OpenAI's Operator vs CAPTCHAs፡ ማን እያሸነፈ ነው?

🚨 ሰበር ዜና ፡ ኦፔን ኤፒኤአይኤ የሚሰራውን ኦፕሬተርን ስራ ጀምሯል የራሱን አሳሽ ተጠቅሞ ለእርስዎ ተግባራት። በአሁኑ ጊዜ፣ በአሜሪካ ውስጥ ላሉ ፕሮ ተጠቃሚዎች ብቻ ነው የሚገኘው፣ ግን በቅርቡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይመጣል። 🌍
አሪፍ ነው አይደል? ግን ቆይ - ድረ-ገጾች ወደ ኋላ እንደማይገፉ እርግጠኛ ነን? 🤔 እንደ IP እገዳዎች፣ የአሳሽ አሻራዎች፣ የቲኤልኤስ የጣት አሻራዎች፣ እና በእርግጥ ካፕቲቻዎች የOpenAI አዲሱን የመሰሉ ፀረ-ቦት ቴክኖሎጂዎች ይቀጥላሉ?
ስለዚህ፣ በውስብስብ አውቶሜትድ ቦቶች እና በጸረ-ቦት መከላከያዎች መካከል በሚደረገው ውጊያ በእውነቱ ማን እያሸነፈ ነው? ለማወቅ አንብብ! 🔥
LLM ሞዴሎች እና የመስመር ላይ ውሂብ፡ የሮኪ ግንኙነት
የኤል.ኤም.ኤም ሞዴሎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ገበያ ሲገቡ, ከአብዮት ያነሰ አልነበረም. በሥራ ላይ የዕለት ተዕለት ሥራዎችን የምንይዝበት መንገድ ለዘለዓለም ተለወጠ፣ የአክሲዮን ገበያው በደስታ ስሜት ተቀበለ፣ እና ሁሉም በአይአይ ባቡር ላይ ዘለሉ (ምንም እንኳን እስካሁን ከአብዛኞቹ የመስመር ላይ ምርቶች በስተጀርባ እውነተኛ AI ባይኖርም)።
እንደ ሁልጊዜው፣ የመጀመርያው ጩኸት በመጨረሻ ጠፋ፣ እና አንዳንድ አስፈላጊ ጥያቄዎች መነሳት ጀመሩ። LLMs በአስማት ላይ እንደማይሮጡ ለማወቅ የማሽን መማሪያ መሐንዲስ ወይም የ Kaggle grandmaster (BTW፣ እዚያም ልናገኝ እንችላለን ! 😉) መሆን አያስፈልግዎትም።
ታዲያ ያ ሁሉ መረጃ ከየት ነው የሚመጣው? ቀላል መልስ: ድሩ! 🌍
ድሩ በፕላኔታችን ላይ ትልቁ የመረጃ ምንጭ ነው፣ስለዚህ እንደ OpenAI ያሉ ኩባንያዎች ለዓመታት የኢንተርኔት ቴክኖሎጅያቸውን ለማሰልጠን የሚያስፈልገውን መረጃ ሲሰበስቡ ምንም አያስደንቅም። እና የድረ-ገጽ መቧጨር ከሥነ ምግባር አኳያ እስከተከናወነ ድረስ ምንም ችግር የለውም።
ጠቃሚ ምክር ፡ በ AI ድር መፋቅ ዘመን እንዴት በሥነ ምግባር እና በህጋዊ መንገድ መቆየት እንደሚቻል ላይ ጽሑፋችንን በማንበብ ወደዚያ ርዕስ በጥልቀት ይግቡ።
ነገር ግን ጉዳዩ ይህ ነው፡- አብዛኞቹ የድረ-ገጽ ባለቤቶች ስለ AI ኩባንያዎች ውሂባቸውን ስለሚጠቀሙ አይደሰቱም! 😠
ለነገሩ ዳታ ከገንዘብ ጋር እኩል ነው። ዘ ኢኮኖሚስት ጽሑፉን ካተመ ብዙ ዓመታት ተቆጥረዋል " በዓለም ላይ በጣም ጠቃሚው ሀብት ዘይት ሳይሆን መረጃ ነው ." ስለዚህ፣ በእውነቱ፣ ያንን ከዚህ በላይ ማስረዳት አያስፈልግም።
