Problem UX u kriptografiji, ili kako ga učiniti korisničkim

Jeste li ikada pokušali da "zapošljavate" svoje žetone, prilagodite svoje "pristojbe za plin", ili rezervirate svoju "mnemonsku frazu", i pitali ste se da li ste slučajno ušli u kurs stranog jezika? Dobrodošli u kriptografiju, gde čak i najentuzijastičniji novi dolaznici mogu osjetiti da rešavaju zagonetku samo da bi poslali nekoliko dolara. Nemojte ga zbuniti sa korisničkim interfejsom (user interface), što se odnosi samo na to kako izgledaju zasloni.Moguće je da imate prekrasan sučelje, ali strašno korisničko iskustvo ako koraki nemaju smisla ili je jezik teško razumjeti. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. I to je srce problema: kriptografija je puna moćne, obećavajuće tehnologije, ali često je zaključana iza zbunjujućih menija i žargona koji plaše ljude. Zašto je UX važan svugdje - još više u kriptovalutama Možda mislite „Dobar dodir“, poput fantastičnog dizajna na vašoj šoljici za kafu. Ali zapravo, pored stvarne potrebe za proizvodom, to je ono što čini da se ljudi drže u digitalnom svijetu. Ako je softverski proizvod koristan i takođe se osjeća lako i ugodno, oni će ga i dalje koristiti. UX is just And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX je samo Prema tome, prema , "Oko dvije trećine odraslih osoba koje nisu bankarske osobe rekle su da ako otvore račun u finansijskoj instituciji, ne mogu ga koristiti bez pomoći." Ukupno tih odraslih osoba koje nisu bankarske osobe je oko 1,4 milijardi, koji se takođe suočavaju s preprekama udaljenosti i dokumentacije prilikom pokušaja otvaranja bankovnih računa. Svetska banka Svetska banka Možda mislite da bi kripto mogao lako pobediti te korisnike (potreban je samo Internet), ali još uvijek postoji problem poteškoća u korištenju. Razmislite o tome kako iPhone Prije toga, telefoni su bili neobični, a samo tehnološki entuzijasti su istraživali njihove napredne funkcije. Apple je doživljaj učinio glatkim, čak i ukusnim, za svakoga. Revolucionarni smartfoni Revolucionarni smartfoni Mnoge ispravke su jednostavne, ali zahtijevaju od dizajnera proizvoda da se više usredotoče na redovne ljude, a ne samo na insidere i programere. Zašto se UX osjeća slomljeno u kriptovalutama Dakle, zašto se kripto osjeća tako neugodno za upotrebu danas? Postoji nekoliko uobičajenih krivaca. Prvo, žargon. Izrazi kao što su „rollups“, „mnemonic fraze“, „staking“ i „slippage“ zbunjuju čak i iskusne korisnike. Zatim, postoje mnogi koraci samo da urade nešto jednostavno: otvaranje novčanika, kupnja žetona i prenos njih često se osjeća kao učenje napredne matematike od nule. Ne zaboravite složene adrese novčanika: duge nize slučajnih slova i brojeva. Da li biste se osećali sigurnim da biste poslali svoj novac na ‘0x5a1F...7bC9’ bez troje provjere? , ali oni bi trebali biti u mogućnosti, jer ti sustavi rade sve vrste stvari sa svojim novcem. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language A greške u kriptografiji mogu biti trajne. Ako pošaljete kovanice na pogrešnu adresu ili izgubite ključeve, često nema načina da ih vratite. Čak i najveća imena kriptovaluta slažu se da je to problem.Brian Armstrong, izvršni direktor Coinbase, da njihove platforme i dalje trebaju poboljšanja i zahtijevaju više pojednostavnjenja kako bi privukle nove korisnike. Isto tako, Changpeng Zhao, bivši izvršni direktor Binance, rekao je da je razmjena patila od lošeg korisničkog iskustva. Priznanje Priznanje Ako ste ikada pokušali premostiti svoje prve kovanice ili koristiti DeFi protokole, znate što oni znače. Kako napraviti UX u kriptografiji bolje Srećom, postoji mnogo načina da se poboljša UX u kripto. Prvo, pružatelji usluga trebaju smanjiti žargon gde god je to moguće. Ako moraju da koriste tehničke terminologije, objašnjenje ih na jednostavnom jeziku u aplikaciji bi bila dobra ideja. Sljedeći, obrazovanje korisnika kako oni idu je neophodno. Mali inline savjeti, potvrdni zasloni i pokazatelji napretka pomažu da iskustvo bude manje stresno. Na primer, unapred odabir veće sigurnosti ili predlaganje konzervativnih naknada može pomoći u zaštiti korisnika od sebe. