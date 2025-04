OpenAI se operateur vs CAPTCHA's: wie wen?

🚨 Brekende nuus : OpenAI het Operator bekendgestel , 'n KI-aangedrewe agent wat sy eie blaaier kan gebruik om take vir jou uit te voer. Tans is dit slegs beskikbaar vir Pro-gebruikers in die VSA, maar dit kom binnekort wêreldwyd. 🌍





LLM-modelle en aanlyndata: 'n rotsagtige verhouding

Toe LLM-modelle die eerste keer op die mark gekom het, was dit niks minder as 'n rewolusie nie. Die manier waarop ons alledaagse take by die werk benader, het vir altyd verander, die aandelemark het met opgewondenheid gereageer 🚀, en almal het op die KI-trein gespring (selfs al was daar nog nie werklike KI agter die meeste aanlyn produkte nie).









Soos altyd het die aanvanklike hype uiteindelik vervaag, en 'n paar belangrike vrae het begin ontstaan. Jy hoef nie 'n masjienleer-ingenieur of 'n Kaggle-grootmeester te wees nie (BTW, ons kan ons ook daar kry ! 😉) om te weet dat LLM's nie op toorkuns werk nie 🧙— hulle het tonne data nodig om opgelei te word .





So, waar kom al daardie data vandaan? Maklike antwoord: Die web! 🌍





Die web is die grootste bron van data op die planeet, so dit is geen verrassing dat maatskappye soos OpenAI jare lank die internet geskraap het om die data in te samel wat nodig is om hul baanbrekende tegnologie op te lei nie. En solank webskraap eties gedoen word, is daar niks mee verkeerd nie 🤷.





Maar hier is die vangplek: die meeste webwerf-eienaars is nie opgewonde oor KI-maatskappye wat hul data gebruik nie! 😠









Data is immers gelyk aan geld 💰. Dit is etlike jare sedert The Economist die artikel gepubliseer het " Die wêreld se waardevolste hulpbron is nie meer olie nie, maar data ." So, eerlik, dit is nie nodig om dit verder te verduidelik nie.





Kortom, om jou data gratis weg te gee, is basies dieselfde as om kontant uit te deel 💸. Geen wonder dat webwerf-eienaars - veral groot maatskappye - nie juis opgewonde daaroor is nie. 😅





Noudat die landskap ontwikkel en nuwe KI-operateurs en gereedskap die toneel betree, kan webwerwe regtig ontevrede daaroor begin raak. 😬

KI-operateurs vs webwerwe: die volgende fase van hierdie moeilike verhouding

In sy artikel oor hoe Operator werk , het OpenAI gedeel:





"Operateur word aangedryf deur 'n nuwe model genaamd Computer-Using Agent (CUA). Deur GPT-4 se visievermoëns te kombineer met gevorderde redenering deur versterkingsleer, is CUA opgelei om interaksie te hê met grafiese gebruikerskoppelvlakke (GUI's) - die knoppies, spyskaarte en teksvelde wat mense op 'n skerm sien."





Dit is duidelik dat, terwyl KI-maatskappye soos OpenAI voorheen skraapbots gebou het om data van gewilde bronne in te samel om hul modelle op te lei, hulle gebruikers nou 'n instrument gee wat op 'n magiese manier met webwerwe kan interaksie en navigeer. Dit is beide opwindend en skrikwekkend! 😱





Sien OpenAI se operateur in aksie in die aanbiedingsvideo:





Weereens, uit die amptelike aanbiedingsartikel:





"Operateur kan "sien" (deur skermkiekies) en "interaksie" (met behulp van al die aksies wat 'n muis en sleutelbord toelaat) met 'n blaaier, wat dit in staat stel om op die web op te tree sonder om pasgemaakte API-integrasies te vereis.

As dit uitdagings teëkom of foute maak, kan Operator sy redenasievermoë gebruik om self reg te stel. Wanneer dit vashaak en hulp nodig het, gee dit eenvoudig beheer terug aan die gebruiker, wat 'n gladde en samewerkende ervaring verseker.”





Dit is ongelooflik belowend, maar dit wek ook ernstige kommer. 🤔 Wat as gebruikers Operator vir kwaadwillige doeleindes begin misbruik? Ons het almal genoeg gehad van bots (soos daardie spammy-opmerkings wat YouTube oorstroom), en dit kan vinnig tot 'n groot probleem ontaard. ⚠️





As ons aanvaar dat OpenAI dit regkry om Operator te verhoed om skadelike of ongewenste handelinge uit te voer - net soos hulle gewerk het om ChatGPT te verhoed om gevaarlike vrae te beantwoord - kan ons regtig seker wees dat die meeste webwerwe hierdie soort nuwe, outomatiese, KI-aangedrewe interaksie sal verwelkom? 🤖

