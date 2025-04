DeepSeek AI—እቲ ብሄጅ ፋንድ ዝድገፍ AI ሞዴል ንዓቢ ቴክ ረሃጽ ዝገብር

ቻይና ኣብ DeepSeek ምጅማር DeepSeek-R1 , ብMIT ፍቓድ ዘለዎ፣ ምሉእ ብምሉእ ክፉት ምንጪ ዘለዎ ሞዴል ምኽንያታዊ፣ ሓያል ተቐዳዳማይ OpenAI o1 ፣ ኣብቲ ዛንታ ዳዊት-ጎልያድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ኣብ መላእ መራኸቢ ብዙሃንን ክፍልታት ቦርድን መልሓስ ይንቀሳቐስ ኣሎ።





AI ዓለማውያን ሓይልታት ዓብላልነተን ንኸርእዩ ሓድሽ ሜዳ ውግእ ኮይኑ ክቕልቀል ጸኒሑ እዩ። ትራምፕ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ልዕሊ 100k ስራሕ ዘመንጩ AI infra ኣብ ምህናጽ $500 B ዶላር ኣመሪካ ድሕሪ ምግላጹ ፡ ቻይናዊ ጀማሪ ትካል DeepSeek ንሞዴል OpenAI ዝፈታተን R1 ኣቕሪቡ።





ኣዳለውቲ ድማ ይፈትውዎ ኣለዉ ። ምስቲ ናይ OpenAI ዕጹው ስነ-ህይወት ብምንጽጻር፡ ሓደ ሰብ ንDeepSeek-R1 ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ምቾት ክቕይሮ ይኽእል እዩ፡ ንግዲ ይኹን ምርምር።





“ኣመሪካዊ ዘይኮነ ኩባንያ ነቲ መበቆላዊ ተልእኾ OpenAI ህያው ዝገብሮ ዘሎ ናይ ግዜ መስመር ኢና ንነብር ዘለና-ብሓቂ ክፉት፣ ንኹሉ ሓይሊ ዝህብ ዶባዊ መጽናዕቲ” ክብል ጂም ፋን ፣ ላዕለዋይ ኣካያዲ ምርምርን መሪሕ ናይ embodied AI (GEAR Lab)ን ኣብ NVIDIA ን AIM ተዛሪቡ።





"ዕላማና፡ LLMs ብዘይ ዝኾነ ክትትል ዝግበረሉ ዳታ ናይ ምምዝዛን ዓቕሚ ንምምዕባል ዘለዎም ዓቕሚ ምድህሳስ'ዩ፡ ብጽሩይ መስርሕ RL ኣብ ርእሰ-ፍልቀትኦም ብምትኳር" ክብል AIM ንጋንታ ዲፕሲክ ጠቒሱ።





ማሕበረሰብ AI ብርግጽ ኮፍ ኢሉ ኣቓልቦ ይህብ ኣሎ።





Bruce Keith, CO-Founder and CEO, InvestorAi , says, “DeepSeek R1 ብርግጽ ንዓብላልነት ውሑዳት ተጻወትቲ ኣብ ሞዴላትን ዳታ ኢኮሲስተምን ፈቲኑዎ እዩ - OpenAI, Google, and Meta ዝያዳ ክስምዖም እዩ። R1 ኣብ መልክዓ ምድሪ AI ርኡይ ጽልዋ ክህልዎ እዩ። እቲ ምልክታ፡ ኣገዳስነት ምህዞን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓይሊ መስርሕ ጥራይ ኣብ ኣፕሊኬሽናትን ዳታን ምትኳርን ናብ ገዛ ይድርኾ። እዚ ድማ ንAI ብሓቂ ዲሞክራስያዊ ዝገብሮን ነተን ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ዘይብለን ሃገራት ንኽፍትንን ኣካል ዶብ ንኽኾና ዓቢ ዝላ ንቕድሚት ይገብራን።”