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Još jedan koristan princip je progresivno otkrivanje: prvo pokažite osnovne, potrebne opcije i sakrijte napredne postavke iza dugmeta "više opcija". Nije svatko govori engleski, ima savršen vid, ili je ispod 30. godine, razmišljanje o pristupačnosti i raznolikosti korisnika je dobro za svakoga. , budući da programeri nikada neće imati isto iskustvo kao i oni. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option S druge strane, korisnici takođe trebaju razmotriti kompromis između čuvara i ne-čuvara. Custodial novčanice (kao i one na centralizovanim burzama) često su lakše jer tvrtka rješava sigurnost, ali su manje privatne i sigurne. Ne-custodial novčanice daju više kontrole, ali zahtevaju više znanja od vlasnika. Šta je učinjeno do sada? Moramo priznati da to nije uvek bilo na ovaj način.Kada je Bitcoin prvi put pokrenut, nije bilo čak ni "sjemenskih fraza". (ili izgubljen) nešifrirana datoteka svog privatnog ključa. decentralizovane razmjene (DEX) više složenih, klunky alata; danas, oni imaju sučelje slične aplikacijama. Ovaj napredak pokazuje koliko se može promijeniti s naglaskom na korisnost. Jednostavno održavanje Bio jednom Jednostavno održavanje Bio jednom Umjesto da kopirate i nalepite adresu od 42 znaka, možete poslati kriptografiju na ‘alice.eth’ zahvaljujući uslugama kao što su Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains i SPACE ID. Međutim, trik je u tome što su ti domeni dostupni samo onima koji ih mogu kupiti i / ili To nije baš nativna, besplatna funkcija. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. Plaćanje godišnje Plaćanje godišnje Za njihovu stranu, novčanice i berze takođe rade stvari kako bi se poboljšali. Ready Wallet (ranije Argent) usredotočuje se na dizajn mobilnog prvenstva, prijateljsku podršku i zamjenu frasa sjemena s " "funkcija iz oblaka da pomogne korisnicima da oporave pristup ako izgube svoje uređaje. ” za pre-simulirane transakcije i učiniti ih troškovno učinkovitijim. njegova aplikacija dramatično apelirati na početnike, čak uklanjanje neke napredne opcije dok korisnici ne osjete spremni. Oporavak off-chain mreže Pametne transakcije Pojednostavljeno Oporavak off-chain mreže Pametne transakcije Pojednostavljeno Platforme kao što su Cilj je predstaviti ugovorne akcije na jednostavnom engleskom jeziku tako da korisnici mogu razumjeti ono što potpisuju prije nego što kliknu na potvrdu – slično onome što već postoji u Obyteu od 2020. godine (vidi ispod). učiniti pametne ugovore lakšim za upotrebu i čitljivim za ljude. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. CSPR.live new ways Sadržaj.live Novi načini Ovi napori dokazuju da bolji UX nije samo moguć, već se već događa na nekoliko platformi. Obyte’s UX inicijative Obyte je tiho gradi korisnički-prirodni kripto funkcije već godinama, što je mnogo lakše za svakoga (čak i potpuni početnici) da pošalje i koriste digitalni novac. ; oni jednostavno kliknite na vezu ili otkucajte u jednostavnu 12 reči frazu da zatraži sredstva. Ako niko ne zatraži tekstcoin, možete čak i uzeti ga natrag s dodirom. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address Možete poslati Možete poslati Možete poslati Još jedna promišljena značajka je mogućnost zamjene dugih, zastrašujućih adresa korisničkim imenima ili kratkim kodovima. Umjesto slanja sredstava na slučajni niz slova i brojeva, možete registrirati prilagođeno korisničko ime Ako posedujete kuću u , zatražite jedinstveni kratki kod za primanje plaćanja. Ta imena i kratki kodovi dolaze sa malom, jednokratnom naknadom, ali je pristupačno i vaše da ih držite bez pretplate. Uslovi korišćenja Chatbot Zamjena grada Uslovi korišćenja Chatbot Zamjena grada Obyte vam takođe pomaže da izbegnete greške prilikom interakcije sa dapps (kao što su mostovi ili DEXes). uključujući iznose kovanica koje treba poslati kao odgovor, promene u statusu agenta (kao što su bilance), pa čak i internetsku stranicu agenta (ugovora) s kojim komunicirate. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, Naposljetku, Obyte čini Ne morate biti programer; samo popunite jednostavan predložak na jednostavnom jeziku, postavite uvjete i pošaljite ga drugoj strani za odobrenje. Stvaranje ljudski čitljivih pametnih ugovora Stvaranje ljudski čitljivih pametnih ugovora Bez obzira da li šaljete kovanice, kreirate sporazume ili tražite sredstva, mnoge od ovih funkcija su uživo, testirane i otvorene svima godinama. 