Hoe KI-operateurs werk

Voordat ons in die groot vraag ingegaan het wat ons oopgelaat het, laat ons eers verduidelik watter soort interaksies ons mee te doen het. Aan die einde van die dag, as hierdie nuwe KI-operateurs nie so effektief is as wat ons dink nie, hoekom moet ons in die eerste plek die moeite doen om teen hulle te beskerm? 👀





Anti-bot is geen grap nie. Maatskappye soos Cloudflare—'n WAF ( Web Application Firewall )-verskafferleier, bekend vir sy sterk anti-bot-oplossings —bestee elke jaar miljoene dollars aan navorsing en ontwikkeling om voor te bly . 🤑





Tans kan slegs Amerikaanse gebruikers wat $200 per maand betaal vir die hoogste intekeningvlak van ChatGPT Pro toegang tot OpenAI se Operator kry , so nie almal het die kans gehad om dit uit te toets nie. Maar vir diegene wat het? Die resultate is indrukwekkend! 🤯









Vroeë gebruikers en tegnologiebeoordelaars het gevind dat OpenAI ongelooflik is om alledaagse take te outomatiseer soos:

Om kos te bestel (ja, dit kan selfs outomaties besluite neem soos om te kies van watter restaurante om te bestel 🍔)

Antwoord aan gebruikers op sommige sosiale media-platforms

Voltooi klein aanlyn take soos die invul van opnames vir belonings





Hoe is dit moontlik? Operator maak 'n miniblaaiervenster oop en voltooi take gebaseer op jou teksaanwysings - net soos 'n gewone gebruiker sou:





Sekerlik, die produk is nog in die "navorsingsvoorskou" stadium en is nie perfek nie. Soms sal jy dit 'n stoot moet gee of dit uit 'n lus van mislukte pogings moet red.





Terwyl sommige Reddit-gebruikers klagtes uitgespreek het - veral gegewe die hoë pryspunt - kan dit nie ontken word dat hierdie tegnologie selfs op hierdie stadium reeds buitengewoon is nie. Kyk dit bespreek byvoorbeeld 'n vlug !





➡️ Die eintlike vraag nou: Sal webwerwe AI-aangedrewe outomatisering verwelkom, of sal hulle terugveg? En as hulle dit doen, hoe? ⚔️

Hoe webwerwe terugveg teen KI

Anti-bot en anti-skraap oplossings is niks nuuts nie - baie werwe gebruik dit al jare om te beskerm teen outomatiese skrifte wat data skraap en met hul bladsye interaksie het. 🚫





Soos jy dalk reeds weet - veral as jy ons reeks oor gevorderde webskraping gevolg het - praat ons van:

Koersbeperkers : Gereedskap wat die aantal versoeke van 'n gebruiker in 'n gegewe tyd beperk om oorlading te voorkom. Hulle werk deur IP's te verbied .

TLS-vingerafdruk : 'n Metode wat die unieke kenmerke van 'n blaaier se geënkripteerde verbinding naspoor om bots te identifiseer. Verken die rol van TLS-vingerafdrukke in webskraping .

Blaaier-vingerafdruk : 'n Tegniek om unieke toestel- of blaaierkenmerke op te spoor om outomatiese nutsmiddels op te spoor.



Hierdie aanvanklike verdediging fokus daarop om versoeke van outomatiese nutsmiddels (soos KI-operateurs) te blokkeer voordat hulle selfs 'n kans kry om toegang tot die webwerf te kry 🛡️.





As daardie verdediging misluk, kom ander tegnieke in die spel. Enkele voorbeelde? Gebruikersgedragsanalise,JavaScript-uitdagings en CAPTCHA's!

CAPTCHA's is veral effektief omdat dit ontwerp is om maklik vir mense op te los, maar moeilik vir bots om te kraak.









Maar met KI wat slimmer word en meer soos mense begin dink, word dit moeiliker om bots te herken. Dit is hoekom sommige wilde idees, soos die gebruik van videospeletjies as CAPTCHA's , rondgeslinger word. 🎮





Maar die eintlike vraag is - is CAPTCHA's die uiteindelike oplossing teen KI-operateurs? Kom ons duik in en vind uit! 💡

Los CAPTCHA's op: Kan KI-operateurs die stelsel regtig klop?

TL;DR : Nee, nie regtig nie... 🙅‍♂️





Sedert OpenAI Operator die mark vir toetsing getref het, het gebruikers dit gedruk om take te voltooi wat CAPTCHA's behels—aanmelding by sosiale media, vorms invul, en meer.





Maar soos opgemerk in OpenAI se Computer-Using Agent-aanbiedingsbladsy , word menslike ingryping steeds vereis:





"Terwyl dit die meeste stappe outomaties hanteer, soek CUA gebruikerbevestiging vir sensitiewe handelinge, soos om aanmeldbesonderhede in te voer of op CAPTCHA-vorms te reageer."





Sekerlik, soms kan die KI se redenasie-enjin verby 'n CAPTCHA sluip 🥷, maar meer dikwels as nie, misluk dit klaaglik - met resultate wat beide skreeusnaaks en frustrerend is. Wanneer dit op Reddit, Google Maps, Amazon en G2 op die proef gestel word, word dit herhaaldelik gesluit deur anti-bot-beskerming.





