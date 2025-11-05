Falling Into Smarter Writing: Chowa Віджэты, AI Feedback, і больш запуску

HackerNoon эвалюцыя! З віджэтаў Chowa да паляпшэнняў мабільных прыкладанняў, пашырэных уяўленняў кампаніі, інструментаў AI і незабаром запушчанага Курсу блогераў - ёсць шмат, што трэба вывучыць. у касу суб'екта валютных аперацый; Да 5 чэрвеня 2025 года. 22 чэрвеня Chowa Widgets: Smarter Writing на вашым пальцы Chowa Widgets: Smarter Writing на вашым пальцы Chowa Віджэты і новыя інструменты Chowa цяпер жывуць! Рэдактар цяпер поўны вышыню, плаўней, з CSS налаштуванняў, і секцыя каментароў абноўлена, так што вы можаце пакінуць усе вашыя запісы для суаўтараў. Усе іконы ў Chowa Toolbar цяпер прыходзяць з Pixelated Library, даючы той класічны HackerNoon выгляд. Давайце размаўляем пра Chowa віджэты Вы знойдзеце іх на паўднёвай левай частцы рэдактара - павінен быць актыўным. Яны дапамагаюць вам зрабіць тры рэчы: Стварэнне рэжыму напісання: Вылучае дадзеныя сюжэту для напісання без абмежаванняў. Чытайце свой дырэктар Aloud: З дапамогай API сінетычнай мовы вашага браўзэра, вы можаце чуць свой дырэктар з адным клікам. AI Feedback: Вытворчайце да трох прапаноў AI на распрацоўку (мінімум 200 слоў) і атрымаць актыўныя рэкамендацыі, каб палепшыць сваю гісторыю. Мы таксама палепшылі, як вы можаце ілюстраваць свае дадзеныя на HackerNoon казкі з і Для таго, каб дадаць адзін: Graphs Charts Націсніце на ікону графа ў верхняй частцы панелі інструментаў Chowa. Давайце вашы дадзеныя. Адрэдаваць ваш графічны формат - пераход з лініі або бар на плітку або плошчу. Больш падрабязна пра Chowa . тут Pick Your AI Voices for Story Reading Pick Your AI Voices for Story Reading Pick Your AI Voices for Story Reading — Калі вы шукаеце герояў з жыцця для вашых мадэлей, вы шукаеце ў іх вобразы? , выберыце два AI-генераваныя галасы, паслухайце прыкладныя фразы, і выберыце вашыя любімыя. Вынікі ў Your Profile Story Pages Got a Fresh Look Story Pages Got a Fresh Look — А як вы збіраецеся пракарміць дзіця на працягу некалькіх месяцаў? — запытаў суддзя. Audio Player: Выберыце хуткасць прайгравання і голас - гуляць казкі, як вы хочаце. Author Layout: Профілі аўтара закладзены на бок, што робіць яго лёгкім для праверкі аўтарства і даследавання профіляў, нават на каментарах з некалькімі аўтарамі. Іконы вядомасці сюжэту: Hoverable для хуткага кантэксту. Cotes & Story Alerts: Апублікаваны, каб адпавядаць нашым Tailwind дызайн. Стварэнне кругоў на палях неверагодна часта дакументальна "пасля буры". Знайсці праграмнае забеспячэнне AI і вылічэнне грантаў і крэдытаў праз HackerNoon AI Знайсці праграмнае забеспячэнне AI і вылічэнне грантаў і крэдытаў праз HackerNoon AI Хоць рэсурс не user friendly, але атрымаецца трапіць на раздзел “адукацыя”, то варта паглядзець на прапановы. Так што кожны можа знайсці найбольш актуальную грантавую або крэдытную праграму ў фондах развіцця AI. пошукавая база праграмнага забеспячэння AI і вылічаных грантаў і крэдытаў Нашы пачатковыя катэгорыі з'яўляюцца: Academic Programs, AI / ML платформы, API, Cloud Infrastructure, Communications, Competitions, Database & Storage, Dev Tooling, Government Grants, Security & Identity. Вы таксама можаце фільтраваць па суме, такіх як 0-$1k або $1k-$10k або $10k-$50k і так далі. Усе праграмныя карткі і старонкі маюць вельмі важную кнопку "Заявіць для даступу". Гэта не толькі AI галлюцина-слепшыць /стартапы на даме, называючы гэта справай добра зроблена і працэнт ліміт перавышаны; гэта HackerNoon каманда кураціць самыя прамыя 3-й партыі сувязі, каб запытаць за крэдыты, якія мы маглі знайсці і праверыць у час публікацыі. Мы намеруем абнаўлення, як мы ідзём. І і так далі). NVIDIA IBM Вы хочаце, каб ваша AI грант знойдзены тут? запоўніць форму на сайце. Вы хочаце, каб ваша AI грант знойдзены тут? запоўніць форму . На сайце Больш падрабязна пра запуск тут. Больш падрабязна пра запуск тут. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Мобільнае прыкладанне 2.06: Шчырае, разумнейшае, супрацоўнічае Версія 2.06 мабільнага прыкладання прыбыла на ваш App Store! Гэтая новая версія ўключае ў сябе больш хуткае запуску прыкладанняў і больш хуткае загрузкі домашняй старонкі - таму што мілісекунды важны. Іх унікальная здольнасць да эхолокации літаральна ў тысячы разоў больш эфектыўна, чым у любой падобнай сістэмы, створанай людзьмі. Мы таксама дадалі непаўторны слюнкі да рашэньняў як у Chowa, так і ў Editor 3.0, робячы гэта больш простым, чым калі-небудзь, каб працаваць над вашымі гісторыямі і агляд іх. Было б лепей і дэмакратычней адказаць на гэтую публікацыю, напрыклад, у рубрыцы “Адмысловае меркаванне”(«Особое мнение»), выкласці свае аргументы і выразіць нязгоду з аўтарам нашаніваўскага артыкула. Апублікаваць сваю прыкладанне зараз на Apple і Google Play - гэта бясплатна! Апублікаваць сваю прыкладанне зараз на Apple і Google Play - гэта бясплатна! Find the Right HackerNoon Services for You Знайсці правільны HackerNoon паслугі для вас Нашы У нас функцыянуюць таварыствы “Разумнікі і разумніцы”, “Даследчык”, а таксама адзіная ў Магілёўскай вобласці астранамічная пляцоўка. Службовыя сайты Больш падрабязна пра нашу службу тут. Больш падрабязна пра нашу службу тут. Знаёміцеся з нашымі гасцініцамі For writers: Паглядзіце, як вырошчваецца ваша статыстыка, рэйтынг за ключавыя словы на іншых мовах, а таксама дасягненне разнастайнай, але актуальнай аўдыторыі з перакладам! 1. Перевод кнігі : Перевод кнігі Збіраць Больш чытачоў з розных куткаў / рэгіёнаў свету Павялічыць лінкі артыкула па ўсім вэб-сайце Вынікі пошуку - hollywood undead Што далей, то будзе лепей! Пабудовы сэрвіс спецыяльна распрацаваны, каб пашыраць дасягненне і наведвальнасць каштоўнасцей, забяспечваючы іх атрымаць больш экспазіцыі і ўзаемадзеянне на HackerNoon.com. 2. Загрузіць сваю гісторыю : Загрузіць сваю гісторыю We’ll feature this story on HackerNoon homepage for up to 48 hours! Homepage Boost: Newsletter Boost: Мы ўключым гэтую гісторыю ў HackerNoon Newsletter, які адпраўляецца штодня ў паўднёвы дзень да HackerNoon чытачоў. Курс HackerNoon Blogging Course дапамагае пісьменнікам ачысціць свае навыкі і апублікаваць онлайн. Пабудаваны адной рэдакцыйнай камандай, якая аглядзела 150 000+ дырэктаў, курс разбівае пісаць для Інтэрнэту на 8 практычных модуляў - пакрываючы ўсё ад знаёмства вашай нішы і структуравання гісторый, да рэдагавання, SEO, дыстрыбуцыі і будаўніцтва аўдыторыі. 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Прыдымаецца ў бліжэйшы час) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Coming soon) Усё самастойна Часныя відэаконтенты Загрузіць шаблоны і чэк-лісты Прыватны доступ Жыццёвы доступ і больш For brands: Публікаваць на HackerNoon: асноўныя перавагі ўключаюць Аўтаматычная інтэграцыя RSS-файлаў і бюллетэняў Вынікі пошуку - 8 Pages tagged Google індэксавана ў працягу 24 гадзін для павышэння вашага доменнага аўтарытэту Social Shares and Paid Promotions (продаецца адначасова) Канонічны Linkback Вы можаце праверыць вашу статыстыку з прачытаннямі і часам прачытання на вашым профілі - бачыць гэта верыць 12 перакладаў з рознымі URL-адресамі, каб ранжыраваць ваш блог па ключавых словах на буйных мовах Спіс Podcast Створаны і распаўсюджаны праз аўдыё RSS-файлы на Spotify, Apple Podcasts і многія іншыя Прыкладныя рахункі бізнесу: https://hackernoon.com/u/minio і https://hackernoon.com/u/rootstock_io Крэдыт выкарыстоўваецца толькі, калі сюжэт прымаецца. Калі адмовіцца, ніякіх крэдытаў не будзе выдаткавана. Няма даты заканчэння на крэдыты. Публікаваныя артыкулы будуць застацца на HackerNoon на ўсё жыццё! Вынікі пошуку - hackernoon Ваш велізарны агрэгатар навін на HackerNoon з інфармацыяй пра ваш брэнд. 