DeepSeek AI - نموذج الذكاء الاصطناعي المدعوم من صناديق التحوط الذي يجعل شركات التكنولوجيا الكبرى تتعرق

أثار إطلاق الصين لنموذج DeepSeek-R1 ، وهو نموذج استدلال مفتوح المصدر بالكامل ومرخص من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومنافس قوي لنموذج o1 من شركة OpenAI ، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام وغرف الاجتماعات فيما يطلق عليه قصة داود وجالوت.





لقد برزت الذكاء الاصطناعي كساحة معركة جديدة للقوى العالمية لإظهار هيمنتها. بعد أيام من إعلان ترامب عن تخصيص 500 مليار دولار أمريكي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة مما سيوفر أكثر من 100 ألف وظيفة، أطلقت شركة DeepSeek الصينية الناشئة R1 في تحدٍ لنموذج OpenAI.





والمطورون يحبون ذلك . وعلى النقيض من النظام البيئي المغلق لشركة OpenAI، يمكن لأي شخص تعديل DeepSeek-R1 بما يتناسب مع راحته، سواء كان ذلك لأغراض العمل أو البحث.





*"نحن نعيش في جدول زمني حيث تعمل شركة غير أمريكية على إبقاء المهمة الأصلية لـ OpenAI حية - البحث المفتوح حقًا الذي يمكّن الجميع"* - جيم فان، مدير الأبحاث الأول ورئيس الذكاء الاصطناعي المتجسد (GEAR Lab) في NVIDIA





قال جيم فان ، مدير الأبحاث الأول ورئيس الذكاء الاصطناعي المتجسد (GEAR Lab) في NVIDIA لموقع AIM: "نحن نعيش في جدول زمني حيث تعمل شركة غير أمريكية على إبقاء المهمة الأصلية لـ OpenAI حية - البحث المفتوح الحقيقي الذي يمكّن الجميع".





ونقلت AIM عن فريق DeepSeek: "هدفنا هو استكشاف إمكانات طلاب الماجستير في القانون لتطوير قدرات التفكير دون أي بيانات خاضعة للإشراف، مع التركيز على تطورهم الذاتي من خلال عملية التعلم التعزيزي البحتة".





من المؤكد أن مجتمع الذكاء الاصطناعي يراقب ويلاحظ هذا الأمر.





*"هذا يجعل الذكاء الاصطناعي ديمقراطيًا حقًا ويمنح البلدان التي لا تمتلك البنية التحتية الحالية قفزة هائلة إلى الأمام للتجربة وأن تكون جزءًا من الحدود." * - بروس كيث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InvestorAi





يقول بروس كيث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InvestorAi ، "لقد تحدت DeepSeek R1 بالتأكيد هيمنة عدد قليل من اللاعبين في مجال النماذج ونظام البيانات - وسوف تشعر OpenAI وGoogle وMeta بذلك أكثر من غيرها. سيكون لـ R1 تأثير كبير على مشهد الذكاء الاصطناعي. يؤكد الإعلان على أهمية الابتكار والتركيز على التطبيقات والبيانات بدلاً من قوة المعالجة فقط. وهذا من شأنه أن يجعل الذكاء الاصطناعي ديمقراطيًا حقًا ويمنح البلدان التي لا تمتلك البنية التحتية الحالية قفزة هائلة إلى الأمام للتجربة وأن تكون جزءًا من الحدود ".





في غضون أيام، قلب نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الصناعة رأسًا على عقب، متجاوزًا تطبيق OpenAI o1، وأطاح بتطبيق ChatGPT في متجر التطبيقات ، بينما انخفضت القيمة السوقية لشركة NVIDIA بمقدار 589 مليار دولار أمريكي . وعلى عكس النظام البيئي المغلق لشركة OpenAI، فإن DeepSeek-R1 مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام وفعال بشكل جذري. فهو يحقق أداءً متطورًا دون الحاجة إلى مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسوميات، مما يجبر الصناعة على إعادة التفكير في سباق التسلح عالي التكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي.





