DeepSeek AI-Ikigega cya Hedge gishyigikiwe na AI Model ikora ibyuya binini bya tekinike

Ubushinwa DeepSeek bwashyize ahagaragara DeepSeek-R1 , uruhushya rwa MIT, rwuzuye rwerekana ibitekerezo byuzuye, rushobora guhangana na o1 ya OpenAI , rufite indimi zinyura mu bitangazamakuru ndetse n’ibyumba by’inama mu cyiswe inkuru ya David-Goliyati.





AI yagaragaye nkurugamba rushya rwibihugu byisi kugirango bigaragaze ko biganje. Nyuma y'iminsi mike Trump itangaje US $ 500 B mu kubaka AI infra muri Amerika itanga akazi karenga 100k, umushinga w'Abashinwa witwa DeepSeek watangije R1 irwanya icyitegererezo cya OpenAI.





Kandi abitezimbere barabikunda . Bitandukanye na ecosystem ya OpenAI ifunze, umuntu arashobora guhindura DeepSeek-R1 muburyo bwe bwite, bwaba ubucuruzi cyangwa ubushakashatsi.





* “Turi mu gihe cyagenwe aho isosiyete itari iy'Amerika ikomeza ubutumwa bwa mbere bwa OpenAI - mu by'ukuri ubushakashatsi bwuguruye, imipaka iha imbaraga bose.” * - Jim Fan, umuyobozi mukuru ushinzwe ubushakashatsi akaba n'umuyobozi wa AI (GEAR Lab) muri NVIDIA





Jim Fan , umuyobozi mukuru ushinzwe ubushakashatsi akaba n'umuyobozi wa AI (GEAR Lab) muri NVIDIA yabwiye AIM ati: "Turi mu gihe aho isosiyete itari iy'Amerika ikomeza ubutumwa bwa mbere bwa OpenAI - mu by'ukuri ubushakashatsi bwuguruye, bwambukiranya imipaka butera imbaraga bose. "





AIM yasubije itsinda rya DeepSeek ati: "Intego yacu ni ugushakisha ubushobozi bwa LLMs bwo guteza imbere ubushobozi bwo gutekereza nta makuru akurikiranwa, twibanda ku bwihindurize bwabo binyuze mu nzira ya RL itanduye".





Umuryango wa AI rwose uricaye ukitondera.





* Ati: "Ibi bihindura demokarasi mu buryo bwa AI kandi bigaha ibihugu bidafite ibikorwa remezo bihari kugira ngo bigerageze kandi bigire umupaka." * - Bruce Keith, washinze CO akaba n'Umuyobozi mukuru, UmushoramariAi





Bruce Keith, washinze CO akaba n'umuyobozi mukuru, InvestorAi , agira ati: "DeepSeek R1 rwose yarwanyije ubwiganze bw'abakinnyi bake mu byitegererezo no mu bidukikije - OpenAI, Google, na Meta bazabyumva cyane. R1 izagira ingaruka zikomeye kumiterere ya AI. Amatangazo ateza imbere akamaro ko guhanga udushya no kwibanda kubisabwa hamwe namakuru aho kuba imbaraga zo gutunganya gusa. Ibi demokarasi ishingiye kuri AI kandi igaha ibihugu bidafite ibikorwa remezo bihari kugira ngo bigerageze kandi bigire umupaka. ”





Mu minsi mike, moderi ya AI yubatswe n’Ubushinwa yazamuye inganda, irenga o1 ya OpenAI, yimika ChatGPT mu Ububiko bwa App , mu gihe isoko rya NVIDIA ryagabanutseho amadorari 589 B. Bitandukanye na ecosystem ya OpenAI ifunze, DeepSeek-R1 irakinguye-isoko, yubusa kuyikoresha, kandi ikora neza. Igera ku bikorwa bigezweho bidasabye amatsinda manini ya GPU, bigatuma inganda zongera gutekereza ku isiganwa ry’intwaro zihenze muri AI.





Donald Trump yamaze kubyita "gukanguka" ku masosiyete yo muri Amerika yo muri AI.