ባጭሩ ዳታዎን በነጻ መስጠት በመሠረቱ በጥሬ ገንዘብ 💸 ከማከፋፈል ጋር ተመሳሳይ ነው። የጣቢያ ባለቤቶች—በተለይ ትልልቅ ኩባንያዎች—ስለዚህ በትክክል አለመደሰታቸው ምንም አያስደንቅም። 😅
አሁን የመሬት ገጽታው እየተሻሻለ ሲመጣ እና አዲስ AI ኦፕሬተሮች እና መሳሪያዎች ወደ ቦታው እየገቡ ነው, ድረ-ገጾች በእውነቱ ደስተኛ መሆን ሊጀምሩ ይችላሉ. 😬
AI ኦፕሬተሮች vs ድረ-ገጾች፡ የዚህ ችግር ያለበት ግንኙነት ቀጣዩ ደረጃ
ኦፕሬተር እንዴት እንደሚሰራ በሚለው ጽሑፉ ላይ፣ OpenAI አጋርቷል፡-
"ኦፕሬተር የኮምፒዩተር ተጠቃሚ ወኪል (CUA) በተባለ አዲስ ሞዴል ነው የሚሰራው። የጂፒቲ-4ን የማየት ችሎታዎች በማጠናከሪያ ትምህርት ከላቁ የማመዛዘን ችሎታዎች ጋር በማጣመር CUA ከግራፊክ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUIs) ጋር መስተጋብር እንዲፈጠር የሰለጠነው - ሰዎች በስክሪኑ ላይ የሚያዩት አዝራሮች፣ ምናሌዎች እና የጽሑፍ መስኮች።
እንደ OpenAI ያሉ የኤአይአይ ኩባንያዎች ሞዴሎቻቸውን ለማሰልጠን ከታዋቂ ምንጮች መረጃዎችን ለመሰብሰብ ከዚህ ቀደም ስክራፕ ቦቶች ሲገነቡ አሁን ግን ለተጠቃሚዎች “በአስማት” ከድረ-ገጾች ጋር መስተጋብር መፍጠር እና ማሰስ የሚችል መሳሪያ እየሰጡ እንደሆነ ግልጽ ነው። ያ አስደሳች እና አስፈሪ ነው! 😱
የOpenAI's Operatorን በዝግጅት አቀራረብ ቪዲዮ ላይ በተግባር ይመልከቱ፡
እንደገና፣ ከኦፊሴላዊው የዝግጅት አቀራረብ መጣጥፍ፡-
"ኦፕሬተር" ማየት" (በቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች) እና "መገናኘት" (መዳፊት እና የቁልፍ ሰሌዳ የሚፈቅዷቸውን ሁሉንም ድርጊቶች በመጠቀም) ብጁ የኤፒአይ ውህደት ሳያስፈልገው በድር ላይ እርምጃ እንዲወስድ ያስችለዋል።
ተግዳሮቶችን ካጋጠመው ወይም ስህተት ከሰራ ኦፕሬተሩ የማመዛዘን ችሎታውን እራሱን ለማስተካከል ሊጠቀምበት ይችላል። ሲጣበቅ እና እርዳታ ሲፈልግ፣ በቀላሉ ለተጠቃሚው መልሶ ይቆጣጠራል፣ ይህም ለስላሳ እና የትብብር ተሞክሮ ያረጋግጣል።
ይህ በሚያስደንቅ ሁኔታ ተስፋ ሰጭ ነው፣ ነገር ግን አንዳንድ አሳሳቢ ጉዳዮችንም ያስነሳል። 🤔 ተጠቃሚዎች ኦፕሬተርን ለተንኮል አዘል ዓላማ መጠቀም ቢጀምሩስ? ሁላችንም በቂ ቦቶች አሉን (እንደ እነዚያ አይፈለጌ አስተያየቶች ዩቲዩብን እንደሚያጥለቀልቁ) እና ይሄ በፍጥነት ወደ ትልቅ ችግር ሊሸጋገር ይችላል። ⚠️