وقد وصف دونالد ترامب بالفعل الأمر بأنه "جرس إنذار" لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

إنه رخيص

أحدثت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة موجة من الصدمة في وادي السيليكون، مما أثار تساؤلات حول هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة على سوق الذكاء الاصطناعي. وبُني DeepSeek بالكامل على تكنولوجيا مفتوحة المصدر ورقائق منخفضة التكلفة، ويتجاوز الحاجة إلى أجهزة متطورة مقيدة بضوابط التصدير الأمريكية ويزعم أنه طور النموذج مقابل 5.6 مليون دولار أمريكي فقط. ونتيجة لذلك، يتوفر DeepSeek بتكلفة 2% فقط مما ينفقه المستخدمون على نموذج O1 من OpenAI.





*"DeepSeek ليس أول نموذج مفتوح المصدر، لكن ترخيص MIT ونموذج التفكير R1 يتميزان بدقتهما وتكلفة التدريب المنخفضة، مما يجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم ديمقراطيًا، إما محليًا أو من خلال واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن الوصول إليها، وبالتالي دفع الابتكار." * — كريستيان ستروف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fracttal





"DeepSeek ليس أول نموذج مفتوح المصدر، ولكن ترخيص MIT ونموذج التفكير R1 يتميزان بدقتهما وتكلفة التدريب المنخفضة، مما يجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم ديمقراطيًا، إما محليًا أو من خلال واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن الوصول إليها، وبالتالي دفع الابتكار."



كريستيان ستروف ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fracttal .





*"لقد تمكنت DeepSeek بسهولة شديدة من وضع نفسها على نفس مستوى Meta كمنافس جيد للشركات الكبرى في مجال النموذج "الفائز" (السائد) في عالم التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي." * — JD Raimondi رئيس قسم علوم البيانات في Making Sense





"لقد اتخذت DeepSeek المبادرة التي اتخذتها Meta داخليًا: التنافس مع النماذج الخاصة الكبيرة بنماذج عامة يمكن للجميع استخدامها بتكلفة منخفضة. لكن ما يميز DeepSeek عن r1 هو شيء جديد: إلى جانب كونه مجانيًا، فهو فعال ومنخفض التكلفة وذو أداء يضاهي أداء الشركات الكبرى (GPT o1، GPT o4). لقد وضع DeepSeek نفسه بسهولة شديدة على نفس مستوى Meta كمنافس جيد للشركات الكبرى للنموذج "الفائز" (السائد) في عالم التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي،" كما يقول JD Raimondi رئيس قسم علوم البيانات في Making Sense .





إن حقيقة أنهم أنشأوا هذه المنصة باستثمارات تقل عن 6 ملايين دولار أمريكي قد هزت رؤساء الشركات التكنولوجية على مستوى العالم، مما سلط الضوء على أن الابتكارات التي تغير قواعد اللعبة لا تحتاج بالضرورة إلى استثمارات بمليارات الدولارات.





"ومع ذلك، من منظور العرض والطلب، فإن سوق وحدات معالجة الرسوميات الذي تهيمن عليه شركة إنفيديا لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى ذروة الطلب"، كما أضاف بروس كيث.

هل هذه لحظة الذكاء الاصطناعي في تيك توك؟

لكن تطبيق DeepSeek ليس خاليًا من الجدل. حيث يثير التطبيق أسئلة مثل خصوصية البيانات والأمن القومي والتداعيات الجيوسياسية. وتؤكد سياسة الخصوصية الخاصة بـ DeepSeek أن بيانات المستخدم مخزنة في الصين. وقد تساءل بالفعل وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي السابق راجيف شاندراسيخار، أحد الساسة الهنود المتمرسين في مجال التكنولوجيا، عما إذا كان DeepSeek هو TikTok الذكاء الاصطناعي.





"... من الأهمية بمكان تحليل الفرص والتحديات بالتفصيل، فضلاً عن إمكاناتها الحقيقية في دفع التحول الرقمي لعملائنا." - هارولد باربر، مدير العمليات والمدير المالي في Escala 24×7





"يُحدث DeepSeek ثورة في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال اقتراح مبتكر يتحدى اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال ويمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة وصول الشركات إلى هذه التكنولوجيا واستخدامها. ومع ذلك، من الأهمية بمكان تحليل الفرص والتحديات بالتفصيل، بالإضافة إلى إمكاناته الحقيقية لدفع التحول الرقمي لعملائنا،" يحذر هارولد باربر ، مدير العمليات والمدير المالي في Escala 24×7 .