ኣብ ውሽጢ መዓልታት፡ እቲ ብቻይና ዝተሃንጸ ሞዴል AI ነቲ ኢንዱስትሪ ንላዕሊ ብምውራድ፡ ንናይ OpenAI o1 በሊጹ፡ ንChatGPT ኣብ App Store ካብ ስልጣኑ ኣውሪድዎ ፡ ዕዳጋ NVIDIA ድማ ብUS$589 B ወሪዱ ። ዘይከምቲ ናይ OpenAI ዕጹው ስነ-ህይወት ፡ DeepSeek-R1 ክፉት ምንጪ ዘለዎ፡ ንኽትጥቀመሉ ነጻን ሱር በተኻዊ ውጽኢታዊን እዩ። ዓበይቲ ጂፒዩ ክላስተራት ከየድለየ ደረጃኡ ዝሓለወ ኣፈጻጽማ ብምምዝጋብ፡ እቲ ኢንዱስትሪ ነቲ ኣብ AI ዝካየድ ልዑል ወጻኢታት ዝሓትት ውድድር ኣጽዋር ዳግማይ ክሓስበሉ የገድዶ።





ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ንኣመሪካውያን ኩባንያታት ኤ.ኣይ “ንቕሓት” ኢሉዎ ።

ርካሽ እዩ።

እዚ ቻይናዊ AI ስታርትኣፕ ብሲሊኮን ቫሊ ኣቢሉ ስንባደ ብምልኣኹ፡ ኣብ ዕዳጋ AI ዓቢ ናይ ቴክኖሎጂ ዓብላልነት ኣሜሪካ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእትይዎ። ምሉእ ብምሉእ ኣብ ክፉት ምንጪ ቴክኖሎጅን ታሕተዎት ቺፕስን ዝተሃንጸ ዲፕሲክ፡ ብምቁጽጻር ሰደድ ኣመሪካ ዝተገደበ ላዕለዋይ ደረጃ ሃርድዌር ኣድላይነት ንጎኒ ገዲፉ፡ ነቲ ሞዴል ብ 5.6 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ጥራይ ከም ዘማዕበሎ ይገልጽ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ዲፕሲክ ካብቲ ተጠቀምቲ ኣብ ኦፐንኤይ ኦ1 ሞዴል ዘውጽእዎ ወጻኢታት 2% ጥራይ ብዝኾነ ወጻኢታት ይርከብ።





“ዲፕሲክ ናይ መጀመርታ ክፉት ምንጪ ሞዴል ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ናይ MIT ፍቓድን R1 ኣተሓሳስባ ሞዴልን ብትኽክለኛነቱን ትሑት ወጻኢታት ስልጠናን ጐሊሖም ይረኣዩ፡ እዚ ድማ ንመበገሲ ምዕቡል AI፡ ወይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወይ ብተበጻሒ ኤፒኣይ ዲሞክራስያዊ ይገብሮ፡ በዚ ድማ ንመሃዝነት ይድርኽ።”



ክርስቲያን ስትሩቭ ፡ ሓባራዊ መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ፍራክታል .





“ዲፕሲክ ነቲ ሜታ ብውሽጢ ውሽጢ ዝወሰዶ ተበግሶ ወሲዱ፡ ምስቶም ዓበይቲ ናይ ብሕቲ ሞዴላት ምስቶም ኩሉ ሰብ ብትሑት ወጻኢታት ክጥቀመሎም ዝኽእል ህዝባዊ ሞዴላት ተወዳዲሩ። ግን ዲፕሲክ ምስ r1 ዝገብሮ ፍልልይ ሓድሽ እዩ: ብዘይካ ነጻ ምዃኑ: ውጽኢታዊ: ትሑት ወጻኢታት ዘለዎ: ከምኡውን ምስቶም ዓበይቲ ኣወዳት (GPT o1, GPT o4) ዝወዳደር ኣፈጻጽማ ዘለዎ እዩ። ዲፕሲክ ኣዝዩ ብቐሊሉ ንነብሱ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ምስ ሜታ ከም ጽቡቕ መወዳድርቲ ንዓበይቲ ኣወዳት ን“ዝዕወት” (ሰፊሕ) ሞዴል ኣብ ዓለም ብኤኣይ ዝሰርሕ ኣፕሊኬሽናት ኣቐሚጥዋ” ይብል ጀይ ዲ ራይሞንዲ ሓላፊ ዳታ ሳይንስ ኣብ ሜኪንግ ሴንስ ።





