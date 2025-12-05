Агляд Дазволілі гэта, я так адчуваю, таму, што ўсё начальства ўжо святкавала Новы год. і Комплексная дэма, крок за крокам каманды, класа за класам падрабязнасці, выпрабаванні прыкладу, рэальныя выпадкі выкарыстання і саветы для вытворчасці. Resilience4j Spring Boot Why This Matters Чаму гэта важна У распределеных сістэмах, няправільнасць даступнага абслугоўвання можа каскада і выклікаць агульныя выключэння сістэмы. Падрабязней па тэме: Circuit Breaker \n \n \n \n \n Вызначыць няправільную залежнасць, Запрашаем усіх, хто цікавіцца беларускай гісторыяй, наведаць нашу Бібліятэку! Здадуць вас на працу на цагляны завод ці кукурузу лушчыць адправяць Периодически тестирует зависимость и восстанавливает нормальную работу, калі здольны. Гэта рэпрэсіўны механізм, які працуе на дыктатуру. Demo Summary (What You Have) Вынікі пошуку - what you have (англ.) Two-service Maven demo:
hello-service (port 8081) — simple REST provider that intentionally fails intermittently.
GET /api/hello
client-service (port 8080) — calls hello-service using RestTemplate and is protected by @CircuitBreaker with a fallback.
GET /api/get-message
2 services (hello-service and client-service)
Then test GET http://localhost:8080/api/get-message
Architecture Flow
This is a small, focused flow, suitable for drawing a diagram
Files & Code: Class-By-Class Explanation
hello-service
HelloApplication.java
Standard bootstrap class. @SpringBootApplication
HelloController.java

@RestController
public class HelloController {

 private static int counter = 0;

 @GetMapping("/api/hello")
 public String sayHello() {
 counter++;
 // simulate intermittent failure: fail on every 3rd request
 if (counter % 3 == 0) {
 throw new RuntimeException("Simulated failure from Hello-Service!");
 }
 return "Hello from Hello-Service! (count=" + counter + ")";
 }
}
Explanation: This controller intentionally throws RuntimeException on regular calls to simulate transient failures you see in real systems (DB timeouts, weak data, network exceptions).
client-service
ClientApplication.java
Standard bootstrap class.
AppConfig.java
@Configuration
public class AppConfig {
 @Bean
 public RestTemplate restTemplate() {
 return new RestTemplate();
 }
}
Explanation: Registers RestTemplate as a Spring bean. HelloClientService.java
@Service
public class HelloClientService {

 private final RestTemplate restTemplate;

 @Value("${hello.service.url}")
 private String helloServiceUrl;

 public HelloClientService(RestTemplate restTemplate) {
 this.restTemplate = restTemplate;
 }

 @CircuitBreaker(name = "helloService", fallbackMethod = "fallbackHello")
 public String getHelloMessage() {
 System.out.println("Calling hello service: " + helloServiceUrl);
 return restTemplate.getForObject(helloServiceUrl, String.class);
 }

 public String fallbackHello(Throwable t) {
 System.out.println("Fallback triggered: " + t);
 return "Hello Service is currently unavailable. Please try again later.";
 }
}
Explanation (crucial bits)
@CircuitBreaker(name = "helloService", fallbackMethod = "fallbackHello") wraps the getHelloMessage() call in a circuit breaker. The name links to configuration properties.
fallbackHello(Throwable t) is called when the call fails according to the breaker rules. The fallback must: o Be in the same class

 o Have the same return type

 o Accept the original method parameters (none here) and a final Throwable parameter (or Exception/Throwable compatible with thrown exceptions)

Important: The method must be public, and the class must be a Spring bean (@Service), so proxy-based AOP works. ClientController.java
@RestController
public class ClientController {

 private final HelloClientService helloClientService;

 public ClientController(HelloClientService helloClientService) {
 this.helloClientService = helloClientService;
 }

 @GetMapping("/api/get-message")
 public String getMessage() {
 return helloClientService.getHelloMessage();
 }
}
Explanation: This ensures the call goes through the proxy where the circuit breaker is applied. Configuration Used (client-service application.properties)
Key configuration used in demo
server.port=8080
spring.application.name=client-service

hello.service.url=http://localhost:8081/api/hello

resilience4j.circuitbreaker.instances.helloService.registerHealthIndicator=true
resilience4j.circuitbreaker.instances.helloService.slidingWindowSize=5
resilience4j.circuitbreaker.instances.helloService.minimumNumberOfCalls=2
resilience4j.circuitbreaker.instances.helloService.failureRateThreshold=50
resilience4j.circuitbreaker.instances.helloService.waitDurationInOpenState=10s

