzada d'operadors de nodes. Aquest sistema funciona de manera similar als anticossos en un sistema immunitari biològic, identificant i neutralitzant les amenaces en temps real per salvaguardar la xarxa. Funciona de la següent manera:





• Els protocols creen trampes, contractes intel·ligents basats en Solidity altament personalitzables que defineixen els paràmetres de seguretat de les aplicacions

• Els protocols dipositen fons a Traps, creant valor per als operadors de tercers que utilitzen el client Drosera per supervisar activament les dades d'Ethereum per respondre a esdeveniments considerats de risc: els operadors han d'executar una resposta d'emergència en detectar-se una incompliment.





El sistema de Drosera alinea els incentius entre protocols i operadors, donant lloc a una nova economia que creu que es convertirà en l'estàndard per a la seguretat web3. La xarxa ja ha guanyat una tracció important, amb més de 25 protocols compromesos amb la seva Testnet, inclosos Ion Protocol, EtherFi i Gravita. També ha aconseguit col·laboracions amb diversos operadors de nodes com Infstones, Everstake, Cosmostation, a41 i Blockscape, i ha unit forces amb l'especialista en seguretat GoPlus.





"Estem entusiasmats amb l'equip experimentat i el seu impuls incansable per redefinir la seguretat a la cadena". va dir el director de Greenfield Jendrik Poloczek: "A DeFi, les auditories econòmiques i les recompenses d'errors simplement no són suficients. Drosera proporciona l'element fonamental de la detecció integral d'amenaces en temps real i una resposta incentivada.





"L'enfocament de Drosera a la seguretat de Web3 no deixa cap pedra sense girar", va dir Ivailo Jordanov, soci de Paper Ventures. "En aprofitar una xarxa descentralitzada d'operadors de nodes, estan creant un paradigma nou i emocionant per a la seguretat a nivell de protocol. Esperem veure l'impacte que la xarxa té en el sector en el futur".





Els fons recaptats per Drosera s'utilitzaran per accelerar el desenvolupament de productes, contractar personal i preparar-se per al llançament de la xarxa principal, previst per al segon trimestre del 2024.

Sobre Drosera:

Drosera és el sistema immunitari descentralitzat d'Ethereum.

Aprofitant la propera generació de contractes intel·ligents coneguts com "Trampes", Drosera proporciona mecanismes adaptatius i verificables que actuen com anticossos, detectant i neutralitzant vulnerabilitats abans que puguin danyar l'ecosistema.

Per a consultes d'associació o més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a continuació: Lloc web https://www.drosera.io/

