এআই-এর সাথে জড়িত একটি বিশ্বে, মিনিসাপ্পের প্রতিষ্ঠাতারা স্বাদে বাজি ধরছেন

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace কিভাবে ক্যামব্রিজ থেকে দুই শিক্ষার্থী অ্যান্টি অ্যালগরিদম বাজার নির্মাণ করছে সিলিকন ভ্যালি একটি নতুন ধর্ম আছে, এবং এর দেবতাটি শিল্পী বুদ্ধিমত্তা। যেকোনো Y Combinator ডেমো দিনে হাঁটুন এবং কথোপকথন অবশ্যই AGI টাইমলাইন, ট্রান্সফরমার আর্কিটেকচার এবং এআই এজেন্টগুলিতে পরিণত হবে যা সবকিছু স্বয়ংক্রিয় করবে। হ্যানা এবং জ্যাক সিং শুনতে চান। "আমাদের YC ব্যাচের অনেক লোকেরা আইটি বিক্রয় এজেন্ট, আইটি গ্রাহক সেবা, আইটি কোডিং সহকারী তৈরি করছে," বলেন হানা, মিনিসাপ্প, ওয়ার্হামার বাজারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আমরা সবসময় জিজ্ঞাসা করতাম: যখন আমরা সবকিছু স্বয়ংক্রিয় করি তখন কী হারিয়ে যায়? মাত্র ৩.৫ মিলিয়ন ডলার বেড়েছে তাদের জবাবটি একটি সাবধানে তৈরি বাজার যা ক্রমবর্ধমান অদ্ভুত কিছু প্রতিনিধিত্ব করে: স্বয়ংক্রিয়তার চেয়ে কুরিয়ার উপর বাজি, সব খরচের বিস্তৃত কমিউনিটিগুলির উপর, গণ আকর্ষণের চেয়ে ইতিবাচক। A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge লক ডাউনলোডের পরে ক্যামব্রিজের বন্ধুত্ব বোঝার জন্য উৎপত্তি গল্প, আপনাকে ক্যামব্রিজকে বুঝতে হবে ২০২১ সালের গ্রীষ্মে. শিক্ষার্থীরা লকডাউনের পরে ফিরে এসেছিলেন, সংযোগের জন্য নিশ্চিত। তাদের মধ্যে হানা এবং সিংহ ছিলেন, যারা তখন ছিলেন, ফিলোসফোর্স এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ডিগ্রিগ্রি এবং রুম্যাট। মিনি তাদের বন্ধুত্ব বুদ্ধিমত্তার বিতর্ক, ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং গ্রান্টচেস্টার মিডোভের মাধ্যমে নিয়মিত হাঁটুন - সেই একই মাটি যেখানে বিখ্যাত ব্রিটিশ গণিতবিদ, অ্যালান টুরিং, ইউনিভার্সাল মেশিন থেকে সৃষ্টি করেছিলেন - তাদের প্রিয় পব, ব্লু বোল ইন। The Pub Where It Started যেখান থেকে শুরু হয়েছিল প্যাব ক্যামব্রিজের পরে জীবন তাদের আলাদা করে দেয়. সিংহ তার কম্পিউটার বিজ্ঞান ডিগ্রি জন্য থাকেন. হানা লন্ডনের একটি সিইও পরামর্শ কোম্পানিতে কাজ করেন, তারপর কানাডায় আইন স্কুলে ফিরে যান। হানার আইন স্কুলের প্রথম বছর পরে গ্রীষ্মে তিনি সিংকে পরিদর্শন করার জন্য যুক্তরাজ্যে ফ্লাইট করেন। "আমি মনে করি জ্যাক হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উল, আমার একটি স্টার্টআপ আইডিয়া আছে. আমি ওয়ার্হামার মিনিউটর জন্য একটি বাজার তৈরি করতে চাই, এবং আমি মনে করি আপনি এটি করার জন্য সঠিক ব্যক্তি। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি আইন স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে প্রবেশ করতে আসেন। Why Not AI? কে না কেন? সিংহের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং বিনিয়োগকারীদের আইটিতে উত্সাহের কারণে, কেন একটি আইটি কোম্পানি তৈরি করবেন না? "আমরা একটি সরঞ্জাম হিসাবে এআই ব্যবহার করি," সিং স্পষ্ট করে। "আমরা ট্যাক্সোনোমিয়া তৈরি করার জন্য এটি ব্যবহার করি .. কিন্তু আমরা একটি এআই কোম্পানি নই কারণ এআই জিনিস নয়। সিলিকন ভ্যালি স্বয়ংক্রিয়তার মাধ্যমে মাপকাঠি খুঁজছে, সিংহ এবং হানা একটি বিশাল, অসুবিধাজনক বাজার আছে যারা প্ল্যাটফর্মগুলি যত্নশীলভাবে তৈরি করতে চায়, এমন সম্প্রদায়গুলির জন্য যা virality এর চেয়ে দক্ষতা মূল্যায়ন