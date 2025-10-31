Qtum “Ally” ይሰጣል: የ 12 LLMs እና ሙሉ MCP መተግበሪያ ጋር ተኳሃኝ Next-Gen AI Desktop Agent

የ Qtum Foundation ዛሬ የ Qtum Ally, አንድ የ desktop-native AI አግኝተዋል, ይህም የኮርፖሬሽን መተግበሪያዎችን ይጨምራሉ እና የ integrated, autonomous workflow execution አዲስ ፓርዳሚም ለመፍጠር. የ Ally ዋና Innovation በ Model Context Protocol (MCP) ላይ የተመሠረተ የፈጠራ ድጋፍ ነው, ይህም የተለያዩ Large Language Models (LLMs), ውጭ መሣሪያዎች, እና የግል ውሂብ ምንጮች መካከል የፈጠራ ተኳሃኝነት ለመፍጠር የተመሠረተ የፕሮቶኮች (MCP) ነው. የ Ally በ Windows እና macOS ላይ የተመሠረተ ነው, ከፍተኛው ውሂብ አስተዳዳዳሪነት, ትክክለኛነት እና ዝቅተኛ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ. በ Ally የተመሠረተ 12 የተመሠረተ LLMs ጋር በተሳካ መዳረሻ ያቀርባል, Ally ተጠቃሚዎች የፕሮጀክቶች ለመፍጠር, መተግበሪያዎችን እና የፕሮጀክቶች መተግበሪያዎችን ያቀርባል. የፕሮጀክቶች የተመሠረተ የተመሠረተ ነው, እና ተጠቃሚዎች ከባድ ሞዴሎች መተግበሪያ ወይም ብጁ MCP ደንበኞች መተግበሪያዎችን ለመተግበሪያ ይችላሉ. ያግኙን Download: https://qtum.ai/download https://qtum.ai/download https://qtum.ai/download “Qtum Ally ጋር, እኛ ምቹ ውጤታማነት ከባድ ግንኙነት ይቀየዳሉ. የ Qtum Co-Founder, Miguel Palencia እንዲህ ይላል. "የ LLMs በ MCP-powered workpace ውስጥ የተቋቋቋመ ተኳሃኝ በማድረግ, እኛ የ LLMs እና መሣሪያዎች መካከል መተግበሪያዎችን ለማስተካከል ይሰጣሉ. Ally አንድ ውጤታማነት ማጣሪያ ነው." መሣሪያዎች Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) የ Model Context Protocol (MCP) completeness ጋር የተመሰረተ, Qtum Ally ተጠቃሚ ልምድ ከ አግኝቷል, አግኝቷል አግኝቷል. መተግበሪያዎች የ MCP ለኤስ.ኤስ. ኤች. ኤች. አንድ መደበኛ ቅርጸት ይጠቀማል, ይህም ሞዴሎች ውሂብ ይሰጣሉ, እና በአካባቢው መተግበሪያዎች, የአየር መተግበሪያዎች, እና የክፍያ አገልግሎቶች ላይ መተግበሪያ መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች ይሰጣሉ. በ Ally የተመሠረተ MCP hosts እና servers በኩል, ተጠቃሚዎች ሊሆን ይችላል: \n \n \n \n የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር. ከሌሎች LLMs በመተግበሪያዎች በመተግበሪያዎች, የፕሮጀክት እና የሥራ መተግበሪያዎች የተለያዩ ደረጃዎች ለመቆጣጠር በመተግበሪያዎች በመተግበሪያዎች በመተግበሪያዎች በመተግበሪያዎች በመተግበሪያዎች ለመፍጠር. የከፍተኛ ደረጃ አጠቃቀም ሥራዎችን በከፍተኛ ደረጃ የግል መተግበሪያ መተግበሪያዎች ጋር ይሰራሉ - ለምሳሌ, ከባድ API ከ የተመሠረተ ውሂብ መተግበሪያ, በዚህ ውሂብ ላይ የተመሠረተ የተመሠረተ ግምገማ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር, እና ከባድ API በመጠቀም ውሂብ መተግበሪያዎችን ለመርዳት. ከሌሎች የተመሠረተ, ቀላል MCP ሆቴሎች ጋር ተባባሪ አውሮፕላኖች, በአካባቢው ፋይል ስርዓቶች, databases, እና አውታረ መረብ APIs ይሰጣሉ, ውጤታማ በዋናነት በይነገጽ ተጠቃሚው የኮምፒውተር ላይ አንድ ውፍረት, decentralized automation hub ሆኖ መፍጠር. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Ally's desktop-native architecture ንድፍ ላይ ዋናው ነው, የኮምፒውተር መተግበሪያ እና የኮምፒውተር-መሠረተ ኢንቨስትራክቲክ ይሰጣል.This design provides users uncompromised control and local data immutability. \n \n \n \n በ Windows እና macOS ላይ የተሻለ አፈጻጸም ለማግኘት የተመሠረተ ኮምፒዩተር. በአካባቢው የሥራ መተግበሪያዎች ለከፍተኛ ደህንነት እና ደንበኞች ውሂብ አጠቃቀም. ምንም የግል የቴሌሜቲክ ውሂብ አጠቃቀም ከባድ ሞዴል አጠቃቀም በላይ ነው. ይህ ንድፍ በ Qtum ላይ የተወሰነ ፍላጎት, ተጠቃሚ ደህንነት, የopen-source መደበኛዎች, እና decentralized system architecture ላይ ያተኮሩ ነው. የፕሪሚየም LLM መግቢያ: የተወሰነ መጀመር አቅርቦት የ Qtum Ally ነፃ መውሰድ ይችላሉ. ወደ መተግበሪያው መጀመር በኋላ የተወሰነ ጊዜ ለ ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude, እና Gemini ጨምሮ ከባድ LLMs ከ የፕሪሚየም ባህሪያት ስብስቦች ነፃ, ያልተገደበ መግቢያ ያካትታል. ተጠቃሚዎች የ Qtum Ally የቅርብ ጊዜ ስሪት በቀጥታ ከ Qtum GitHub የክፍያ ላይ ማውረድ ይችላሉ: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum በ 2017 የተቋቋመው, Qtum በ Bitcoin UTXO ሞዴል ጥንካሬ ደህንነት እና በ Ethereum Virtual Machine (EVM) ውስጥ ጥንካሬ ደህንነት ችሎታዎችን ያተኮሩ hybrid blockchain መድረክ ነው. በ Proof-of-Stake consensus ላይ ይሰራል, Qtum በ Binance, Kraken, Upbit, OKX, እና Huobi እንደ ዋና ዓለም አቀፍ ልውውውጥ ላይ የተመሠረተ ነው. በ 2024 መጋቢት ውስጥ የ GPU ፋብሪካን ለመግዛት በኋላ, Qtum Ally መጋቢት በ AI መዋቅር ውስጥ የቴክኒካል ልውውጥ ቀጣይ ደረጃ ያካትታል, እና የ Qtum blockchain ቶኬን ለ Ally ኢኮስቴክኖስ ውስጥ የተመሠረተ አገልግሎት አቅርቦት ያካትታል. For media inquiries: ኢሜይል : መኖሪያ ቤት@qtum.org መኖሪያ ቤት@qtum.org የድር ጣቢያ: https://qtum.org https://qtum.org የ X (የ Twitter) https://x.com/qtum https://x.com/qtum በ GitHub: https://github.com/qtumproject/ai-agent https://github.com/qtumproject/ai-agent \n \n ይህ ታሪክ በ HackerNoon’s Business Blogging Program ውስጥ በ ZEX MEDIA የተመሠረተ ነው. ይህ ታሪክ በ HackerNoon’s Business Blogging Program ውስጥ በ ZEX MEDIA የተመሠረተ ነው. ይህ ጽሑፍ በ ZEX MEDIA ውስጥ የተመሠረተ ነው. . የ HackerNoon የንግድ ጦማር ፕሮግራም የ HackerNoon የንግድ ጦማር ፕሮግራም