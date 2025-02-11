Drosera ለ Ethereum የበሽታ መከላከያ ስርዓትን ለመፍጠር 4.75 ሚሊዮን ዶላር ከፍሏል።

** ሳን ጁዋን፣ ፖርቶ ሪኮ፣ ፌብሩዋሪ 10፣ 2025/Chainwire/--** ድሮሴራ፣ ከኢቴሬም ጋር የተጣጣመ የፀጥታ አውቶሜሽን ሽፋን፣ ለኤቲሬም የበሽታ መከላከል ስርዓት ሆኖ የተቀመጠው የቅርብ ጊዜ የገንዘብ ድጎማ ዙሩን በመዝጋቱ አጠቃላይ ወደ 4.75 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል። የሚመራው ጭማሪ
በርካታ መልአክ ባለሀብቶችም ካፒታል አበርክተዋል ከነዚህም መካከል Jan Baeriswyl፣ Luke Hackett፣ Felix Lutsch፣ Max from DeFine Logic Labs፣ Diogo Costa፣ Yaroslav Pshenitsyn፣ ፒተር ኪም፣ ማራ ሽሚት፣ ዳንኤል እና አቢሼክ ከስዌል ላብስ፣ አኑጅ ሻንካር እና ኮሊን ማየርስ።
የሳሙኤል ግሌን (ቦባፌታዶር) ተባባሪ መስራች እና የድሮሴራ CTO "ለፕሮቶኮል ደህንነት አዲስ እና ከፍ ያለ ደረጃ ለማዘጋጀት በምንጥርበት ወቅት በጣም የተከበሩ ባለሀብቶች ድጋፍ በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን" ብለዋል ። “ድሮሴራ አደጋዎችን ከማድረሳቸው በፊት የማወቅ እና የማስወገድ ችሎታ ያላቸውን ፕሮቶኮሎች በማስታጠቅ የኢቴሬም በሽታ የመከላከል ስርዓትን ይሰራል። የብዝበዛ ስጋትን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ፣ የበለጠ ጠንካራ እና እምነት የሚጣልበት የDeFi ስነ-ምህዳር እየገነባን ነው።
ከ3,700 በላይ የዌብ3 ፕሮቶኮሎች በደህንነት ውድቀቶች እና ተጋላጭነቶች የነቁ የብዝበዛ ሰለባዎች ሲሆኑ፣ Drosera ጥሩ መፍትሄ ይሰጣል።
የድሮሴራ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ፈርናንዶ ሬይስ (ኤፍዲአር) “ይህ ጭማሪ ለድሮሴራ ወሳኝ ምዕራፍ ነው” ብለዋል ።
"ይህ የገንዘብ ድጋፍ በፕሮቶኮል ደህንነት ውስጥ የሚቻሉትን ድንበሮች ለመለካት እና ለመግፋት ያስችለናል, ይህም በ Ethereum ላይ የተገነባው እያንዳንዱ ፕሮጀክት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከሚሄደው የሳይበር አደጋዎች ገጽታ ላይ የበለጠ ተቋቋሚነት እንዲሠራ ማድረግ ነው. የድር 3ን ያለምንም ውዝግብ ተግባራዊ ለማድረግ በተልዕኳችን ውስጥ መከበር"
የኢቴሬም በሽታን የመከላከል ስርዓት የተቀረፀው የድሮሴራ ፈጠራ አካሄድ የደህንነት መሠረተ ልማቶችን ያልተማከለ የመስቀለኛ መንገድ ኦፕሬተሮች ኔትወርክን ለማስተላለፍ ፕሮቶኮሎች ያስችላቸዋል። ይህ ስርዓት በባዮሎጂካል በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስጥ ካሉ ፀረ እንግዳ አካላት ጋር በተመሳሳይ መልኩ ይሰራል፣ አውታረ መረቡን ለመጠበቅ በእውነተኛ ጊዜ አደጋዎችን በመለየት እና በማጥፋት ላይ። እንደሚከተለው ይሰራል።
