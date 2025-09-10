Dubai, September 10, 2025 – JuCoin, one of the cryptocurrency industry's longest-operating exchanges, established in 2013, today announces its evolution to Ju.com. This comprehensive rebrand represents the platform's transformation from a regional crypto exchange to a global ecosystem focused on making crypto trading as intuitive as basic computer interactions. The rebrand introduces revolutionary visual identity, user-centric philosophy, and breakthrough features that make crypto trading as intuitive as basic computer interactions. From Regional Exchange to Global Ecosystem 2024 সালে নতুন নেতৃত্ব গ্রহণের পরে, প্ল্যাটফর্মটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তরিত হয়েছে, 100+ দেশে 50 মিলিয়ন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী, $ 5 বিলিয়ন দৈনিক ট্রেডিং পরিমাণ এবং 26 মিলিয়ন বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়ের সদস্যদের অর্জন করে। 
 
"Ju.com এর পুনর্নির্মাণ আমাদের মৌলিক বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে যে প্রযুক্তিগুলি সহজ ইন্টারেক্টিভেশনগুলিতে নিখোঁজ হওয়া উচিত, "Ju.com এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্যামমি লি বলেন। Revolutionary Visual Identity System নতুন Ju.com ব্র্যান্ডটি একটি উদ্ভাবনী J প্রতীককে কেন্দ্রীভূত করে যা লোগো এবং রূপান্তর সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করে. জিওমেট্রিক নকশা একটি কোমা, অ্যাপোস্ট্রোফা বা সংযোগ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে, ক্যাম্পেইনের ট্যাগলাইনে "Rewrite I[J]mpossible" এর মাধ্যমে "IMPOSSIBLE"কে "I'M POSSIBLE" রূপান্তর করে। এই দৃশ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি প্ল্যাটফর্মের "পয়েন্ট ক্লিক. ট্রেড" পদ্ধতিতে প্রসারিত হয়, যা ক্রিপ্টো ট্রেডিংটি মৌলিক কম্পিউটার অপারেশনগুলির মতো পরিচিত করে তোলে। Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy সহজ : Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions ইতিমধ্যে সক্রিয়, এই সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে JU কম্পিউটিং শক্তি দিয়ে 500 USDT অতিক্রম করে ফিউচার ট্রেডিং ক্ষতিগুলি প্রতিস্থাপন করে, প্ল্যাটফর্মের সাফল্য ব্যবহারকারীর সাফল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মার্কিন ও হংকং স্টক ট্রেডিং অঞ্চল বিনিয়োগের বাধাগুলি কমিয়ে দিয়েছে যাতে কেউ মার্কিন ও হংকং স্টকগুলি সম্পূর্ণরূপে আর্থিক অধিকার এবং স্টকিং অনুপ্রেরণা উপভোগ করে এবং প্রকৃত মার্কিন এবং হংকং স্টকগুলি ট্রেড করতে পারে। প্রাক্তন পাখি স্টক সাবস্ক্রিপশন অঞ্চল উচ্চ মানের স্টক সাবস্ক্রিপশন করার জন্য দ্রুত অ্যাক্সেস নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং কোম্পানিগুলিকে কার্যকরী আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। প্রমাণিত প্ল্যাটফর্ম ফাউন্ডেশন এই রিব্যান্ডটি প্রমাণিত সাফল্যের মিটারগুলির উপর নির্ভর করে যা ব্যবহারকারী-প্রথম পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে: \n \n \n \n \n মাত্রা: 50M + নিবন্ধিত ব্যবহারকারী, $ 5B দিনে ট্রেডিং ভলিউম, $ 50B + কুমিল্লি ভলিউম উদ্ভাবন: $ 0.10 থেকে $ 20 + থেকে JU টোকেন বৃদ্ধি, যা প্রাথমিক সমর্থকদের জন্য 20,000% রিটার্ন প্রতিনিধিত্ব করে প্রযুক্তি: JuChain Layer 1 ব্লকচেইন 1 সেকেন্ড ব্লক সময় সরবরাহ করে 1M+ এন-চেইন ঠিকানা সম্মতি: মার্কিন MSB লাইসেন্স, থাইল্যান্ড বিনিময় লাইসেন্স, কোরিয়া বিনিময় এবং stablecoin লাইসেন্স, VARA এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের MiCA ফ্রেম আবেদন চলমান বৈশ্বিক ইকো সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন Ju.com একটি একীভূত ইকোসিস্টেম হিসাবে কাজ করে যা একত্রিত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একাধিক পণ্যকে সংযুক্ত করে: \n \n \n \n \n \n \n Ju.com এক্সচেঞ্জ: কোর ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম CeDeFi ইন্টিগ্রেশন সহ অসাধারণ চেইন অ্যাক্সেস JuChain: উচ্চ কর্মক্ষমতা blockchain অবকাঠামো ইকো সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন xBrokers: গ্লোবাল RWA ব্রোকারিং এবং likvidity নেটওয়ার্ক JuCard: ক্রিপ্টো এবং ঐতিহ্যগত ব্যয় সমন্বয় পেমেন্ট সমাধান JumpFi পেমেন্ট: নিখুঁত PayFi অবকাঠামো সঙ্গে TradFi এবং Web3 ব্রিজিং Ju ল্যাব: 100 মিলিয়ন ডলারের উদ্ভাবনী ফান্ড 50+ এআই এবং ব্লকচেইন প্রকল্প সমর্থন করে Ju.com বিনিময় জুয়াওয়ে ব্রোকার ব্রোকার জুজু JumpFi পেমেন্ট ল্যাব Global Expansion and Regulatory Leadership Ju.com 30 টিরও বেশি দেশে 500 টিরও বেশি টিম সদস্যের সাথে অপারেশন বজায় রাখে, যা নিয়ন্ত্রক কাঠামোগুলি বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আরও বৃদ্ধির জন্য স্থাপন করে। 
 
"আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রধান ভবিষ্যতের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করছি," Ju.com এর CEO & Co-Founder স্যামি ব্যাখ্যা করেছেন, "আমরা যে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যটি বিকাশ করি তা ব্যবহারকারীদের এবং ব্লকচেইন সুযোগগুলির মধ্যে বাধা সরিয়ে দেয়। Mission and Vision মিশন: যেকোনো কম্পিউটার ইন্টারফেস ব্যবহার করে যেকোনো কারিগরি বাধাগুলি সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ক্রিপ্টো ট্রেডিংকে সহজ কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেম অ্যাক্সেস করতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গি: একটি বিশ্ব যেখানে ব্লকচেইন প্রযুক্তি অদৃশ্য অবকাঠামো হয়ে ওঠে, যা আর্থিক সুযোগগুলির অসাধারণ অ্যাক্সেস সম্ভব করে। প্রত্যেকটি যোগাযোগ পয়েন্টকে পরিচিত এবং সহজে অনুভব করা উচিত, অসাধারণ ব্লকচেইন অবকাঠামোগুলির পিছনে কাজ করে যাই হোক না কেন। About Ju.com ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত Ju.com (প্রাক্তন JuCoin) 100 টিরও বেশি দেশে 50 মিলিয়ন ব্যবহারকারীর সাথে একটি ব্যাপক সেবা-ভিত্তিক ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে বিবর্তিত হয়েছে. প্ল্যাটফর্মটি JuChain blockchain অবকাঠামো, xBrokers RWA ব্রোকারিং, JuCard সিস্টেম, JumpFi পেমেন্ট, এবং ঐতিহ্যগত বাধাগুলি সরিয়ে নেওয়ার উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে বিনিময় পরিষেবাগুলি একীভূত করে। Ju.com এর ইন্টিগ্রেটেড ইকোসিস্টেমটি তার সেবা-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, ফ্রিকোয়েন্সি মুছে ফেলতে এবং ব্যবহারকারীদের সমস্ত স্পর্শ পয়েন্টগুলির মধ্যে Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com 
 
এই গল্পটি Btcwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. এই গল্পটি Btcwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন.