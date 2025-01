Kernel asegura o financiamento de Binance Labs para redefinir a reposición na cadea BNB

BENGALURU, India, 25 de novembro de 2024/Chainwire/--**Kernel está encantado de anunciar o financiamento de Binance Labs, consolidando o seu papel como infraestrutura básica de restauración da cadea BNB. Este fito marca un gran salto para converter a seguridade económica de BNB en confianza programable, potenciando as dApps, o middleware e todo o ecosistema criptográfico.





Kernel recadou 10 millóns de fondos totais en roldas, coa crenza e o apoio de varios investidores, incluíndo:





SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures, Hypersphere, Cypher Capital, Draper Dragon, ArkStream Capital, DACM, HTX Ventures, Avid VC, GSR, Cluster Capital, Longhash Ventures, Via BTC, Side Door Ventures, NOIA, DWF Labs. Kernel está entusiasmado por seguir construíndo esta viaxe e empurrando os límites do que pode lograr o replanteo.

Construíndo máis aló de Ethereum

Aínda que a restauración remodelou Ethereum, Kernel está abrindo novos camiños ao achegar esta innovación á cadea BNB, desbloqueando a confianza descentralizada e escalable. Apoiado por Binance Labs, Kernel lidera a viaxe de reposición en BNB Chain e máis aló.

Fitos de Kernel

Desde o lanzamento, Kernel logrou:

$ 1 billón + valor total bloqueado (TVL) con Kelp & Gain en Ethereum

Máis de 10 integracións de capa 2 para unha mellor escalabilidade

Máis de 120 integracións DeFi, que impulsan un rápido crecemento

Máis de 300.000 enderezos únicos, mostrando confianza e adopción

Ecosistema visionario de Kernel

Kernel forma parte dunha visión máis ampla que impulsa o futuro de DeFi a través de tres produtos principais:

Núcleo: potencia de restablecemento de cadeas cruzadas na cadea BNB, que lanzará a rede principal en breve Kelp: reposición líquida en Ethereum coa adopción de rsETH disparándose Ganancia: rendementos tokenizados en DeFi, CeDeFi e activos do mundo real (RWA)

Xuntos, estas solucións desbloquean oportunidades de máis de 100 millóns de dólares en Restaking, DeFi, CeDeFi e RWA.

Presentamos $KERNEL Token

$KERNEL ten como obxectivo unificar o goberno e os incentivos en Kelp, Kernel e Gain, premiando aos primeiros seguidores e impulsando o crecemento do ecosistema.

Kernel lanzarase primeiro en BNB Chain usando BNB Liquid Staking Tokens (LSTs) e replanteou BNB como seguridade económica para apoiar a innovación DeFi na BNB Chain. Os plans de expansión inclúen a incorporación de BTC e os seus derivados como seguridade económica renovada. Máis de 20 aplicacións descentralizadas (dApps), incluíndo o coprocesador de IA descentralizado, Mira e o protocolo de agregación de proba de ZK, Electron, aproveitarán a seguridade económica de Kernel. Varios LST e LRT, incluídos ListaDAO, Solv e YieldNest, están a traballar con Kernel para achegar máis utilidade aos activos replanteados.





Co paso do tempo, Kernel planea ampliar a L1 adicionais, proporcionando unha sólida seguridade económica e unha base para o crecemento de aplicacións innovadoras no Kernel.





Kernel integra fichas de participación nativas e líquidas en BNB, BTC e outros activos con rendemento para mellorar a súa utilidade e eficiencia do capital. Ao crear un ecosistema de seguridade económica compartida, Kernel permite aos desenvolvedores iniciar proxectos de forma máis eficiente ao tempo que ofrece aos usuarios novas oportunidades para maximizar a utilidade dos seus activos. Estas innovacións reducen as barreiras para os protocolos e fomentan un ambiente amigable para os desenvolvedores, impulsando o crecemento de aplicacións innovadoras de reposición e DeFi. Kernel ten como obxectivo proporcionar unha base segura e escalable para que os desenvolvedores poidan construír e facer crecer os seus proxectos de forma eficiente.





"Kernel exemplifica o tipo de proxecto innovador que se aliña coa misión de Binance Labs de atraer máis usuarios a Web3 apoiando tecnoloxías significativas e facendo avanzar o ecosistema", dixo Alex Odagiu, director de investimentos de Binance Labs.





"Ao aproveitar as solucións de replanteo, Kernel está a impulsar unha maior utilidade e escalabilidade para os activos baseados en BNB ao tempo que senta as bases para un panorama DeFi máis resistente e amigable para os desenvolvedores". visión de retomar a vida en Web3. O seu apoio foi fundamental para axudar a Kernel a construír a base dun ecosistema DeFi máis seguro, escalable e rico en utilidades na cadea BNB ", dixo Amitej G., cofundador de Kernel.





"Non só estamos aumentando o espazo de reposición, estamos desbloqueando novas dimensións de utilidade e resistencia para os activos baseados en BNB. Este é só o comezo, e estamos encantados de seguir empurrando o sobre para retomar a cadea BNB e máis aló".

Unirse á Viaxe

Kernel non só está a construír infraestruturas, senón que está a traballar para remodelar a confianza.

Os usuarios poden seguir a súa viaxe:

Acerca de Kernel

Núcleo é pioneiro en replantear a cadea BNB, deseñada para proporcionar seguridade compartida descentralizada e acelerar a innovación e o crecemento en todo o ecosistema. Fundado por expertos en DeFi e reformulando que escalaron os produtos a máis de 1,3 millóns de TVL, o ecosistema de proxectos de Kernel xa ten máis de 25 anos e crece rapidamente. Ao baixar as barreiras de entrada aos protocolos e desbloquear recompensas máis altas, Kernel permite aos desenvolvedores crear 100 veces de forma eficiente e aos usuarios maximizar as recompensas dos activos.

