WannaCry: Калі Crypto была на большасці экранаў па ўсім свеце

Гэта была пятніца, 12 мая 2017 года, калі шмат людзей па ўсім свеце звярнуліся на свае кампутары (або нават банкоматы, білетныя машыны, і POS-терміналы) і атрымалі тое ж самае ганебнае сюрпрыз. Уместо табліц або больнічных дадзеных, экраны асвятляюцца з чорна-чырвонай выкупнай нотой. Для выключэння, у яго было два маленькія спалучэння ў ніжняй частцы: «Аб Bitcoin» і «Як купіць Bitcoin». Гэта было страшна, але і дзіўна навучальна, і здымкі таго выкупнага экрана сталі адным з самых узнагароджаных камп'ютарных паведамленняў года. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. Што такое WannaCry WannaCry не быў першым выкраданнем, але гэта быў той, які распаўсюджваўся, як дзікі вогнік. Ransomware з'яўляецца тыпам злачыннага забеспячэння, якое заблакавае файлы, пакуль вы не плаціце, і гэта быў спецыяльны, таму што ён дзейнічаў, як вельмі інфектыўны чырво. Уместо таго, каб чакаць, што хто-небудзь загрузіць шчырае прыкладанне, ён скачыўся ад машыны да машыны самастойна. Ахоўнікі не рабілі нічога, каб захапіць яго. Гэта тое, што зрабіла гэта так разбуральна. Усяго за два дні, больш за 200 000 кампутараў у больш чым 150 краінах. . Быў заражаны Быў заражаны Усё гэта прыйшло з уразлівасці Windows ў файлавай сістэме, вядомай як Server Message Block (SMB). Калі разбуральнікі WannaCry мелі гэты інструмент у руках, гэта было, як знайсці майстар-ключ для офісных будынкаў усюды. (Атматы, POS-терміналы і іншыя сервісныя машыны) раптам былі на милосці той жа карцінарнай выкупнай ноты. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. Убудаваныя сістэмы Убудаваныя сістэмы https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true Выратаванне патрабавала $300 кошту Bitcoin, пазней павялічаны да $600. Пачальцы былі сказаныя, што яны маюць тры дні, каб заплаціць, або кошт будзе удвоены, і сем дзён, перш чым іх файлы будуць знікнуць назаўжды. Як ён распаўсюджваўся і спыніўся Што зрабіла WannaCry так страшна была хуткасць. Ён не толькі заразіў адзін няўдачы супрацоўнік у офісе. Ён скакнуў на цэлыя камп'ютарныя сеткі. У Вялікабрытаніі, Нацыянальная служба здароўя (NHS) была адным з самых цяжкіх удараў. Лекары і медсястры знайшлі сябе не ў стане дасягнуць дастаўкі пацыентаў, аперацыі былі адменены, і амбулаторыі былі адпраўлены. , у тым ліку Andhra Pradesh Police (Індыя), Deutsche Bahn (Германская чыгунка), Dharmais Cancer Hospital (Інданезія), National Health Institute (Калумбія), LATAM Airlines (Чілі), Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай Федэрацыі, PetroChina, Португалія Telecom, Суд Сан-Паула, Telefónica Іспанія, Універсітэт Монреаля (Канада), і многія іншыя. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections Сусветныя затраты — Вераніка Уладзіміраўна, што гэта за 11 андрагагічных умоў, пры якіх дарослыя без цяжкасцей могуць засвоіць новыя тэхналогіі ў фізічнай культуры? Узнагароджанне Узнагароджанне Гэта не выправіла заражаных машын, але спыніла цэрм ад заклікання новых ахвяраў. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. Выяўленыя Выяўленыя Выяўленыя Размова сапраўды вельмі важная — мы ж усе цудоўна разумеем, што любы, самы лепшы дэкрэт можна звесці на нішто практыкай прымянення. Усюды экраны Пасля таго, як прах засяліўся трохі, WannaCry стала больш, чым папярэднім сюжэтам. Гэта стала мэмам. Людзі пачалі ўпрыгожваць экран выкупу на кожны прылад, які яны маглі знайсці, толькі для забавы. Лаптопы, смартфоны, кава машыны, друкарні, розумныя гадзіны. Хто-то нават вымаўляў здымкі экрана WannaCry, які ўзяў у рукі мост-консолі на Star Trek Enterprise. Гэта быў спосаб вяртання кантролю, пераўтварэнне кошмара ў жарту, і паказваючы, што калі вашы файлы былі знікнуць, прынайменш ваш сэнс гумару не быў. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true Для большасці агульнай публікі ў 2017 годзе Bitcoin быў яшчэ загадкавай рэчывай, пра якую гаварылі гейэкі і маркетолагі. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin Гэта быў ваш начальнік запрашаючы ў паніцы, “Як мы купляем Bitcoin, каб заплаціць за гэта?” Хоць эксперты прапанавалі не плаціць, і большасць ахвяр ніколі не зрабілі, наведвальнасць была масіўная. Наступныя У наступным годзе трэба будзе сфарміраваць імідж рэспублікі за мяжой як дзяржавы з высокім узроўнем інтэлектуальнага капіталу. (далее...) • публічна Ніводзін бізнес не можа быць эфектыўным сёння без выкарыстання інфармацыйных тэхналогій, а «воблака» - гэта новы этап развіцця ІТ, максімальна арыентаваны на задачы бізнесу. Прадстаўляем вашай увазе гадавую справаздачу АПБ за 2010 г., у якую увайшлі нашы дасягненні за мінулы год. Для таго, каб Вы змаглі гуляць на іншым сэрвэры, Вам трэба стварыць новага героя. З іншага боку, копіякат для прыладаў Android Удзельнікі ў Кітаі. Эдвард Сноўдэн Крытыкі Як рэкамендуюць Сцягнуць WannaCry Выпусцілі Цікавасць Эдвард Сноўдэн Крытыкі Як рэкамендуюць Сцягнуць WannaCry Выпусцілі Цікавасць На крэдытнай стороне, рэчы атрымалі некалькі складаных. У адсутнасць мужа Ева вярнулася да заняткаў музыкай і педагогікай. Паток манет на блокчэне, нават калі яны не могуць заўсёды дасягнуць людзей за ёй. Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. Шёлкавы шлях could follow Шёлкавы шлях Шёлкавы шлях Можна назіраць На працягу многіх гадоў, на жаль, хакеры атрымалі каля 54,6 BTC (што б было каля $ 6,2 млн сёння) у Да канца 2017 года, у год WannaCry, Bitcoin таксама ўпаў у свой першы вялікі рэйтынг цінаў, падняўшыся да амаль $ 20,000. Для лепшага або гіршага, гэта быў год, калі криптовалюта разбілася ў асноўным паведамленні, і гэты экран выкупу з яго яркімі логоты Bitcoin быў часткай гісторыі. Некаторыя портфелі Некаторыя портфелі Урокі і незвычайныя легацыі Глядзеўшы назад, WannaCry адчуваецца як адзін з тых момантаў, калі свет разбудзіўся да двух рэчаў адразу: небяспекі занепакоеных кібератак, і незвычайная новая рэальнасць крыптавалют. Для кожнага офіса, які штурхаўся, каб ўсталяваць патчы, было кухонны стол, дзе хто-то запрашаў, што гэта Bitcoin. Назва Bitcoin Іх унікальная здольнасць да эхолокации літаральна ў тысячы разоў больш эфектыўна, чым у любой падобнай сістэмы, створанай людзьмі. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad was widespread Была распаўсюджана , напрыклад, быў запушчаны месяцы раней, у 2016 годзе. У той час, ён распрацаваў большую частку свайго пастаўкі на Bitcoin уладальнікаў, звязваючы яго рост з раннім супольнасцю Bitcoin. Замяніць Замяніць З цягам часу гэта аказалася важным.Ransomware атакі Але, на жаль, за час, які прайшоў з моманту заканчэння афганскай кампаніі, свет не стаў стабільным. . Спадзяваліся Глобальныя занепакоі Спадзяваліся Глобальныя занепакоі Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Усё, што вы чулі пра карысць пара раней - усяго толькі чуткі і павер'і. - Аплочваць рахункі, калі вы хочаце. Сцягнуты векторны малюнак Freepik Фрэдэрык Фрэдэрык