OpenAI ኦፕሬተሩን ጎጂ ወይም ያልተፈለጉ ድርጊቶችን እንዳይፈጽም ይከላከላል ብለን ካሰብን - ልክ ChatGPT አደገኛ ጥያቄዎችን እንዳይመልስ ለማድረግ እንደሰሩ ሁሉ - አብዛኛዎቹ ድረ-ገጾች ይህን የመሰለ አዲስ፣ አውቶሜትድ፣ AI-የተጎላበተ መስተጋብር እንደሚቀበሉ እርግጠኛ መሆን እንችላለን? 🤖
AI ኦፕሬተሮች እንዴት እንደሚሠሩ
ክፍት ወደ ተውነው ትልቅ ጥያቄ ከመውሰዳችን በፊት፣ በመጀመሪያ ከየትኛው አይነት መስተጋብር ጋር እየተገናኘን እንደሆነ እናብራራ። በቀኑ መጨረሻ፣ እነዚህ አዳዲስ AI ኦፕሬተሮች እኛ የምናስበውን ያህል ውጤታማ ካልሆኑ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እነርሱን ለመጠበቅ ለምን እንቸገራለን? 👀
ፀረ-ቦት ምንም ቀልድ አይደለም. እንደ Cloudflare-a WAF ( የድር መተግበሪያ ፋየርዎል ) አቅራቢ መሪ፣በጠንካራ ፀረ-bot መፍትሄዎች የሚታወቁ ኩባንያዎች —በየአመቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላሮችን ለምርምር እና ልማት ያሳልፋሉ ። 🤑
በአሁኑ ጊዜ ለቻትጂፒቲ ፕሮ ከፍተኛ የደንበኝነት ምዝገባ በወር 200 ዶላር የሚከፍሉ የዩኤስ ተጠቃሚዎች ብቻ የ OpenAI's Operatorን ማግኘት የሚችሉት ሁሉም ሰው የመሞከር እድል አላገኘም። ግን ላሉት? ውጤቶቹ አስደናቂ ናቸው! 🤯
ቀደምት ተጠቃሚዎች እና የቴክኖሎጂ ገምጋሚዎች የ OpenAIን የዕለት ተዕለት ተግባራትን በራስ ሰር በማዘጋጀት አስደናቂ ሆኖ አግኝተውታል፡-
- ምግብ ማዘዝ (አዎ፣ ከ 🍔 ምን ዓይነት ምግብ ቤቶች እንደሚታዘዙ መምረጥን የመሳሰሉ በራስ ሰር ውሳኔዎችን ሊያደርግ ይችላል)
- በአንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ለተጠቃሚዎች ምላሽ መስጠት
- እንደ ለሽልማት የዳሰሳ ጥናቶችን መሙላት ያሉ ትናንሽ የመስመር ላይ ስራዎችን ማጠናቀቅ
እንዴት ሊሆን ይችላል? ኦፕሬተር ትንሽ የአሳሽ መስኮት ይከፍታል እና በጽሑፍ ጥያቄዎችዎ ላይ ተመስርተው ተግባሮችን ያጠናቅቃል - ልክ መደበኛ ተጠቃሚ እንደሚያደርገው፡-
በእርግጥ ምርቱ አሁንም በ"የምርምር ቅድመ-እይታ" ደረጃ ላይ ነው እና ፍጹም አይደለም። አልፎ አልፎ፣ መንቀጥቀጥ ወይም ከተሳኩ ሙከራዎች ማዳን ያስፈልግዎታል።
አንዳንድ የሬድዲት ተጠቃሚዎች ቅሬታቸውን ቢያሰሙም —በተለይም ከፍተኛ የዋጋ ንረት ሲኖር—ይህ ቴክኖሎጂ በዚህ ደረጃ እንኳን ያልተለመደ መሆኑን መካድ አይቻልም። ለምሳሌ በረራ ሲያዝ ይመልከቱ !
