मैसाचुसेट्स में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर Pooja Shelke का परिवर्तनकारी प्रभाव

Pooja Shelke सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारीविज्ञान में एक परिवर्तनशील नेता के रूप में उभरा है, कई मैसाचुसेट्स नगर निगमों में जटिल रोग निगरानी कार्यों को प्रबंधित करने में असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है। संक्रामक रोग निगरानी, सामुदायिक स्वास्थ्य मूल्यांकन, और डेटा-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए उसके व्यापक दृष्टिकोण ने क्षेत्रीय महामारीविज्ञान प्रथाओं और सीमाओं के बीच सहयोग के लिए नए मानकों को स्थापित किया है। COVID-19 प्रतिक्रिया उत्कृष्टता और आपातकालीन प्रबंधन महत्वपूर्ण COVID-19 प्रतिक्रिया अवधि के दौरान, Pooja Shelke ने एक गहन मामले जांच और संपर्क ट्रैकिंग ऑपरेशन संचालित किया जिसने उच्च मात्रा में, समय संवेदनशील सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन मामलों का प्रबंधन करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया। एक केंद्रित तीन महीने की अवधि के भीतर, उसने सफलतापूर्वक 500 से अधिक COVID-19 मामलों की जांच की, जबकि समग्र संपर्क ट्रैकिंग प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए। उन्नत निगरानी प्रणाली और डेटा नवाचार Pooja Shelke की निगरानी रिपोर्टिंग में काम ने परिवर्तित किया कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य डेटा कैसे एकत्र किया गया, विश्लेषण किया गया, और हितधारकों को वितरित किया गया था. उसने परिष्कृत साप्ताहिक COVID-19 निगरानी रिपोर्ट्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए, जिसमें संक्रमण दर, प्रतिशत सकारात्मकता, और क्षेत्रीय प्रवृत्ति विश्लेषण सहित महत्वपूर्ण मापों को ट्रैक किया गया था। Pooja Shelke की डेटा विज़ुअलाइज़ेशन क्षमताओं की तकनीकी परिष्कृतता उस Tableau डैशबोर्ड के डिजाइन और रखरखाव के माध्यम से स्पष्ट हो गई जो सार्वजनिक पहुंच और स्थानीय निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय में संक्रामक रोग डेटा प्रदान करते थे। ये उपकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य पारदर्शिता में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते थे और पूरे क्षेत्र में सबूत-आधारित नीति विकास की अनुमति देते थे। सामुदायिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और रणनीतिक योजना निगरानी गतिविधियों के अलावा, पोजिया शेलके ने समुदाय के स्वास्थ्य मूल्यांकन और योजनात्मक पहलुओं में असाधारण नेतृत्व प्रदर्शित किया। उन्होंने समुदाय के स्वास्थ्य जरूरतों और संसाधनों की व्यापक सर्वेक्षणों को डिजाइन और लागू किया जो पूरे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य और सामाजिक जरूरतों की पहचान करते थे। समुदाय के स्वास्थ्य जरूरतों मूल्यांकन प्रक्रिया में उनकी योगदान ने प्रारंभिक अनुसंधान और सर्वेक्षण विकास से लेकर समुदाय प्रसारण, डेटा विश्लेषण और योगदान से लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरे पैमाने पर महामारीगत कार्यों को शामिल किया। ओपियोइड संकट प्रतिक्रिया और भौगोलिक विश्लेषण Pooja Shelke की विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता चल रही ओपिओइड संकट को संबोधित करने में विशेष रूप से मूल्यवान साबित हुई. उसने ओवरडोज डेटा का परिष्कृत विश्लेषण किया, भूगोल सूचना प्रणालियों का उपयोग करके गर्मी के नक्शे बनाने के लिए जो हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक हॉटस्पॉट्स की पहचान करते थे. अंतरिक्ष विश्लेषण के इस अभिनव दृष्टिकोण ने कंक्रीट ओवरडोज के रुझानों और समुदाय विशिष्ट डेटा के आधार पर लक्षित हस्तक्षेप योजनाओं की अनुमति दी, सीमित सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए। सहयोगी नेतृत्व और पेशेवर विकास Pooja Shelke की पेशेवर दृष्टिकोण का एक परिभाषित विशेषता सहयोगी नेतृत्व और ज्ञान साझा करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता है. वह एक साथ स्थापित किया है और साथ-साथ मैसाचुसेट्स एपिडमीयोलॉजी साझेदारी का नेतृत्व करता है, एक अग्रणी राज्य-व्यापी पहल है जो स्थानीय और क्षेत्रीय एपिडमीयोलॉजिस्टों को सहकर्मी सहयोग और पेशेवर विकास के माध्यम से समर्थन करता है. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वह डेटा साझा करने, समस्या समाधान, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन और सुविधा प्रदान करता है, एक समर्थन नेटवर्क बनाता है जो मैसाचुसेट्स में एपिडमीयोलॉजिक क्षमता को मजबूत करता है. उनकी सहयोगी दृष्टिकोण सीधे शहरी साझेदारीओं तक फैलती है, जहां पोओजा शेल्के नौ शहरी इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों और स्वास्थ्य निदेशकों के साथ बीमारी निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और नीति विकास पर निकटता से काम करती है। व्यावसायिक मान्यता और ज्ञान हस्तांतरण Pooja Shelke की विशेषज्ञता की पहचान सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण भाषण और प्रशिक्षण अवसरों के लिए नेतृत्व किया है. उन्होंने मैसाचुसेट्स हेल्थ ऑफ़िसर्स एसोसिएशन के गर्मियों की श्रृंखला के लिए एक विशिष्ट वेबमिनार प्रस्तुति प्रस्तुत की, "डेटा विज़ुअलाइज़ेशन की शक्ति: प्रभावी स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार के लिए कुंजी," अपने अभिनव दृष्टिकोण साझा की। मापने योग्य प्रभाव और उद्योग मान्यता Pooja Shelke के काम का मापने योग्य प्रभाव व्यक्तिगत परियोजनाओं से बहुत आगे बढ़ता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं में महत्वपूर्ण योगदान शामिल हो। राज्य के निगरानी प्रणाली के भीतर रोग निगरानी और मामले की जांच में उनका समर्पित काम पूरे क्षेत्र में रोग निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने का समर्थन किया है, जबकि उनके सहयोगी पहल ने समग्र महामारी विज्ञान कर्मचारियों को मजबूत किया है. डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए उनका व्यवस्थित दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग के भीतर निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करने में योगदान दिया है. भविष्य की दृष्टि और सतत नवाचार भविष्य की ओर देखते हुए, पोजिया शेलके की घटनाक्रम प्रथाओं में योगदान सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए अधिक एकीकृत, सहयोगी और डेटा-आधारित दृष्टिकोणों की ओर दिखती है। पार अदालतों के सहयोग का उसका दृष्टिकोण और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन प्रौद्योगिकियों का उसका अभिनव उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता को विकसित करने के लिए एक नीलामी प्रदान करता है, जो कि स्वास्थ्य खतरों और संसाधन प्रतिबंधों के एक युग में है। Pooja Shelke के काम का दायरा और प्रभाव दिखाता है कि epidemiological अभ्यास में व्यक्तिगत उत्कृष्टता सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता में प्रणालीगत सुधार को कैसे प्रेरित कर सकती है. समग्र निगरानी कार्यों का प्रबंधन करने की उसकी क्षमता, एक ही समय में सहयोगी नेटवर्क का निर्माण और अगली पीढ़ी के epidemiologists को प्रशिक्षित करते हुए समकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यास में आवश्यक बहुमुखी नेतृत्व का उदाहरण है. Pooja Shelke के बारे में लॉवेल, मैसाचुसेट्स में स्थित, पोओजा शेल्के रोग निगरानी और सामुदायिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में विशेषज्ञता रखने वाले एक अत्यधिक कुशल महामारीविज्ञानी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य (पौथीविज्ञान) और विश्लेषण में दोहरी मास्टर डिग्री के साथ सशस्त्र, वह उन्नत डेटा विश्लेषण क्षमताओं के साथ महामारी विज्ञान को विशेषज्ञता से जोड़ती है। विस्फोट जांच, जैव सांख्यिकीय विश्लेषण और सामुदायिक अनुसंधान में व्यापक अनुभव के साथ, उसने कई नगर निगमों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का सफल समर्थन किया है, जो नियामक अनुपालन, वैज्ञानिक कठोरता और हितधारकों के सहयोग को सुनिश्चित करता है। इस कहानी को HackerNoon के Business Blogging Program के तहत Echospire Media द्वारा एक रिलीज के रूप में वितरित किया गया था। इस कहानी को HackerNoon के Business Blogging Program के तहत Echospire Media द्वारा एक रिलीज के रूप में वितरित किया गया था।