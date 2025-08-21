أظهرت Pooja Shelke كدولة رائدة في مجال الأمراض العقلية العامة، وتظهر قدرتها المميزة في إدارة عمليات مراقبة الأمراض المعقدة في العديد من مدن ماساتشوستس.لقد وضعت نهجها المتكامل في مراقبة الأمراض المعدية، وتقييم الصحة المجتمعية، والتدخلات الصحية العامة التي تديرها البيانات معاً معاً معاً معاً معاً معاً معاً معاً معاً معاً معاً. COVID-19 الاستجابة الفائقة وإدارة الطوارئ خلال الفترة المهمة من ردود الفعل على COVID-19، قام Pooja Shelke بإجراء عمليات استطلاع الحالات ومراقبة الاتصال المتكاملة التي أظهرت قدرتها على إدارة حالات الطوارئ الصحية العامة ذات الكثافة العالية والمرئية على الزمن. في غضون ثلاثة أشهر متكاملة، عملت على نجاح أكثر من 500 عملية استطلاع الحالات COVID-19 في الوقت ذاته مع الحفاظ على بروتوكولات استطلاع الاتصال المتكاملة. أنظمة مراقبة متقدمة والابتكار في البيانات لقد تم تطوير تقارير مراقبة COVID-19 الأسبوعية المتطورة ومقاطع الفيديو التفاعلية التي تتبع الأرقام المهمة بما في ذلك معدلات الإصابة، ومعدل إيجابي، وتقييم الاتجاهات الإقليمية.لقد تم تطوير نهجها الديموغرافي أكثر من COVID-19 لتشمل مراقبة الأمراض المترتبة، وتصنيع تقارير مفصلة أسبوعية ومتعددة الأعوام لكل مدينة تتبع الأنماط في مختلف التهديدات الصحية بما في ذلك الأمراض المترتبة على الطعام، الأمراض المترتبة على التهابات، الأمراض الكبدية، والوقاية من الكبد وغيرها من الأمراض المذكورة. أصبح التفكير التقني في قدرة Pooja Shelke على رؤية البيانات واضحاً من خلال تصميمها وصيانتها لـ Tableau Dashboards التي توفر بيانات الأمراض المعدية في الوقت الحقيقي لتوفير الوصول العام والانتخابات المحلية.وقد شهد هذه الأدوات تحولًا كبيرًا في التحقق من الصحة العامة وتمكين تطوير السياسات القائمة على الأدلة في جميع أنحاء المنطقة. تقييم الصحة المجتمعية والتخطيط الاستراتيجي وبالإضافة إلى نشاطات التحقيقات، أظهرت Pooja Shelke رصيداً استثنائياً في مبادرات التقييم والتخطيط في مجال الصحة المجتمعية.وقد تم تصميم وتطوير استطلاعات شاملة حول احتياجات المجتمع في مجال الصحة والموارد التي تحدد الاحتياجات الصحية والاجتماعية الأولوية في جميع أنحاء المنطقة.وكانت مساهمته في عملية تقييم احتياجات المجتمع في مجال الصحة المجتمعية تتضمن مجموعة كاملة من العمل الإجرامي، من البحوث والتطوير في مجال التحقيقات، إلى نشر المجتمع، وتحليل البيانات، وإدماجها في إعداد التقارير النهائية. استجابة الأزمة المضادة للفيروسات والتحليل الجغرافي أظهرت خبرة Pooja Shelke تحليلية قيمة خاصة في التعامل مع أزمة الأدوية المتاحة حاليًا.أقيمت تحليلًا متكاملًا لبيانات التهاب الكبد، واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لإنشاء خرائط حرارية تحديد المواقع الجغرافية المهمة للتدخل.هذا النهج المبتكر لبيانات الفضاء سمح بتخطيط التدخل المستهدف على أساس الاتجاهات التهاب الكبد والبيانات ذات الصلة بالمجتمع، مما يعزز تأثير الموارد الصحية العامة المحددة. القيادة التعاونية والتنمية المهنية وتشكل الخصائص المحددة لتوجيهات Pooja Shelke المهنية التزامها بالقيادة التعاونية والتبادل المعرفي.