Kernel يؤمن تمويل Binance Labs لإعادة تعريف إعادة التخزين على سلسلة BNB

بنغالورو، الهند، 25 نوفمبر 2024/تشين واير/--**يسر شركة Kernel الإعلان عن التمويل من Binance Labs، مما يعزز دورها كبنية أساسية لإعادة تثبيت BNB Chain. يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة في تحويل الأمن الاقتصادي لـ BNB إلى ثقة قابلة للبرمجة، وتمكين التطبيقات اللامركزية والبرامج الوسيطة والنظام البيئي للعملات المشفرة بالكامل.





جمعت Kernel 10 ملايين دولار إجماليًا عبر الجولات، مع إيمان ودعم العديد من المستثمرين، بما في ذلك:





SCB Limited وLaser Digital وBankless Ventures وHypersphere وCypher Capital وDraper Dragon وArkStream Capital وDACM وHTX Ventures وAvid VC وGSR وCluster Capital وLonghash Ventures وVia BTC وSide Door Ventures وNOIA وDWF Labs. إن Kernel متحمسة لمواصلة بناء هذه الرحلة ودفع حدود ما يمكن أن تحققه إعادة التوطين.

البناء خارج نطاق الإيثريوم

في حين أن إعادة التخزين قد أعادت تشكيل إيثريوم، فإن Kernel تخترق آفاقًا جديدة من خلال جلب هذا الابتكار إلى BNB Chain، وفتح الثقة اللامركزية القابلة للتطوير. بدعم من Binance Labs، تقود Kernel رحلة إعادة التخزين على BNB Chain وما بعدها.

إنجازات نواة

منذ إطلاقه، حقق Kernel ما يلي:

إجمالي قيمة مقفلة (TVL) بقيمة 1 مليار دولار أمريكي مع Kelp & Gain على Ethereum

أكثر من 10 تكاملات للطبقة 2 لتحسين قابلية التوسع

أكثر من 120 عملية تكامل DeFi، مما يغذي النمو السريع

أكثر من 300 ألف عنوان فريد، مما يدل على الثقة والتبني

النظام البيئي الرؤيوي لـ Kernel

يعد Kernel جزءًا من رؤية أوسع نطاقًا، ويعمل على دعم مستقبل DeFi من خلال ثلاثة منتجات رئيسية:

النواة: استعادة القوة عبر السلسلة على سلسلة BNB، وإطلاق الشبكة الرئيسية قريبًا Kelp: Liquid يعيد الاستثمار في Ethereum مع ارتفاع معدلات تبني rsETH الربح: عائدات مميزة عبر DeFi وCeDeFi والأصول الحقيقية (RWAs)

تعمل هذه الحلول معًا على فتح فرص بقيمة أكثر من 100 مليار دولار في مجال Restaking وDeFi وCeDeFi وRWAs.

تقديم رمز $KERNEL

تهدف $KERNEL إلى توحيد الحوكمة والحوافز عبر Kelp وKernel وGain، ومكافأة الداعمين الأوائل وتعزيز نمو النظام البيئي.

سيتم إطلاق Kernel أولاً على BNB Chain باستخدام BNB Liquid Staking Tokens (LSTs) وإعادة تخزين BNB كأمان اقتصادي لدعم ابتكار DeFi على BNB Chain. تتضمن خطط التوسع دمج BTC ومشتقاتها كأمان اقتصادي معاد تخزينه. سيستفيد أكثر من 20 تطبيقًا لامركزيًا (dApps)، بما في ذلك معالج الذكاء الاصطناعي اللامركزي Mira وبروتوكول تجميع ZK proof، Electron، من الأمان الاقتصادي لـ Kernel. تعمل العديد من LSTs وLRTs بما في ذلك ListaDAO وSolv وYieldNest، مع Kernel لإضفاء المزيد من الفائدة على الأصول المعاد تخزينها.





مع مرور الوقت، تخطط Kernel للتوسع إلى مستويات L1 إضافية، مما يوفر أمانًا اقتصاديًا قويًا وأساسًا لنمو التطبيقات المبتكرة على Kernel.





يدمج Kernel رموز التخزين الأصلية والسائلة عبر BNB وBTC والأصول الأخرى ذات العائد لتحسين فائدتها وكفاءة رأس المال. من خلال إنشاء نظام بيئي مشترك للأمن الاقتصادي، يتيح Kernel للمطورين إنشاء المشاريع بكفاءة أكبر مع تقديم فرص جديدة للمستخدمين لتعظيم فائدة أصولهم. تعمل هذه الابتكارات على تقليل الحواجز أمام البروتوكولات وتعزيز بيئة صديقة للمطورين، مما يدفع نمو إعادة التخزين المبتكرة وتطبيقات DeFi. تهدف Kernel إلى توفير أساس آمن وقابل للتطوير للمطورين لبناء وتنمية مشاريعهم بكفاءة.





قال أليكس أوداجيو، مدير الاستثمار في Binance Labs: "يجسد Kernel نوع المشروع المبتكر الذي يتماشى مع مهمة Binance Labs لجلب المزيد من المستخدمين إلى Web3 من خلال دعم التكنولوجيا المفيدة وتطوير النظام البيئي".





"من خلال الاستفادة من حلول إعادة التخزين، تعمل Kernel على تعزيز الفائدة وقابلية التوسع للأصول القائمة على BNB مع وضع الأساس لمشهد إعادة التخزين وDeFi أكثر مرونة وملائمة للمطورين."قال أميتيج جي، المؤسس المشارك لشركة Kernel: "نحن سعداء بالحصول على دعم Binance Labs لإحياء رؤية إعادة التخزين عبر Web3. كان دعمهم فعالاً في مساعدة Kernel في بناء الأساس لنظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتوسع وغني بالفائدة لإعادة التخزين وDeFi على BNB Chain".





"نحن لا نعمل فقط على توسيع مساحة إعادة الاستثمار، بل إننا نفتح أبعادًا جديدة من المنفعة والمرونة للأصول القائمة على BNB. هذه مجرد البداية، ونحن سعداء بمواصلة دفع الحدود لإعادة الاستثمار على BNB Chain وما بعده."

الانضمام إلى الرحلة

لا يعمل Kernel على بناء البنية التحتية فحسب، بل يعمل أيضًا على إعادة تشكيل الثقة.

يمكن للمستخدمين متابعة رحلتهم:

تغريد: @كيلبدو & @KernelDAO

برقية | الخلاف

حول النواة

النواة تعد شركة Kernel رائدة في مجال إعادة التوطين على سلسلة BNB، وهي مصممة لتوفير أمان مشترك لامركزي وتسريع الابتكار والنمو عبر النظام البيئي. أسسها خبراء في DeFi وrestaking الذين قاموا بتوسيع نطاق المنتجات إلى 1.3 مليار TVL، ويبلغ عدد مشاريع النظام البيئي لشركة Kernel أكثر من 25 مشروعًا وينمو بسرعة. من خلال خفض حواجز الدخول للبروتوكولات وفتح مكافآت أعلى، تمكن Kernel المطورين من بناء 100 ضعف بكفاءة والمستخدمين من تعظيم المكافآت على الأصول.

https://kerneldao.com/

اتصال

مؤسس في Kernel

أميتيج غاجالا

النواة

التسويق@kelpdao.xyz

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