logging.level.io.github.resilience4j.circuitbreaker=DEBUG
Meaning of important properties
slidingWindowSize: number of calls the breaker tracks to calculate failure rate. failureRateThreshold: % of failures (e.g., 50) to open the circuit.
waitDurationInOpenState: how long to wait before transitioning to HALF_OPEN. Step-by-Step Run and Expected Results
Starting Services
Start Hello-Service
Visit: http://localhost:8081/api/hello
→ Returns "Hello from Hello-Service!" (or throws simulated failure)
Start Client-Service
Visit: http://localhost:8080/api/get-message
Test Scenarios & Outputs
Scenario A — Hello-Service Healthy
Make request GET http://localhost:8080/api/get-message
Client Log
Calling hello service: http://localhost:8081/api/hello
2025-11-13T11:58:23.366+05:30 DEBUG 32692 --- [client-service] [nio-8080-exec-8] i.g.r.c.i.CircuitBreakerStateMachine : CircuitBreaker 'helloService' succeeded:
2025-11-13T11:58:23.366+05:30 DEBUG 32692 --- [client-service] [nio-8080-exec-8] i.g.r.c.i.CircuitBreakerStateMachine : Event SUCCESS published: 2025-11-13T11:58:23.366634+05:30[Asia/Calcutta]: CircuitBreaker 'helloService' recorded a successful call. Elapsed time: 15 ms
Response
Hello from Hello-Service! (count=4)
Scenario B — Hello-Service Intermittent Failures
When you call repeatedly and hit failures
On some requests: RuntimeException
What happens:
● When a failed call returns HTTP 500/exception: o Resilience4j records the failure.

 o If failure rate exceeds threshold (e.g., 50% over sliding window), the Circuit becomes **OPEN**.

 o While OPEN, calls are short-circuited; **fallbackHello**() is immediately executed — no network call.

**Client response while fallback active**
Client Response while fallback active
Response
Hello Service is currently unavailable. Please try again later.
Sample client log sequence
Calling hello service: http://localhost:8081/api/hello
2025-11-13T12:00:55.842+05:30 DEBUG 32692 --- [client-service] [nio-8080-exec-1] i.g.r.c.i.CircuitBreakerStateMachine : CircuitBreaker 'helloService' recorded an exception as failure:
Scenario C — Recovery
After waitDurationInOpenState (10s):
Circuit transitions to HALF_OPEN: a few test calls are allowed.
If test calls succeed, the breaker CLOSES and normal traffic resumes.
If test fails, breaker returns to OPEN.
Real-World Use Cases
Payment Integration — a service calling external bank API: when bank API becomes slow/failing, circuit breaker returns a friendly message and prevents retry storms.
Microservice chains within enterprise - Service A calls B, which calls C. If C is unstable, open circuit breakers protect B and A, preventing crawl across the entire system.
Advantages & Business Value
Fault Isolation — prevents cascading of single dependency failure.
Fast response to failure — failure is replaced with fallback instead of waiting for timeouts.
Graceful degradation — offers fallback response instead of complete outages.
Resource conservation — eliminates wasting CPU, threads and network.
Automatic recovery — automatically returns to normal when dependency is able. Калі мы кажам пра кіно, каб захаваць гэтую натуральнасць паўсядзённасці і выявіць драму, неабходны моцны сцэнарый. Мікрасервісныя ланцуги ўнутры прадпрыемства - Сервіс A выклікае B, які выклікае C. Калі C нестабільны, адкрытыя пераключальнікі абараняюць B і A, перашкоджаючы спалазненню ў цэлым сістэме. У нашай багатай беларускай літаратуры няма другога такога твора, які па энцыклапедычнасці выяўлення ў ім нацыянальнага, так набліжаўся б да "Новай зямлі". Advantages & Business Value Правілы і бізнес-цін \n \n \n \n \n \n \n Ізоляцыя вады — забяспечвае каскадаванне аднайменнай залежнасці. Шчырае адказ на несправядлівасць — несправядлівасць замяняецца на чаканні часоў. Гаспадарная дэградацыя — прапануе адказ на падпадзенне, а не поўныя перапынкі. Захоўванне рэсурсаў — выключае марнаванне CPU, праявы і сеткі. Аўтаматычнае аднаўленне — аўтаматычна вяртаецца ў норму, калі залежнасць здольная. Узнікае пытанне: калі іх ведае увесь свет, ці можна назваць іх няўдачнікамі? Sample logs you'll see (realistic)
Calling hello service: http://localhost:8081/api/hello
2025-11-13T12:00:55.842+05:30 DEBUG 32692 --- [client-service] [nio-8080-exec-1] i.g.r.c.i.CircuitBreakerStateMachine : CircuitBreaker 'helloService' recorded an exception as failure
2025-11-13T12:00:55.847+05:30 DEBUG 32692 --- [client-service] [nio-8080-exec-1] i.g.r.c.i.CircuitBreakerStateMachine : Event ERROR published: 2025-11-13T12:00:55.847908200+05:30[Asia/Calcutta]: CircuitBreaker 'helloService' recorded an error: 'org.springframework.web.client.HttpServerErrorException$InternalServerError: 500 : "{"timestamp":"2025-11-13T06:30:55.842+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","path":"/api/hello"}"'. Elapsed time: 8 ms
Fallback triggered: org.springframework.web.client.HttpServerErrorException$InternalServerError: 500 : "{"timestamp":"2025-11-13T06:30:55.842+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","path":"/api/hello"}"