➡️ ትክክለኛው ጥያቄ አሁን፡ ድህረ ገፆች በአይአይ የተጎለበተ አውቶሜሽን ይቀበላሉ ወይስ ይዋጋሉ? እና እነሱ ካደረጉ, እንዴት? ⚔️
ድረ-ገጾች እንዴት ከ AI ጋር እየተዋጉ ነው።
ፀረ-ቦት እና ፀረ-መቧጨር መፍትሄዎች አዲስ አይደሉም-ብዙ ጣቢያዎች አውቶማቲክ ስክሪፕቶችን ውሂብን ከመቧጨር እና ከገጾቻቸው ጋር መስተጋብርን ለመከላከል ለዓመታት ሲጠቀሙባቸው ቆይተዋል። 🚫
ስለእነዚህ ዘዴዎች የማወቅ ጉጉት ካሎት የላቁ የፀረ-ቦት ቴክኒኮችን የእኛን ዌቢናር ይመልከቱ፡
ቀደም ሲል እንደምታውቁት—በተለይ የእኛን ተከታታዮች በተራቀቀ የድረ-ገጽ መቧጨር ላይ ከተከተሉት — እያወራን ያለነው፡-
ተመን ገደብ ሰጪዎች ፡ ከመጠን በላይ መጫንን ለመከላከል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የተጠቃሚውን የጥያቄዎች ብዛት የሚገድቡ መሳሪያዎች። አይፒዎችን በመከልከል ይሰራሉ.
TLS የጣት አሻራ ፡ ቦቶችን ለመለየት የአሳሹን የተመሰጠረ ግንኙነት ልዩ ባህሪያትን የሚከታተል ዘዴ ነው። በድር መቧጨር ላይ የ TLS የጣት አሻራን ሚና ይወቁ።
አሳሽ የጣት አሻራ : ልዩ መሳሪያ ወይም አሳሽ አውቶማቲክ መሳሪያዎችን ለመለየት የሚያስችል ዘዴ።
እነዚህ የመነሻ መከላከያዎች ከአውቶሜትድ መሳሪያዎች የሚመጡ ጥያቄዎችን (እንደ AI ኦፕሬተሮች) ጣቢያውን የመድረስ እድል ከማግኘታቸው በፊት በማገድ ላይ ያተኩራሉ።
እነዚህ መከላከያዎች ካልተሳኩ, ሌሎች ዘዴዎች ይሠራሉ. አንዳንድ ምሳሌዎች? የተጠቃሚ ባህሪ ትንተና፣የጃቫስክሪፕት ፈተናዎች እና ካፕቲቻዎች!
ካፕቲቻዎች በተለይ ውጤታማ ናቸው ምክንያቱም እነሱ ለሰዎች በቀላሉ ለመፍታት የተነደፉ ናቸው ነገር ግን ቦቶች ለመስነጣጠቅ አስቸጋሪ ናቸው።
ነገር ግን AI የበለጠ ብልህ እየሆነ በመጣ እና እንደ ሰው ማሰብ ሲጀምር ቦቶችን ማወቅ ከባድ እየሆነ መጥቷል። ለዚህም ነው እንደ የቪዲዮ ጨዋታዎችን እንደ CAPTCHAs ያሉ አንዳንድ የዱር ሐሳቦች እየተወረወሩ ያሉት። 🎮
ግን ትክክለኛው ጥያቄ-CAPTCHA በ AI ኦፕሬተሮች ላይ የመጨረሻው መፍትሄ ነው? ወደ ውስጥ ዘልቀን እንወቅ! 💡
ካፕቲቻዎችን መፍታት፡ AI ኦፕሬተሮች ስርዓቱን በእውነት ማሸነፍ ይችላሉ?