ነዚ መድረኽ ብትሕቲ 6 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ወፍሪ ምፍጣሮም፡ ንጸወታ ዝቕይሩ ምህዞታት ናይ ግድን ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከምዘየድልዮም ብምጉላሕ፡ ብዓለም ደረጃ ነቶም ዋና ኣካየድቲ ቴክኖሎጂ ኣንቀጥቂጥዎም ኣሎ።





"እንተኾነ ግን ብዓይኒ ቀረብ/ጠለብ እቲ ኤንቪድያ ዝዕብለሎ ዕዳጋ ጂፒዩ ገና ንዝለዓለ ጠለብ ካብ ምውቃዕ ርሒቑ'ዩ" ይውስኽ ብሩስ ኪት።

እዚ ናይ AI ቲክቶክ ሞመንት ድዩ?

ዲፕሲክ ግን ብዘይ ክትዕ ኣይኮነን። እቲ ኣፕሊኬሽን ከም ብሕታዊነት ዳታ፡ ሃገራዊ ድሕነት፡ ከምኡ’ውን ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋታት ዝኣመሰሉ ሕቶታት የልዕል ኣሎ። ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ ዲፕሲክ፡ ዳታ ተጠቀምቲ ኣብ ቻይና ከምዝኽዘን የረጋግጽ። ሚኒስተር ኣይቲ ህንዲ ነበር ራጂቭ ቻንድራሰካር፡ ሓደ ካብቶም ቴክኖሎጂ ዝፈልጡ ፖለቲከኛታት ህንዲ ፡ ድሮ ሓቲቱ ኣሎ ፡ ዲፕሲክ ቲክቶክ ናይ ኤኣይ እንተኾይኑ።





“...ዕድላቱን ብድሆታቱን፡ ከምኡ’ውን ንዲጂታላዊ ለውጢ ዓማዊልና ንምምራሕ ዘለዎ ሓቀኛ ዓቕሙ ብዝርዝር ምትንታን ወሳኒ እዩ።” — ሃሮልድ ባርበር፡ ሲኦኦን ሲኤፍኦን ኣብ ኤስካላ 24×7





“ዲፕሲክ ንዕዳጋ AI ??ንቐንዲ ተጻወትቲ ናይቲ ከባቢ ዝፈታተንን ኩባንያታት ነዚ ቴክኖሎጂ ዝረኽብኦን ዝጥቀማሉን ኣገባብ ብሱር በተኻዊ መንገዲ ክቕይር ዝኽእል መሃዚ ሓሳብ ይዘርግ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ ዕድላቱን ብድሆታቱን፡ ከምኡ’ውን ንዲጂታላዊ ለውጢ ዓማዊልና ንምምራሕ ዘለዎ ሓቀኛ ዓቕሙ ብዝርዝር ምትንታን ወሳኒ እዩ” ይብል ሃሮልድ ባርበር ፡ COOን CFOን ኣብ Escala 24×7 ።

ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ ድሮ ንዲፕሲክ ኣጊድዎ ኣሎ ።





ሕጂ'ውን እንተኾነ፡ ክፉት ምንጪ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ቻይናዊ ስሪት ናይቲ AI ብጽኑዕ ሳንሱር ይሰርሕ፡ ንፖለቲካዊ ስሱዕ ሕቶታት ድማ ኣይምልስን እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ፡ ክፉት ምንጪ ባህርያቱ፡ ንደቨሎፐራት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከካይዱ የኽእሎም፡ ብዘይ ገደብ , ንዕኡ ዝጠቅም ዘስካሕክሕ ነጥቢ።

A ዳዊት ኣንጻር. ዛንታ ጎልያድ ኣይ

ፓራምዲፕ ሲንግ፡ ሓባራዊ መስረቲ Shorthills AI ፡ ዲፕሲክ ነቲ ምሉእ ትረኻ GenAI ይቕይሮ ይብል።





“ዳዊት ንጎልያድ ከም ዝሰዓሮ እዩ። እቲ ናይ ቀደም ዛንታ GenAI እተን ዓበይቲ ሞዴላት ጥራይ እየን ክዕወታ ዝኽእላ ዝብል እዩ ነይሩ። መሰረታዊ ሞዴል ቋንቋ ንምስልጣን ልዕሊ ፍሉይ ክእለት፡ ዓቢ ምሕሳብ፡ ኣሽሓት ሓደስቲ ጂፒዩ፡ ዌብ-ስኬል ዳታ፡ ትሪልዮናት ኖድስን ዓቢ መጠን ኤሌክትሪክን የድልዮ ነይሩ። እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ሞዴል ንምስልጣን ሚልዮናት ዶላር ተተርጒሙ። እዚ ማለት ድማ ዓሚቝ ጁባ ዘለወን ኩባንያታትን ሃገራትን ነቲ ዕዳጋ ብሞኖፖሊ ክሕዛኦ እየን።





“ሕጂ ነዚ ዛንታ ምሉእ ብምሉእ ዝገልበጠ ዲፕሲክ ኣለና። ንሕና ሓደ ናይ hedge fund manager ኣለና ኣብ ኩሉ መለክዒታት ንዓበይቲ daddies ናይ GenAI ዝሃርም ሞዴል ዝዝርግሕ። እቲ ሞዴል ቁጠባዊ ኮይኑ ኣብ ትርፊ ዓቕሚ ናይቶም ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ዝደቀሱ GPUs ዝሰልጠነ እዩ። እቲ ሞዴል ኣዝዩ ንእሽቶ ስለ ዝኾነ ቃል ብቓሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታኻ ክሰርሕ ይኽእል። በቃ እቲ ዝበለጸ ዋጋ ንገንዘብ ሞዴል እዩ። ስልጠናን ኣጠቓቕማን Large Language Model ዲሞክራስያዊ ክኸውን ዝኽእለሉ ጩራ ተስፋ ኣሎና። ኣብ ግምብታት ስኒ ሓርማዝ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሰባት ዘይኮኑስ፡ ንዝበለጸ ሞዴል ከሰልጥን ዝኽእል ቁጠባዊ ሃርድዌር ዘለዎ ተውህቦ እዩ። ኩላትና ነዚ ዛንታ ዳዊት ኣንጻር ጎልያድ ንፈትዎ ኢና” ይብል።





ጽባቐ ዲፕሲክ ኣብ ምሕጋዝ ዓቕሙ እምበር ዋው ጥራይ ኣይኮነን። ከምቲ ማይክ ካፖነ ፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ Qlik ፡ ዝብሎ፡ “ውድድር AI ዝበለጸ ዝተራቐቐ ሞዴል ብምፍጣር ኣይክዕወትን እዩ፤ ንሱ ድማ ዝጭበጥ ቁጠባዊ ዋጋ ንምፍራይ AI ኣብ ስርዓታት ንግዲ ብምስፋር ክዕወት እዩ። ዓለምለኻዊ መሪሕነት ኣብ AI ብመሃዝኡ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣተገባብርኡ ክዕቀን ይግባእ።”





ዛንታ ክብሪ ድማ ይቕጽል።DeepSeek just announced Janus Pro , an AI image model that rivals OpenAI's DALL·E 3. እንተድኣ ወይ ምናልባት ክንብል ይግባእ፣ DeepSeek ናብ ቪድዮ ወለዶ ምስ ኣተወ፣ ከም በዓል Google Veo ን OpenAI Soraን ዝኣመሰሉ ተወዳደርቲ ቀጺሎም ኣብ ጸገም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።





እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፡ ዓሊባባ ንዲፕሲክ ይበልጽ እዩ ዝበሎ Qwen 2.5 AI ሞዴል ኣውጺኡ። እቲ ጸቕጢ ኣብ ዓበይቲ ቴክኖሎጂ ወይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንኣሽቱ ተጻወትን ከም ህንዲ ዝኣመሰላ ሃገራትን እውን እዩ።