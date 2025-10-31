Qtum revela ‘Ally’: un agente de escritorio de IA de próxima generación que combina 12 LLMs con integración MCP completa

La Fundación Qtum anunció hoy el lanzamiento oficial de Qtum Ally, un agente de IA nativo de escritorio pionero que trasciende las interfaces de conversación para establecer un nuevo paradigma para la ejecución de flujos de trabajo integrados y autónomos. La innovación central de Ally reside en su apoyo fundamental para el Protocolo de Contexto Modelo (MCP), un estándar abierto emergente diseñado para permitir la interoperabilidad contextual entre diversos modelos de idiomas grandes (LLM), herramientas externas y fuentes de datos propietarias. A diferencia de los agentes en la nube convencionales, bloqueados por el proveedor, Ally ejecuta nativamente en Windows y macOS, garantizando la máxima soberanía de datos, transparencia y latencia de ejecución mínima. Proporcionando acceso sin problemas a 12 LLMs preconfigurados fuera de la caja, Ally habilita a los usuarios para construir, personalizar y desplegar flujos de trabajo de automatización complejos y en múltiples pasos.Su arquitectura es intencionalmente extensible, permitiendo a los usuarios integrar modelos auto-hostados o desplegar servidores MCP personalizados para expandir la superficie funcional del agente, todo dentro de una sola huella de instalación ligera. Descarga de Alicia: https://qtum.ai/download "Con Qtum Ally, cambiamos la conversación de la mera productividad. a la orquestación inteligente del flujo de trabajo", dijo Miguel Palencia, cofundador de Qtum. "Al unificar estructuralmente los LLMs bajo un único espacio de trabajo alimentado por MCP, facilitamos la coordinación entre los LLM y las herramientas para manejar esos datos. herramientas Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) Construido con el cumplimiento completo del Protocolo de Contexto Modelo (MCP), Qtum Ally eleva la experiencia del usuario desde Declarativo y activo. Diálogo Interactivo El MCP actúa como un bus de comunicación unificado y cross-application para los agentes de IA. Utiliza un marco estandarizado que permite a los modelos compartir datos y emitir comandos ejecutables en aplicaciones locales, APIs externas y servicios en la nube. A través de los hosts y servidores MCP integrados de Ally, los usuarios pueden: \n \n \n \n Desconectar y automatizar flujos de trabajo complejos y no lineales. Establecer sistemas de IA colaborativos mediante la cadena de múltiples LLM para gestionar diferentes etapas de razonamiento, planificación y ejecución de tareas. Realizar tareas de abstracción de alto nivel con una entrada humana mínima, por ejemplo, analizar datos estructurados de una API externa, generar una presentación de resumen basada en esos datos y enviar la salida a través de una API de correo. Alianza con varios hosts MCP preconfigurados y ligeros que exponen sistemas de archivos locales, bases de datos y APIs de red, estableciendo efectivamente el agente como un centro de automatización descentralizado y expandible en el escritorio del usuario. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty La arquitectura nativa de Qtum Ally es central en su diseño, separando la ejecución computacional de la infraestructura basada en la nube. \n \n \n \n Compilación nativa para un rendimiento optimizado en Windows y macOS. Ejecución operativa local para una mayor privacidad y transparencia de los datos de los usuarios. Cero recopilación de datos de telemetría personal más allá de las interacciones de modelos necesarias. Este diseño es una extensión directa de la filosofía global de Qtum enfatizando la soberanía del usuario, los estándares de código abierto y la arquitectura de sistemas descentralizados. Acceso Premium LLM: Oferta de lanzamiento limitada Por un período limitado después del lanzamiento, la aplicación incluirá acceso gratuito y sin restricciones a los conjuntos de características premium de los principales LLM, incluyendo ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude y Gemini. Los usuarios pueden descargar la última versión de Qtum Ally directamente desde el repositorio oficial de Qtum GitHub: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum Fundada en 2017, Qtum es una plataforma de blockchain híbrida que integra la robusta seguridad del modelo Bitcoin UTXO con las flexibles capacidades de contrato inteligente de la máquina virtual Ethereum (EVM). Operando en un consenso Proof-of-Stake, Qtum está totalmente descentralizada y listada en grandes intercambios mundiales como Binance, Kraken, Upbit, OKX y Huobi. Después de la adquisición de una gran granja de GPU en marzo de 2024, el lanzamiento de Qtum Ally representa la próxima fase de la expansión estratégica de la fundación en el dominio de la IA, con planes futuros para integrar el token blockchain de Qtum para la provisión de servicios descentralizados dentro del ecosistema de Ally. For media inquiries: El email: foundation@qtum.org Sitio web: https://qtum.org X (en el Twitter): https://x.com/qtum En GitHub: https://github.com/qtumproject/ai-agent