TL;DR : አይ ፣ አይደለም በእውነቱ… 🙅♂️
OpenAI ኦፕሬተር ለሙከራ ገበያ ላይ ከዋለ ጀምሮ፣ ተጠቃሚዎች CAPTCHAs የሚያካትቱ ተግባራትን እንዲያጠናቅቅ እየገፋፉት ነው—ወደ ማህበራዊ ሚዲያ መግባት፣ ቅጾችን መሙላት እና ሌሎችም።
ነገር ግን በOpenAI's Computer-Using Agent አቀራረብ ገጽ ላይ እንደተገለጸው፣ አሁንም የሰው ጣልቃገብነት ያስፈልጋል፡-
"አብዛኞቹን እርምጃዎች በራስ-ሰር የሚይዝ ቢሆንም CUA እንደ የመግቢያ ዝርዝሮችን ማስገባት ወይም ለ CAPTCHA ቅጾች ምላሽ መስጠት ላሉ ሚስጥራዊነት ላላቸው እርምጃዎች የተጠቃሚ ማረጋገጫ ይፈልጋል።"
እርግጥ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ የኤአይኤው የማመዛዘን ሞተር CAPTCHA 🥷 ሾልኮ ሊገባ ይችል ይሆናል፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ፣ በከፋ ሁኔታ አይሳካለትም - ውጤቱም አስደሳች እና ተስፋ አስቆራጭ ነው። በ Reddit፣ Google ካርታዎች፣ Amazon እና G2 ላይ ሲፈተሽ በተደጋጋሚ በጸረ-ቦት ጥበቃዎች ይዘጋል።
የኤአይ ኦፕሬተሮች በCAPTCHA ላይ ሲወድቁ እና ሲቃጠሉ ማየት የቫይረስ አዝማሚያ ሆኗል። የነዚህ AI መሳሪያዎች በመግቢያ ሙከራዎች መንገዳቸውን የሚያሽከረክሩት ቪዲዮዎች Reddit እና Xን እያጥለቀለቁ ነው፡
ሌሎች የቴክኖሎጂ ገምጋሚዎች ተመሳሳይ ብስጭት ያረጋግጣሉ ፡ OpenAI Operator በአብዛኛዎቹ CAPTCHAs ታግዷል ።
በአንድ በኩል፣ ይህ አረጋጋጭ ነው—CAPTCHAዎች ስራቸውን እየሰሩ እና አውቶማቲክ ቦቶች ጥፋት እንዳያደርሱ እያቆሙ ነው። በሌላ በኩል የድመት እና አይጥ ጨዋታ 🐁 🐈 ላይ ነን ። ፀረ-ቦት ቴክ እና AI ኦፕሬተሮች ተራ በተራ አንድ እርምጃ ወደፊት እየሆኑ መሻሻላቸውን ይቀጥላሉ።
እውነተኛ ተሸናፊዎች? መደበኛ ተጠቃሚዎች! ተጨማሪ ጣቢያዎች CAPTCHAsን ተግባራዊ ያደርጋሉ፣ ይህም አሰሳ ለሁሉም ሰው የበለጠ ህመም ያደርገዋል። እና እውነቱን እንነጋገር - ሁላችንም CAPTCHAዎችን እንጠላለን። 😩
ይህ ጦርነት የ AI ኦፕሬተሮችን ብቻ አይደለም የሚነካው—የሥነ ምግባራዊ ድረ-ገጽ መጭመቂያዎችም በእሳቱ ውስጥ እየገቡ ነው። ጣቢያዎች የፀረ-ቦት እርምጃዎችን ሲያሳድጉ፣ ህጋዊ የመቧጨር ስክሪፕቶች ያለ አግባብ ይታገዳሉ፣ ይህም ለተመራማሪዎች፣ ንግዶች እና ገንቢዎች የውሂብ ማውጣትን ከባድ ያደርገዋል ።
እንደ እድል ሆኖ፣ ከCAPTCHA እና ሌሎች ፀረ-bot ቅዠቶች ጋር ሳይገናኙ ከጣቢያዎች ጋር በፕሮግራም ለመግባባት የተሻለ መንገድ አለ ፡ Scraping Browser !
እውነተኛው አሸናፊ? የብሩህ ዳታ መቧጠጫ አሳሽ!
OpenAI Operator ልክ እንደሌሎች የአሳሽ አውቶማቲክ መሳሪያዎች መደበኛ አሳሾችን በራስ ሰር ይሰራል። ግን ነገሩ እዚህ አለ-አብዛኞቹ ፀረ-ቦት ቴክኖሎጂዎች፣ CAPTCHAsን ጨምሮ፣ በራሱ አውቶሜሽን ምክንያት አይታዩም። አሳሹ እንዴት እንደሚዋቀር ምክንያት ይታያሉ!