Om te kyk na KI-operateurs crash en brand teen CAPTCHA's, het 'n virale neiging geword. Video's van hierdie KI-gereedskap wat deur aanmeldpogings vroetel, oorstroom Reddit en X:





Ander tegniese beoordelaars bevestig dieselfde frustrasie: OpenAI Operator word deur die meeste CAPTCHA's geblokkeer .





Aan die een kant is dit gerusstellend - CAPTCHA's doen hul werk en keer dat outomatiese bots verwoesting saai. Aan die ander kant is ons in 'n kat-en-muis-speletjie 🐁 🐈. Anti-bot-tegnologie- en KI-operateurs sal aanhou ontwikkel en om die beurt een stap voor te wees.





Die ware verloorders? Gereelde gebruikers! Meer werwe sal waarskynlik CAPTCHA's implementeer, wat blaai vir almal pynliker maak. En laat ons eerlik wees—ons haat almal CAPTCHA's. 😩





Hierdie stryd raak nie net KI-operateurs nie - etiese webskrapers raak ook in die kruisvuur vasgevang. Soos webwerwe anti-bot-maatreëls opskerp, sal wettige skraapskrifte onregverdig geblokkeer word, wat data-onttrekking moeiliker maak vir navorsers, besighede en ontwikkelaars .





Gelukkig is daar 'n beter manier om met webwerwe programmaties te kommunikeer sonder om met CAPTCHA's en ander anti-bot-nagmerries te handel: Scraping Browser !

Die regte wenner? Bright Data se skraapblaaier!

OpenAI Operator outomatiseer gewone blaaiers net soos ander blaaier-outomatiseringsinstrumente. Maar hier is die ding - die meeste anti-bot-tegnologieë, insluitend CAPTCHA's, verskyn nie as gevolg van die outomatisering self nie. Hulle verskyn as gevolg van hoe die blaaier opgestel is !





Die meeste blaaier-outomatiseringsbiblioteke stel blaaiers op maniere op wat hulle as outomaties blootstel, wat die doel van die gebruik van 'n "gewone" blaaier heeltemal verslaan. Dis waar anti-bot-stelsels intree en toegang blokkeer. 🚫









In plaas daarvan om te fokus op of KI CAPTCHA's kan omseil, gebruik die regte speletjie-wisselaar die regte blaaier - een wat geoptimaliseer is vir skraap en outomatisering . Dit is presies waar Bright Data se skraapblaaier inkom, propvol:

Betroubare TLS-vingerafdrukke om opsporing te vermy

Onbeperkte skaalbaarheid vir grootskaalse data-onttrekking

Ingeboude IP-rotasie aangedryf deur 'n 72-miljoen IP-instaanbedienernetwerk

Outomatiese herprobering om mislukte versoeke te hanteer

CAPTCHA-oplossende supermoondhede wat beter as KI-operateurs presteer 🧠



Geen verrassing hier nie - Scraping Browser se ingeboude CAPTCHA Solver is baie doeltreffender as OpenAI se Operator. Hoekom? Omdat dit gerugsteun word deur jare se ontwikkeling van dieselfde span wat die onlangse SEO-data-onderbrekings in minute hanteer het. ⚡





Bright Data se CAPTCHA-oplosser het suksesvol bewys teen:

reCAPTCHA ✔️ (ja, die een wat OpenAI Operator nie in die tweet hierbo kon oplos nie)

hCaptcha ✔️

px_captcha ✔️

SimpleCaptcha ✔️

GeeTest CAPTCHA ✔️

...en vele meer!





Dit verminder nie net die kanse dat CAPTCHA's verskyn nie , maar wanneer hulle wel opdaag, los dit hulle moeiteloos op . 🔥





Scraping Browser werk met alle groot blaaier-outomatiseringsraamwerke—insluitend Dramaturg, Poppespeler en Selenium. Of jy dus volle programmatiese beheer wil hê of selfs KI-logika bo-op wil voeg , jy is gedek.





Sien Bright Data se skraapblaaier in aksie:





So ... moet ons aanhou om AI te dwing om CAPTCHA's op te los, of net 'n instrument gebruik wat werk? Die keuse is voor die hand liggend.

Finale Gedagtes

OpenAI se operateur is hier om webinteraksie te revolusioneer - maar dit is nie almagtig nie. Alhoewel dit indrukwekkend is, sukkel dit steeds teen CAPTCHA's en word dit geblokkeer.





Vermy die moeite met Scraping Browser, met 'n ingeboude CAPTCHA Solver vir naatlose outomatisering. Begin met ons strewe om die web te demokratiseer, en verseker dat dit toeganklik bly vir almal, oral, selfs deur outomatiese skrifte!





Hou aan om die internet vrylik en sonder CAPTCHA's te verken tot volgende keer!