أدخلت وقيادتها تعاوناً مع Massachusetts Epidemiology Collaborative، وهي مبادرة دولية ناجحة تدعم العلماء المحليين والمقيمين من خلال التعاون بين الطرفين والتنمية المهنية.من خلال هذه المنصة، تنظم وتسريع اجتماعات أسبوعية تركز على تبادل البيانات، حل المشكلات، وإجراء أفضل الممارسات الصحية العامة، وتشكيل شبكة دعم تؤدي إلى تعزيز القدرة العلاجية في جميع أنحاء Massachusetts. وتتوسع نهجها التفاعلية إلى التعاون المشترك بين البلديات، حيث تعمل Pooja Shelke بعناية مع أطباء الصحة العامة والمديرين الرئيسيين للصحة في تسعة بلديات حول مراقبة الأمراض والرد على الصحة العامة وتطوير السياسات. الاعتراف المهني وتبادل المعرفة وقد أدى الاعتراف بمهارات Pooja Shelke إلى فرص إعلامية واختبارية كبيرة داخل مجتمع الصحة العامة. ألقاها عرضًا إلكترونيًا رائعًا لمجموعة الصالات الصيفية للاتحاد المشترك للصحة في ماساتشوستس تحت عنوان "إمكانيات التصوير البياني: مفتاح التواصل في الصحة العامة المحلية الفعالة"، وتشارك في نهجها المبتكر في عرض البيانات مع مسؤولين في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ألقاها في قسم الصحة العامة في ماساتشوستس سلسلة الصالات الإلكترونية يوم الثلاثاء ألقاها تدريبًا حيًّا ومثيلًا على استخدام جدول متحرك لتقييم الأمراض المعدية، وبناء قدرات تحليلية مباشرة بين مهني الصحة العامة التأثير المحدود والتعرف على الصناعة وتتزايد تأثيرات عمل Pooja Shelke على نحو متزايد من خلال المشاريع الفردية لتشمل مساهمة ملموسة في ممارسة الصحة العامة.مشاريعها المتخصصة في مجال مراقبة الأمراض والبحوث الحالات داخل نظام مراقبة الدولة سعت إلى تعزيز القدرة على اكتشاف الأمراض في جميع أنحاء المنطقة، في حين تمكنت مبادراتها التعاونية من تعزيز قوة العاملين في مجال الأمراض في جميع أنحاء المنطقة. رؤية المستقبل والابتكار المستدام في المستقبل، تشير مساهمة Pooja Shelke في الممارسة الإجراميّة إلى نهج أكثر تركيزًا، وتعاونًا، وتقنيًّا من البيانات في مراقبة الصحة العامة. إنّ نهجها في التعاون بين الأطراف، واستخدامها المبتكر لتقنيات التصوير البيانيّ، يوفر نموذجًا لتعزيز القدرة على الصحة العامة في عصر التهديدات الصحية الناشئة والمخاطر على الموارد. تظهر نطاق و تأثير أعمال Pooja Shelke كيف يمكن أن يساعد التميز الفردي في الممارسة الإجراميّة في تحسينات نظامية في القدرة على الصحة العامة.إمكانية إدارة عمليات مراقبة معقدة مع بناء شبكات التعاون والتدريب على الجيل التالي من علماء الإجراميّة تكشف عن القيادة المتعددة الأبعاد المطلوبة في الممارسة الصحية العامة المعاصرة. بواسطة Pooja Shelke يقع في لويل، ماساتشوستس، Pooja Shelke هو علم الأمراض المتخصص في مراقبة الأمراض وتقييم الصحة المجتمعية. مع درجة الماجستير المزدوجة في الصحة العامة (الإيدزيمولوجيا) والبيولوجيا، فإنه يمتلك القدرة على مزيج العلوم الإيدزيمولوجية مع القدرة على تحليل البيانات المتقدمة. مع خبرة واسعة في التحقيق في الأمراض، والبيانات البيولوجية، والبحوث التي تشارك المجتمع، فقد سجلت بنجاح مبادرات الصحة العامة في العديد من المحافظات، مما يضمن التوافق التنظيمي، والقدرة العلمية، والتعاون بين الأطراف المعنية. Pooja Shelke هو مصمم على تطوير الممارسة الإيدزيمولوجية في الوقت الذي يمنح المجتمعات