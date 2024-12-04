التسويق الرقمي: تمكين اتخاذ القرار باستخدام تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعد تحليل البيانات أساس النجاح الاستراتيجي في التسويق الرقمي. فهو الطريق المباشر لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين عائد الاستثمار والبقاء في صدارة المنافسة. ومع التقدم السريع للتحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، دخل التسويق مرحلة جديدة من الدقة والرؤى القابلة للتنفيذ.

تحويل البيانات إلى رؤى العملاء

إن اكتشاف الكنوز الذهبية في مجموعات البيانات الضخمة أمر أساسي لفهم العملاء بشكل أفضل. تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق معالجة وتفسير تدفقات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي - وهي مهمة كانت بعيدة المنال دائمًا. 📊 إن الاستفادة بشكل أسرع وأعمق من أنماط العملاء واتجاهاتهم ودوافعهم هي ميزة واضحة في التفوق على المنافسين.





تعد Social Discovery Group (SDG)، أكبر مجموعة لشركات الاكتشاف الاجتماعي في العالم، مثالاً رئيسيًا على كيفية تأثير تحليلات البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على نتائج التسويق. 🌐 يعد فهم التقنيات والأساليب الأكثر فعالية أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان لهذه الإمكانات.





أساسيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات

في مشهد الأعمال المعاصر، يمثل الذكاء الاصطناعي تقدمًا محوريًا في تحليل البيانات. حيث يمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات من معالجة وتفسير مجموعات البيانات المعقدة بسرعة ودقة وعمق غير مسبوقين، متجاوزًا بذلك القيود التحليلية التقليدية.





التقنيات الرئيسية 💡 في التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي

توفر التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات لاستخراج رؤى مفيدة من البيانات:

التحليلات التنبؤية: أدوات تستخدم البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتوقع سلوك العملاء واتجاهاتهم.

أدوات تستخدم البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتوقع سلوك العملاء واتجاهاتهم. التعلم الآلي (ML): خوارزميات تتعلم من البيانات التاريخية لتحديد الأنماط والتنبؤ بالسلوكيات وتحسين القرارات.

خوارزميات تتعلم من البيانات التاريخية لتحديد الأنماط والتنبؤ بالسلوكيات وتحسين القرارات. جمع البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تجميع وتنظيم البيانات من مصادر متنوعة مثل الويب وتدفقات النقر والاستطلاعات.

تجميع وتنظيم البيانات من مصادر متنوعة مثل الويب وتدفقات النقر والاستطلاعات. معالجة البيانات المتقدمة: معالجة مجموعات البيانات الكبيرة لتحليلها بشكل ديناميكي، مما يؤدي إلى اكتشاف رؤى دقيقة على نطاق واسع.

تحسين تجربة العملاء

يجب دائمًا التعامل مع تحليل البيانات بعناية واهتمام لتحقيق تأثير إيجابي على تجربة العميل.





🎯 في Social Discovery Group، يتم استخلاص البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر السلوكية:





التفاعلات مع الموقع

النشاط عبر الإنترنت

المشاركة عبر البريد الإلكتروني

أداء الإعلانات المدفوعة

بفضل التحليلات السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصاتها، أصبحت SDG قادرة على مطابقة المستخدمين بشكل أفضل استنادًا إلى مجموعة أعمق من البيانات. وتوفر النتائج التي تم الحصول عليها تنوعًا في تعزيز الاتصالات ورفع مستوى الألفة الافتراضية.

أداء الإعلانات المستجيبة

يعد الإعلان الرقمي أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحولاً. 🧩 من خلال التكيف المستمر مع أنماط المستهلك والسوق، يمكّن الذكاء الاصطناعي من إجراء تعديلات في الوقت الفعلي تعمل على تعظيم فعالية الحملة. تستخدم شركات مثل أمازون أدوات ذكاء اصطناعي قوية لفهم عملائها بسرعة وتقديم الحلول المناسبة. على سبيل المثال، يكون هذا فعالاً للغاية عند التعامل مع اختبار A/B حيث يوفر الذكاء الاصطناعي تحليلاً في الوقت الفعلي وفوائد أخرى لتوفير الوقت.





وجدت مجموعة Social Discovery Group أن هذا مفيد جدًا عند إنشاء صفحات مقصودة لاستقطاب المستخدمين. طورت مجموعة Social Discovery Group طريقة داخلية لإجراء اختبارات A/B في الوقت الفعلي لتحديد ملف تعريف العميل وتعديل صفحة الوصول وفقًا لذلك. على سبيل المثال، قد يرى المحترف الذي يعمل في المكتب صفحة مختلفة عن العامل عن بُعد، مما يحسن معدلات المشاركة والتحويل.

تعظيم العائد على الاستثمار باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي

تكمن الميزة النهائية للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تأثيرها على النتيجة النهائية. فمن خلال تحديد الحملات عالية الأداء وإعادة تخصيص الموارد من الحملات ذات الأداء الضعيف، يمكن للشركات تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والعائد على الاستثمار.





مع تزايد تعقيد الأسواق العالمية واعتمادها على البيانات، تحولت التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميزة تنافسية إلى ضرورة استراتيجية بالغة الأهمية. ستتمكن المنظمات التي تدمج بشكل فعال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار الخاصة بها من توقع تحولات السوق وتحسين الاستراتيجيات وتحقيق نتائج أعمال أكثر دقة. ✨يعتمد مستقبل استراتيجية الأعمال الذكية على الذكاء الاصطناعي المتكيف القائم على الرؤى والذي يحول البيانات الخام إلى مزايا تنافسية استراتيجية.

كتبه أليكس كودوس، مدير التسويق في مجموعة الاكتشاف الاجتماعي أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التسويق. أليكس شغوف بالتحول الرقمي وحاصل على درجة الماجستير المزدوجة في علوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال.



