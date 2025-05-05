Crypto's Not Breaking the Bank - فإنه يصبح البنك

إن محاولة Crypto لفترة طويلة لتفكيك التمويل التقليدي لم تعد أهدافاً استثنائية - فهي الآن إرسال محدد. أكثر من 15 شركات الأصول الرقمية الكبرى ، بما في ذلك Circle ، Paxos ، BitGo ، و Coinbase ، تتطلع بشكل نشط إلى تأشيرة البنوك في الولايات المتحدة. هدفهم النهائي هو الحصول على الوصول المباشر إلى نظام الحساب الرئيسي لمركز الاحتياطي الفدرالي - وهي البنية التحتية المخصصة للسلطة في العالم المالي.





إن حساب Fed Master يقدم أكثر من مجرد تسليم أسرع وأقل تكلفة. إنه نقطة الدخول في عمق البنية التحتية المالية الأمريكية، مما يمنع المتبادلين ويمنح المؤسسات الوصول إلى خطوط الدفع في البنك المركزي. ولكن ما يزيد من المزايا التقنية هو طبقة أعلى من القوة - القدرة على العمل تحت إطار الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى.





تريد شركات الائتمان هذه القسمة في المكتب ليس فقط لتعزيز الكفاءة، ولكن لتطويرها.إن فشل البنوك الموهبة للكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف





ما لا يدركه معظم المجلدات هو أن حساب Fed Master يتيح للشركة المشاركة في عملية خلق الأموال بنفسها. إذا أردت Circle الحصول على 10 مليار دولار في USDC غداً، قد تحتاج فقط إلى الحفاظ على 1 مليار دولار في الائتمان. قد يتم دعم 9 مليار دولار أخرى من قبل أدوات الديون المحمولة أو الأصول المضادة للكشف عن الائتمان. هذا هو أهمية البنوك المضادة للبضائع الفصلية - وهي تتيح المزيد من الإيداع. قد تضاعف Coinbase، Paxos، والشركات الكشف عن الائتمان الأخرى هذا النموذج، مما يوفر أدوات قوية لتطوير رأس المال في سوق الائتمان.





من المثير للاهتمام ، فإن الحكومة الأمريكية نفسها لا تدرك الدور المحتمل للبروتوكول في كتاباتها المالية.التوصيةومن المقرر أن يُمكن الولايات المتحدة شراء ما يصل إلى 200 مليار دولار من بيتكوين عبر فئة جديدة من الأدوات السيادية المعروفة باسم بوتاباند. تم تصميم هذه الأرباح لتحقيق أربعة أهداف: تقليل تكاليف الفائدة على الأرباح التقليدية للبنوك المالية، وبناء احتياطات بيتكوين استراتيجية دون الضرائب على المواطنين، وتقديم منتج أمان آمن ومستهدف النمو للمجتمعات الأمريكية، وتصميم الطريق تدريجيًا نحو تقليل الأرباح الوطنية من خلال تفعيل تقدير الأصول بدلاً من الاعتماد فقط على زيادة الضرائب أو تقليل التكاليف.Cryptoالحصول على





إن ما نراه الآن ليس استغلالاً عدوانياً للبنوك من خلال الائتمان، ولا انتعاشاً للبنوك التقليدية. إنها تدمير. إذا تم منح هذه الترخيصات البنوكية وإصدار حسابات الماجستير، فإن شركات الائتمان لن تكون فقط مزودي الخدمات المالية. سوف تصبح مشاركينًا سيكولوجيينًا. سوف تنصيب الائتمان، وتؤثر على تدفق النقد الأجنبي، وربما حتى المشاركة في استراتيجية الائتمان الوطنية. هذا ليس DeFi مقابل TradFi. هذا هو ولادة شيء جديد: البنية التحتية المصرفية المركزية التي تديرها الائتمان.





يتم تقسيم الخطوط الزمنية.المديرين التنفيذيين يتكلمون.المستندات موجودة.ولكن يتم بناء البنية التحتية.إن النظام المالي يتم إعادة تحديده - ليس في إلغاء حاد، ولكن في استنزاف متكامل.المكسيك لم يعد يضرب على الباب.هو بالفعل داخل المبنى، وتصميم في يد.





السؤال الوحيد هو: من سيحمل مفتاحه، ومن سيكون مغلقًا؟