WannaCry: cuando Crypto estaba en la mayoría de las pantallas en todo el mundo

Fue el viernes 12 de mayo de 2017, cuando muchas personas en todo el mundo encendieron sus ordenadores (o incluso cajeros automáticos, máquinas de billetes y terminales POS) y tuvieron la misma desagradable sorpresa. En lugar de folletos de cálculo o registros de pacientes hospitalarios, las pantallas se encendieron con una nota de rescate en rojo y negro. Por encima de todo, tenía dos pequeños enlaces en la parte inferior: “Sobre Bitcoin” y “Cómo comprar Bitcoin”. Era aterrador, pero también extrañamente educativo, y las imágenes de esa pantalla de rescate se convirtieron en uno de los mensajes informáticos más reconocidos de la década. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. Qué es WannaCry WannaCry no fue el primer ransomware, pero fue el que se propagó como fuego salvaje. Ransomware es un tipo de malware que bloquea sus archivos hasta que pague, y este fue especial porque actuó como un gusanillo muy infeccioso. En lugar de esperar a que alguien descargue un adjunto sombrío, saltó de máquina a máquina por sí solo. Las víctimas no hicieron nada para capturarlo. Eso es lo que lo hizo tan perturbador. En dos días, más de 200.000 ordenadores en más de 150 países . Están infectados Están infectados Todo vino de una vulnerabilidad de Windows en el sistema de compartir archivos conocido como bloque de mensajes de servidor (SMB). Una vez que los desarrolladores de WannaCry tenían esta herramienta en sus manos, era como encontrar la clave principal para los edificios de oficinas en todas partes. (ATMs, terminales POS y otras máquinas de servicio) estaban de repente a la gracia de la misma carta de rescate caricaturizada. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. Sistemas incorporados Sistemas incorporados https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true Se les dijo a las víctimas que tenían tres días para pagar, o el precio se duplicaría, y siete días antes de que sus archivos se hubieran ido para siempre. también bloqueó muchos sistemas vitales, lo que significó que no solo estaban en juego los archivos. Cómo se extendió y se detuvo Lo que hizo que WannaCry fuera tan aterrador fue la velocidad. No sólo infectó a un empleado desgraciado en una oficina. saltó a través de redes informáticas enteras. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) fue uno de los más duros. , incluyendo la Policía de Andhra Pradesh (India), Deutsche Bahn (ferrocarril alemán), Dharmais Cancer Hospital (Indonesia), el Instituto Nacional de Salud (Colombia), LATAM Airlines (Chile), el Ministerio de Asuntos Internos de la Federación Rusa, PetroChina, Portugal Telecom, el Tribunal de Justicia de São Paulo, Telefónica España, Universidad de Montreal (Canadá), y muchos más. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections El coste global total Y sin embargo, todo terminó con lo que podría ser uno de los actos más extraños de ciberheroísmo en la historia. Se estimó Se estimó No reparó las máquinas infectadas, pero impidió que el gusano reclamara nuevas víctimas. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. Descubierto Descubierto Descubierto Por supuesto, la historia no solo terminó con alivio. Copycats ajustó el código y lanzó nuevas versiones. Las empresas se esforzaron por corregir sus sistemas. Y los gobiernos tuvieron que responder a preguntas difíciles sobre por qué las armas cibernéticas filtradas flotaban por Internet en primer lugar. Pantallas en todas partes Una vez que el polvo se asentó un poco, WannaCry se convirtió en más que un cuento de advertencia. Se convirtió en un meme. La gente comenzó a pegar la pantalla de rescate en cada dispositivo que podían encontrar, sólo para divertirse. Laptops, teléfonos inteligentes, máquinas de café, impresoras, relojes inteligentes. Alguien incluso burló imágenes de la pantalla de WannaCry tomando el control de las consolas de puente en Star Trek Enterprise. Era una forma de recuperar el control, convirtiendo una pesadilla en una broma, y mostrando que si sus archivos se habían ido, al menos su sentido del humor no era. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true Para la mayoría del público en general en 2017, Bitcoin todavía era una cosa misteriosa de la que hablaban geeks y comerciantes. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin De repente, la pregunta no era “¿Qué es Bitcoin?” en un foro de tecnología. Fue tu jefe preguntando en pánico, “¿Cómo compramos Bitcoin para pagar por esta cosa?”Aunque los expertos aconsejaron contra pagar y la mayoría de las víctimas nunca lo hicieron, la visibilidad era masiva. Las consecuencias En los meses posteriores al brote, los titulares pasaron del shock al análisis. ) en público El NHS hizo una revisión profunda de sus sistemas obsoletos, finalmente invirtiendo más en defensa cibernética, pero no tanto empresas de seguridad y investigadores publicaron escrituras interminables sobre la y cómo evitar el próximo desastre. Una clave para recuperar archivos encriptados gratis Por otro lado, un copycat para dispositivos Android usuarios en China. Edward Snowden Críticas Como se recomienda El WannaCry Fue liberado Objetivo Edward Snowden Críticas Como se recomienda El WannaCry Fue liberado Objetivo En el lado cripto, las cosas se complicaron un poco. Al mismo tiempo, la cobertura sobre el seguimiento de las carteras de rescate mostró que Bitcoin no era tan rastreable como muchos habían pensado. el flujo de monedas en la blockchain, incluso si no siempre podían llegar a las personas detrás de ella. Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. Ruta de la Seda Podría seguir Ruta de la Seda Ruta de la Seda Podría seguir A lo largo de los años, por desgracia, los hackers recibieron alrededor de 54,6 BTC (que sería alrededor de $ 6,2 millones hoy en día) en A finales de 2017, el año de WannaCry, Bitcoin también golpeó su primer gran aumento de precio, subiendo a casi $ 20.000. Para mejor o peor, fue el año en que la criptografía se rompió en las noticias principales, y que la pantalla de rescate con sus brillantes logotipos de Bitcoin era parte de la historia. Algunas de las carteras Algunas de las carteras Las lecciones y las leyendas extrañas Mirando hacia atrás, WannaCry se siente como uno de esos momentos cuando el mundo se despertó a dos cosas a la vez: los peligros de la ciberseguridad descuidada, y la extraña nueva realidad de las criptomonedas. Para cada oficina que se esforzaba por instalar parches, había una mesa de cocina donde alguien preguntó qué era Bitcoin. El nombre de Bitcoin , y esto facilitó el descubrimiento de otras redes criptográficas.Otros proyectos ya estaban experimentando con diferentes enfoques a la descentralización. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad Se extendió Se extendió , por ejemplo, había lanzado meses antes, en 2016. En ese momento, estaba distribuyendo la mayor parte de su suministro a los titulares de Bitcoin, vinculando su crecimiento a la comunidad temprana de Bitcoin. A diferencia de la blockchain de Bitcoin, Obyte se basa en un gráfico cíclico dirigido (DAG), diseñado para ser resistente a la censura desde el principio. Intercambio Intercambio A lo largo de los años, esto resultó ser importante. ataques de ransomware mientras que la censura y la vigilancia surgieron como . han disminuido Preocupaciones globales han disminuido Preocupaciones globales Lo que una vez fue visto como geeky o sombrío ahora parece ser parte de la solución. Obyte continúa centrándose en las aplicaciones orientadas a la comunidad y los pagos y las comunicaciones resistentes a la censura. La toma de decisiones es esta: la seguridad es importante, la historia está llena de tormentas extrañas, y a veces las historias más aterradoras se convierten en las que la gente recuerda con una sonrisa años después. WannaCry siempre será recordado como el día en que Bitcoin aterrizó en las pantallas de todo el mundo. Imagen vectorial de Freepik Freepik Freepik