2. Сцяг Tech Company News Page : Сцяг Tech Company News Page Ваша пастаянная кампанія на HackerNoon Wiki-старонка вашай кампаніі з падрабязнасцю, такім як колькасць супрацоўнікаў, дата заснавання, сацыяльныя, ціна акцый і апісанне кампаніі Вечна-зелены рэйтынг вашай кампаніі Новости и упоминания в Интернете и на HackerNoon Загрузіць Smarter Tech Companies Directory Explore the Smarter Tech Companies Directory Загрузіць Smarter Tech Companies Directory Узнікае пытанне: калі іх ведае увесь свет, ці можна назваць іх няўдачнікамі? Візіт Для рэгістрацыі даменнага імя ў гэтай зоне неабходна звярнуцца ў кампанію The Electronic and Postal Communications Authority[1] (Албанія), якая з'яўляецца адзіным аўтарызаваным рэгістратарам даменаў у зоне al. hackernoon.com / кампаніі / прамысловасці На розных сайтах (напрыклад, У нас функцыянуюць таварыствы “Разумнікі і разумніцы”, “Даследчык”, а таксама адзіная ў Магілёўскай вобласці астранамічная пляцоўка. Развіццё сайта Stay in the Loop with 3 Tech Polls Будзьце ў курсе з 3 Tech Polls HackerNoon толькі што запусціў новы бюлетень, Гэты тыднявы бюлетень куратуе вынікі з нашага Іх унікальная здольнасць да эхолокации літаральна ў тысячы разоў больш эфектыўна, чым у любой падобнай сістэмы, створанай людзьмі. Web3, Crypto, Праграмуванне і многае іншае, даючы вам упэўненасць пра тое, што думае тэхнічная супольнасць. 3 Тэхналогіі Poll of the Week штучны інтэлект Дзякуй усім, хто прагаласаваў - вы дапамагалі сфарміраваць пульс тэхналогіі! Загрузіць 3 Tech Polls Newsletter тут. Загрузіць 3 Tech Polls Newsletter тут. Discover HackerNoon’s New Pages Знайсці новыя старонкі HackerNoon Семейнае фінансаванне Семейнае фінансаванне У нас функцыянуюць таварыствы “Разумнікі і разумніцы”, “Даследчык”, а таксама адзіная ў Магілёўскай вобласці астранамічная пляцоўка. У такім выпадку, мы таксама запускаем старонкі для І і Фінансаванне - несумненна праверыць іх! Серия А Series B Серыя C Папярэдні Тэкст AI HackerNoon.AI Даведайцеся, як HackerNoon супрацоўнічае з AI, каб стварыць платформу для выдачы, дапамагае AI, інструменты машынабудавання, і выявіць усе экспертныя блогі AI на нашым сайце. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Знаёміцеся з HackerNoon Blogging Course Большасць пісьменнікаў не маюць праблемы з публікацыямі - у іх ёсць праблема з наяўнасцю. Гэта наш першы крок, гэта наш першы крок. І курс для пісьменнікаў у любым месцы, хто хоча сістэму, каб павялічыць свой дасягненне, атрымаць характарыстыку, і змяніць напісанне ў рэальныя магчымасці. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course Адміністрацыйны корпус, які стаў , гэты курс вучыць пісьменнікаў, як: 150,000+ drafts into homepage features Напішыце з яснасцю і аўтарытэтам Давайце вашы казкі публікуюць і падзяляюць Стварыць аудиторыю, якая на самой справе ставіцца да Змяніць хобі ў кар'еру Гэта не проста “як блогіць”. І далей how to write for the internet in 2025 Кожны модуль включае: On-demand відэа урокі Практычныя інструменты і шаблоны (вашы, каб захаваць) ✍️ Задачы, каб зрабіць навыкі ў акцыі Супольнасць вопытных пісьменнікаў, якія гатовыя падтрымліваць вас і адказваць на вашы пытанні. Кожнаму школьніку давядзецца а and На працягу часу завершана. certificate badge Узнікае пытанне: ці можа вера на самой справе змяніць свет? Узнікае пытанне: ці можа вера на самой справе змяніць свет? Курс HackerNoon Blogging запускаецца ў бліжэйшы час, так што далучайцеся да чакальніка для ранняга доступу. Курс HackerNoon Blogging запускаецца бліжэй, так Для ранняга доступу join the waitlist More Social Media Milestones 🎉 Больш сацыяльных медыяфорумаў Мы забілі некалькі смешных мірных этапаў у сацыяльных сетках: 27.6k + загрузкі і лічыцца на нашым Pixel Icon Library! 245 мільёнаў праглядаў на Giphy! Дзякуй вам за ўдзел у нашым шляху — ваша падтрымка робіць гэтыя дасягненні магутнымі.