• ፕሮቶኮሎች የመተግበሪያ ደህንነት መለኪያዎችን የሚገልጹ በጣም ሊበጁ የሚችሉ Solidity-based smart contracts, Traps ይፈጥራሉ
• ፕሮቶኮሎች ገንዘቦችን ወደ ትራፕስ ያስቀምጣሉ፣ ይህም የ Drosera Client ን ለሚጠቀሙ የሶስተኛ ወገን ኦፕሬተሮች የኤቴሬም መረጃን በንቃት ይከታተላሉ አደገኛ ተብለው ለሚታሰቡ ክስተቶች ምላሽ ይሰጣሉ፡ ኦፕሬተሮች ጥሰት ሲገኝ የአደጋ ጊዜ ምላሽ መስጠት አለባቸው።
የድሮሴራ ስርዓት ማበረታቻዎችን በፕሮቶኮሎች እና ኦፕሬተሮች ላይ ያቀናጃል፣ አዲስ ኢኮኖሚ ይወልዳል ይህም ለድር 3 ደህንነት መመዘኛ ይሆናል። አውታረ መረቡ ቀድሞውንም ጉልህ የሆነ ጉጉት አግኝቷል፣ ከ25 በላይ ፕሮቶኮሎች ለTestnet ቁርጠኞች ያሉት፣ Ion Protocol፣ EtherFi እና Gravita ጨምሮ። እንዲሁም እንደ Infstones፣ Everstake፣ Cosmotation፣ a41 እና Blockscape ካሉ የመስቀለኛ መንገድ ኦፕሬተሮች ጋር ትብብርን አረጋግጧል እና ከደህንነት ባለሙያው GoPlus ጋር ተባብሯል።
"በተለማመደው ቡድን እና በሰንሰለት ላይ ያለውን ደህንነት እንደገና ለመወሰን ስለሚያደርገው ያላሰለሰ ጥረት ጓጉተናል።" የግሪንፊልድ ርዕሰ መምህር ጄንድሪክ ፖሎክዜክ እንዳሉት “በDeFi ውስጥ፣ የኢኮኖሚ ኦዲቶች እና የሳንካ ጉርሻዎች በቂ አይደሉም። ድሮሴራ አጠቃላይ የእውነተኛ ጊዜ ስጋትን ለይቶ ማወቅ እና ማበረታቻ ምላሽ ለመስጠት ወሳኙን ግንባታ ያቀርባል።
የወረቀት ቬንቸር ባልደረባ ኢቫኢሎ ጆርዳኖቭ "የድሮሴራ ለድር 3 ደህንነት አቀራረብ ምንም ለውጥ አያመጣም" ብሏል። "ያልተማከለ የመስቀለኛ መንገድ ኦፕሬተሮች ኔትወርክን በመጠቀም፣ በፕሮቶኮል ደረጃ ለደህንነት አዲስ እና አስደሳች ፓራዳይም እየፈጠሩ ነው። ኔትወርኩ ወደፊት በኢንዱስትሪው ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለማየት በጉጉት እንጠባበቃለን።
በ Drosera የተሰበሰበው ገንዘብ የምርት ልማትን ለማፋጠን፣ሰራተኞችን ለመቅጠር እና ለዋና መረብ ስራ ለመጀመር በ2024 Q2 ተይዞለታል።
ስለ ድሮሴራ፡-
ድሮሴራ የ Ethereum ያልተማከለ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ነው.
"ወጥመዶች" በመባል የሚታወቁትን ቀጣይ ትውልድ ዘመናዊ ኮንትራቶች በመጠቀም ድሮሴራ እንደ ፀረ እንግዳ አካላት የሚያገለግሉ፣ ተጋላጭነቶችን በመለየት እና በስርዓተ-ምህዳሩ ላይ ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት የሚስተካከሉ እና ሊረጋገጡ የሚችሉ ዘዴዎችን ይሰጣል።
ለአጋርነት ጥያቄዎች ወይም ለበለጠ መረጃ ከዚህ በታች ያግኙን፡ ድህረ ገጽ
ተገናኝ
ዘይን
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