لقد قامت البحرية الأمريكية بالفعل بحظر DeepSeek .





ومع ذلك، ورغم أن النسخة الصينية من الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، فإنها تعمل تحت رقابة صارمة، ولا تجيب على الأسئلة الحساسة سياسياً. وفي الوقت نفسه، تسمح طبيعتها مفتوحة المصدر للمطورين بتشغيلها محلياً، دون قيود ، وهي نقطة قوية لصالحها.

قصة الذكاء الاصطناعي بين داود وجالوت

يقول بارامديب سينغ، المؤسس المشارك لشركة Shorthills AI ، إن DeepSeek يغير قصة GenAI بالكامل.





"إن الأمر أشبه بهزيمة داود لجالوت. كانت قصة GenAI القديمة هي أن النماذج الكبيرة فقط هي القادرة على الفوز. يتطلب الأمر مهارات فائقة التخصص، وحوسبة ضخمة، وآلاف من وحدات معالجة الرسوميات الحديثة، وبيانات بحجم الويب، وتريليونات العقد، وكميات هائلة من الكهرباء لتدريب نموذج لغة أساسي. كل هذا يعني ملايين الدولارات لتدريب النموذج. وهذا يعني أن الشركات والبلدان ذات الجيوب العميقة سوف تحتكر هذه السوق.





"يبدو الأمر وكأن داود هزم جالوت. كانت قصة GenAI القديمة هي أن النماذج الكبيرة فقط هي القادرة على الفوز... والآن لدينا Deepseek التي قلبت هذه القصة تمامًا. لدينا مدير صندوق تحوط يطلق نموذجًا يتفوق على الشركات الكبرى في GenAI في جميع المعايير"، - بارامديب سينغ، المؤسس المشارك لشركة Shorthills AI





"الآن لدينا Deepseek الذي قلب هذه القصة تمامًا. لدينا مدير صندوق تحوط يطلق نموذجًا يتفوق على الشركات الكبرى في GenAI في جميع المعايير. النموذج مقتصد ويتم تدريبه على الطاقة الاحتياطية لوحدات معالجة الرسومات التي كانت خاملة. النموذج صغير جدًا لدرجة أنه يمكن تشغيله حرفيًا على متصفحك. إنه ببساطة أفضل نموذج من حيث القيمة مقابل المال. لدينا شعاع أمل حيث يمكن إضفاء الطابع الديمقراطي على تدريب واستخدام نموذج اللغة الكبيرة. ليس الناس الجالسين في أبراج عاجية، ولكن الموهبة مع الأجهزة الاقتصادية هي التي يمكنها تدريب أفضل نموذج. نحن جميعًا نحب قصة داود ضد جالوت "، كما يقول.





*"لن يُربح سباق الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء النموذج الأكثر تطورًا؛ بل سيتم الفوز به من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأعمال لتوليد قيمة اقتصادية ملموسة. يجب قياس الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقه، وليس فقط اختراعه." * — مايك كابوني، الرئيس التنفيذي لشركة Qlik





تكمن روعة DeepSeek في قدرتها على المساعدة وليس فقط الإبهار. وكما يقول مايك كابوني ، الرئيس التنفيذي لشركة Qlik ، "لن يتم الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء النموذج الأكثر تطوراً؛ بل سيتم الفوز به من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأعمال لتوليد قيمة اقتصادية ملموسة. يجب قياس الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقه، وليس فقط اختراعه".





وتستمر قصة المجد. فقد أعلنت DeepSeek للتو عن Janus Pro ، وهو نموذج صور الذكاء الاصطناعي الذي ينافس DALL·E 3 من OpenAI. وإذا، أو ربما يجب علينا أن نقول، عندما تدخل DeepSeek في مجال إنشاء الفيديو، فقد يواجه المنافسون مثل Veo من Google و Sora من OpenAI مشكلة بعد ذلك.





في غضون ذلك، أطلقت شركة علي بابا نموذج الذكاء الاصطناعي Qwen 2.5 الذي تقول إنه يتفوق على DeepSeek . والضغط لا يقع على شركات التكنولوجيا الكبرى أو الولايات المتحدة فحسب، بل يقع أيضًا على اللاعبين الأصغر حجمًا والدول مثل الهند.