አብዛኛዎቹ የአሳሽ አውቶሜሽን ቤተ-መጻሕፍት አሳሾችን እንደ አውቶሜትድ በሚያጋልጡ መንገዶች ያዘጋጃሉ፣ ይህም “መደበኛ” አሳሽ የመጠቀምን ዓላማ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ ነው። ጸረ-ቦት ሲስተሞች ገብተው መዳረሻን የሚከለክሉበት ቦታ ነው። 🚫
AI CAPTCHAዎችን ማለፍ ይችል እንደሆነ ላይ ከማተኮር ይልቅ እውነተኛው ጨዋታ ለዋጭ ትክክለኛውን አሳሽ እየተጠቀመ ነው - ለመቧጨር እና አውቶሜሽን የተመቻቸ ። ያ ነው የብሩህ ዳታ ስክራፕ ማሰሻ በሚከተሉት ተጭኖ የሚመጣበት
ማግኘትን ለማስወገድ አስተማማኝ የTLS የጣት አሻራዎች
ለትልቅ ውሂብ ማውጣት ያልተገደበ ልኬት
አብሮ የተሰራ የአይፒ ማሽከርከር በ72 ሚሊዮን የአይፒ ፕሮክሲ አውታረመረብ የተጎላበተ
ያልተሳኩ ጥያቄዎችን ለመቆጣጠር በራስ-ሰር ይሞክራል።
CAPTCHA ፈላጊ ልዕለ ኃያላን ከ AI ኦፕሬተሮች የሚበልጡ ናቸው 🧠
እዚህ ምንም አያስደንቅም— አብሮ የተሰራውን CAPTCHA ፈታሽ መቧጠጥ ከOpenAI's Operator የበለጠ ውጤታማ ነው። ለምን፧ ምክንያቱም የቅርብ ጊዜውን የ SEO መረጃ መቋረጥ በደቂቃዎች ውስጥ ባስተናገደው በዚሁ ቡድን ለዓመታት እድገት የተደገፈ ነው። ⚡
የብሩህ ውሂብ CAPTCHA ፈቺ በሚከተሉት ላይ ስኬታማ መሆኑን አረጋግጧል፦
- reCAPTCHA ✔️ (አዎ፣ ኦፕንኤአይ ኦፕሬተር ከላይ ባለው ትዊተር ላይ ሊፈታው ያልቻለው)
- hCaptcha ✔️
- px_captcha ✔️
- ቀላል ካፕቻ ✔️
- GeeTest CAPTCHA ✔️
- ... እና ብዙ ተጨማሪ!
CAPTCHA የመታየት እድሎችን ይቀንሳል ብቻ ሳይሆን በሚታዩበት ጊዜ ግን ያለልፋት ይፈታል ። 🔥
ስክራፒንግ ብሮውዘር ከሁሉም ዋና ዋና የአሳሽ አውቶሜሽን ማዕቀፎች ጋር ይሰራል - ፕሌይራይት፣ ፑፔተር እና ሴሊኒየምን ጨምሮ። ስለዚህ ሙሉ ፕሮግራማዊ ቁጥጥርን ከፈለክ ወይም AI አመክንዮ ከላይ ለመጨመር ብትፈልግ ተሸፍነሃል።
የብሩህ ዳታ መቧጨርን በተግባር ይመልከቱ፡-
ስለዚህ… AI ካፕቲቻዎችን እንዲፈታ ማስገደድ አለብን ወይንስ የሚሰራ መሳሪያ ብቻ እንጠቀም? ምርጫው ግልጽ ነው። FTW አሳሽ መቧጨር። 🏆
የመጨረሻ ሀሳቦች
የOpenAI ኦፕሬተር የድር መስተጋብርን ለመቀየር እዚህ አለ-ነገር ግን ሁሉን ቻይ አይደለም። አስደናቂ ቢሆንም፣ አሁንም ከCAPTCHA ጋር ይታገላል እና ይታገዳል።
አብሮ የተሰራ CAPTCHA ፈላጊ እንከን የለሽ አውቶማቲክን በማሳየት ከ Scraping Browser ጋር ያለውን ችግር ያስወግዱ። ድሩን ወደ ዴሞክራትነት ለማሸጋገር ጥረታችንን እንጀምር፣ ይህም ለሁሉም፣ በሁሉም ቦታ፣ በራስ-ሰር ስክሪፕቶችም ቢሆን ተደራሽ ሆኖ እንዲቆይ ያድርጉ!
እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ በይነመረብን በነፃ እና ያለ ካፕቲቻዎች ማሰስዎን ይቀጥሉ!