Nibihendutse

Gutangiza AI mu Bushinwa byohereje ihungabana binyuze mu kibaya cya Silicon, bitera kwibaza ko Amerika ikomeye mu ikoranabuhanga ku isoko rya AI. Yubatswe rwose ku ikoranabuhanga rifungura isoko hamwe na chip yo mu rwego rwo hasi, DeepSeek ihagarika icyifuzo cyo gukenera ibyuma byo mu rwego rwo hejuru bibujijwe kugenzura ibyoherezwa mu mahanga muri Amerika kandi ivuga ko byateje imbere miliyoni 5.6 z'amadolari y'Amerika . Nkigisubizo, DeepSeek iraboneka kubiciro bingana na 2% gusa kubyo abakoresha bari gukoresha kuri moderi ya O1 ya OpenAI.





* “DeepSeek ntabwo ari yo moderi ya mbere ifungura isoko, ariko uruhushya rwayo rwa MIT hamwe na R1 yo gutekereza neza biragaragara ko ari ukuri ndetse n'amafaranga make yo guhugura, mu buryo bwa demokarasi kugera kuri AI igezweho, haba mu karere cyangwa binyuze muri APIs, bityo bigatuma udushya dushya.” * - Christian Struve, Cofounder & CEO wa Fracttal





Ati: “DeepSeek ntabwo ari yo moderi ya mbere ifungura isoko, ariko uruhushya rwayo rwa MIT hamwe na R1 yo gutekereza neza biragaragara ko ari ukuri ndetse n'amafaranga make yo guhugura, bigatuma demokarasi igera kuri AI igezweho, haba mu karere cyangwa binyuze muri API igerwaho, bityo bigatera udushya.”



Christian Struve , Cofounder & CEO wa Fracttal .





* “DeepSeek yihagararaho mu buryo bworoshye ku rwego rumwe na Meta nk'umunywanyi mwiza ku bahungu bakomeye kubera icyitegererezo“ cyatsinze ”(cyiganje) ku isi ikoreshwa na AI.” * - JD Raimondi Umuyobozi wa Data Science muri Making Sense





Ati: “DeepSeek yafashe iya mbere Meta yafashe imbere: guhatana na moderi nini yigenga hamwe na moderi rusange ishobora gukoreshwa na buri wese ku giciro gito. Ariko itandukaniro rya DeepSeek hamwe na r1 ni shyashya: usibye kuba ubuntu, birakora, bidahenze, kandi nibikorwa bigereranywa nabahungu bakuru (GPT o1, GPT o4). Umuyobozi wa Data Science muri Making Sense , JD Raimondi, agira ati:





Kuba barashizeho uru rubuga hamwe n’ishoramari ry’amadolari ya Amerika 6 M byahungabanije abayobozi bakuru b’ikoranabuhanga ku isi hose bagaragaza ko udushya duhindura imikino bidakenewe byanze bikunze ishoramari ry’amadolari.





Bruce Keith yongeyeho ati: "Icyakora, ukurikije isoko / isoko rya GPU Nvidia yiganje riracyari kure cyane yo gukenerwa."

Nibihe bya TikTok ya AI?

Ariko DeepSeek ntabwo irimo impaka. Porogaramu irimo kwibaza ibibazo nkibanga ryamakuru, umutekano wigihugu, hamwe na geopolitiki. Politiki y’ibanga ya DeepSeek yemeza ko amakuru y’abakoresha abitswe mu Bushinwa. Uwahoze ari minisitiri w’ikoranabuhanga mu Buhinde, Rajeev Chandrasekhar, umwe mu banyapolitiki bazi ikoranabuhanga mu Buhinde, yamaze kubaza , niba DeepSeek ari TikTok ya AI.





Ati: "Ni ngombwa gusesengura mu buryo burambuye amahirwe n'imbogamizi, ndetse n'ubushobozi nyabwo bwo guteza imbere imibare y'abakiriya bacu." - Harold Barber, COO na CFO kuri Escala 24 × 7





Ati: “DeepSeek ihungabanya isoko rya AI ?? hamwe n'udushya dushya duhangayikishije abakinnyi bakomeye muri ako karere kandi bishobora guhindura uburyo uburyo ibigo byinjira no gukoresha ikoranabuhanga. Icyakora, ni ngombwa gusesengura mu buryo burambuye amahirwe n'imbogamizi, ndetse n'ubushobozi bwayo nyabwo kugira ngo abakiriya bacu bahindurwe hifashishijwe ikoranabuhanga ”, nk'uko Harold Barber , COO na CFO muri Escala 24 × 7 aburira.