করে। Taste as Competitive Advantage প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হিসেবে স্বাদ "এইচআই মূলত স্বাভাবিকের দিকে ফিরে আসে," হানা ব্যাখ্যা করে। "কিন্তু স্বাদ? স্বাদ একটি পাশের পছন্দ সম্পর্কে, কি cool বা কি মূল্যবান উপায়ে যে ডেটা সঞ্চালিত না সম্পর্কে বিচার করার সম্পর্কে। অন্য বাজারগুলি বিনোদনের জন্য অপ্টিমাইজ করার সময়, সিংহ এবং হানা ট্যাক্সোনোমিয়া, শ্রেণীকরণ এবং "অভিজাতদের জন্য তথ্য আর্কিটেকচার" সম্পর্কে obsessed হয়। "ওয়্যারহ্যামার খেলোয়াড়রা শত শত ঘণ্টা ব্যক্তিগত মিনিউটরস আঁকতে ব্যয় করে," বলেন হানা। The Partnership অংশীদারি তাদের প্রথম YC অ্যাপ্লিকেশন প্রত্যাখ্যান করা হয়. কিন্তু তাদের গ্রীষ্ম ২০২৫ সালের সাক্ষাৎকারে, তারা তাদের MVP চালু করার দিনগুলি ছিল. হানা মনে করে যে তাদের YC অংশীদার পিট Koomen এর শেষ প্রশ্নটি: "তোমরা কখন চালু করছ? ‘আগামীকাল’ বললেন তিনি। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা ছিল বিশৃঙ্খলা - তাদের MVP পাঠানো, তাদের প্রথম ব্যবহারকারী হিসাবে Koomen অন্তর্ভুক্ত করা, তারপর কল পেয়ে শীঘ্রই তাদের YC মধ্যে একটি জায়গা অফার। বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস করে কেবলমাত্র পণ্য নয়, এটিই ছিল অংশীদারিত্ব। সিংহ গভীর প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ডোমেইন জ্ঞান নিয়ে আসে. হানা কৌশলগত চিন্তাভাবনা, অপারেটিং অক্ষমতা এবং যোগাযোগের দক্ষতা সরবরাহ করে যা সিইওদের পরামর্শ দেয়। "চোখ একটি কোম্পানির মধ্যে তৈরি করা সবচেয়ে কঠিন জিনিস," হানা বলে। Beyond Warhammer Warhammer এর বাইরে Warhammer দিয়ে শুরু করার সময়, প্রতিষ্ঠাতাগুলি অনেক বড় সুযোগ দেখে। "একটি ভাল প্ল্যাটফর্মের যোগ্য ফ্যান্যাটিক সম্প্রদায়ের সাথে কয়েক ডজন নিক্স হোবি আছে," হানা বলে। "মডেল ট্রেন, কাস্টম ফন্টেন পেন, যান্ত্রিক কীবোর্ড। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাজারের বাইরে পৌঁছায় কমিশন সিস্টেম, জ্ঞান ভাগ করার প্ল্যাটফর্ম এবং সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলিতে। "আমরা শুধু একটি বাজার নির্মাণ করছি না, আমরা নিক্স সৃজনশীল সম্প্রদায়ের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করছি। The Contrarian Bet বিট বিপরীত একটি বিশ্বে যেখানে আইটি-জেনারেটেড পতাকা ইন্টারনেটকে বন্যা করে, মিনিসভাপ অন্য কিছু প্রতিনিধিত্ব করে। "আমরা কোনওভাবেই এআই-র বিরোধী নই," হ্যানা স্পষ্ট করে দেয়। "আমরা সর্বোত্তম উপলব্ধ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করি, এছাড়াও এলএলএমএস। এটি একই মাটিতে তৈরি একটি দর্শন যেখানে টুরিং কম্পিউটার বিপ্লবের কল্পনা করেছিলেন. একটি দর্শন যা ম্যানস্ট্রিমের চেয়ে ইতিবাচক, স্বয়ংক্রিয়ের চেয়ে যত্নশীল, অ্যালগরিদমের চেয়ে মানবকে মূল্যায়ন করে। এই বিশ্বে, উইল হানা এবং জ্যাক সিংহ আরও শক্তিশালী কিছুতে বাজি ধরছেন: স্বাদ, সম্প্রদায় এবং মানব শিল্প। তাদের বিনিয়োগকারীরা শুধু ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজি দেয় যে তারা সঠিক। This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রাম . এই গল্পটি প্রকাশ করেছেন Steve Beyatte HackerNoon এর অধীনে ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রাম ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রাম .