Amato y'Abanyamerika yamaze kubuza DeepSeek .





Nubwo, nubwo bifungura-isoko, verisiyo yubushinwa ya AI ikorana nubushishozi bukomeye, kandi ntabwo isubiza ibibazo bya politiki. Muri icyo gihe, imiterere-y-isoko-yimiterere yemerera abitezimbere kuyikorera mugace, nta mbogamizi , ingingo ikomeye mubyifuzo byayo.

A David V. Goliyati AI

Paramdeep Singh, washinze Shorthills AI , avuga ko DeepSeek ihindura inkuru zuzuye za GenAI.





“Ni nk'uko Dawidi yatsinze Goliyati. Inkuru ya GenAI ishaje nuko moderi nini zonyine zishobora gutsinda. Byasabye ubuhanga budasanzwe, kubara cyane, ibihumbi byinshi bya GPU bigezweho, amakuru yimbuga za interineti, trillioni yumutwe, hamwe n amashanyarazi menshi kugirango atoze icyitegererezo cyururimi shingiro. Ibi byose byahinduwe miriyoni y'amadolari yo gutoza icyitegererezo. Ibyo bivuze ko ibigo nibihugu bifite umufuka wimbitse bigiye kwiharira iryo soko.





“Ni nk'uko Dawidi yatsinze Goliyati. Inkuru ya kera ya GenAI nuko moderi nini zonyine zishobora gutsinda… Noneho dufite Deepseek yahinduye iyi nkuru rwose. Dufite umuyobozi w'ikigega kirekura icyitegererezo gikubita ba papa bakomeye ba GenAI ku bipimo byose, ” - Paramdeep Singh, washinze Shorthills AI





Ati: “Ubu dufite Deepseek yahinduye iyi nkuru rwose. Dufite ikigega cya hedge umuyobozi urekura icyitegererezo gikubita papa munini wa GenAI kubipimo byose. Icyitegererezo nticyoroshye kandi cyatojwe kubushobozi bwa GPUs bwari buryamye. Icyitegererezo ni gito cyane kuburyo gishobora gukoreshwa kuri mushakisha yawe. Nigiciro cyiza gusa cyicyitegererezo cyamafaranga. Dufite urumuri rw'icyizere aho amahugurwa manini y'ururimi runini akoreshwa na demokarasi. Ntabwo abantu bicaye muminara yinzovu, ahubwo ni impano hamwe nibikoresho byoroheje bishobora gutoza icyitegererezo cyiza. Twese dukunda iyi nkuru ya David vs Goliyati ".





* “Irushanwa rya AI ntirizatsindwa mugukora icyitegererezo cyiza cyane; bizatsindwa no kwinjiza AI muri sisitemu yubucuruzi kugirango habeho agaciro kagaragara mubukungu. Ubuyobozi bw'isi muri AI bugomba gupimwa no kubukoresha, ntabwo ari bwo bwahimbwe gusa. ” * - Mike Capone, Umuyobozi mukuru wa Qlik





Ubwiza bwibinyoma bya DeepSeek biri mubushobozi bwabwo bwo gufasha ntabwo ari wow gusa. Nkuko Mike Capone , umuyobozi mukuru wa Qlik abivuga, "Irushanwa rya AI ntirizatsindwa no gukora icyitegererezo cyiza cyane; bizatsindwa no kwinjiza AI muri sisitemu yubucuruzi kugirango habeho agaciro kagaragara mubukungu. Ubuyobozi bw'isi muri AI bugomba gupimwa no kubukoresha, ntabwo ari bwo bwahimbwe gusa. ”





Kandi inkuru yicyubahiro irakomeje.DeepSeek aherutse gutangaza Janus Pro , moderi yerekana amashusho ya AI irwanya DALL · E 3. Niba, cyangwa wenda twavuga, mugihe DeepSeek yinjiye mumashusho yerekana amashusho, abanywanyi nka Veo ya Google na Sora ya OpenAI bashobora guhura nibibazo ubutaha.





Hagati aho, Alibaba yashyize ahagaragara moderi yayo ya Qwen 2.5 AI ivuga ko irenze DeepSeek . Umuvuduko ntabwo uri tekinoloji nini gusa cyangwa Amerika gusa, ahubwo no kubakinnyi bato ndetse nibihugu nku Buhinde.