BC.GAME አዲስ Logo ይሰጣል, በ iGaming ኢኮስቴክኖስ ውስጥ Crypto Integration ይሰጣል

Chainwire3m2025/05/14
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

BC.GAME አንድ አዲስ Logo እና የ "Stay Untamed" ስዕል ያካትታል አዲስ ብራንድ መታወቂያ ይሰጣል. ይህ ማሻሻያ የፕላስቲክ ልማት ይሰጣል - በ blockchain እና cryptocurrency የተመሠረተ ፈጠራዎች ጋር የፕላስቲክ የስሜት ጓደኝነት ያካትታል. አዲስ ብራንድ "b" እና "c" ያካትታል, ብራንድ ስም እና የ crypto ዓለም ጋር ጠንካራ አገናኞች ይሰጣል.
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Belize, Belize, May 14th, 2025/Chainwire/--BC.GAMEየዓለም አቀፍ የ Web3 iGaming መድረክ, አንድ አዲስ መለያ እና የ "Stay Untamed" ስጦታ ጋር የተመሠረተ አዲስ ብራንድ መታወቂያ ይሰጣል.

በ Crypto Culture ውስጥ የተመሠረተ የቪዛ መታወቂያ

አዲስ ሎቦን የ "B" እና "C" ዝቅተኛ ደረጃዎች ያካትታሉ, የምርት ስም እና የ crypto ዓለም ጋር ጥንካሬ አገናኞች ይሰጣሉ. ይህ የ BC.GAME ልማት ቪዛን ያካትታሉ.አግኙንየ Signature Green በተጨማሪም በ Web3 አካባቢዎች ላይ የሽያጭ ማረጋገጫን ያካትታል.

አግኙን

አዲስ ስሎታ ጋር “Stay Untamed”,BC. ጨዋታዎችበይነገጽ ላይ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ

BC. ጨዋታዎች

Crypto ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም

ከጀመር ጀምሮ BC.GAME በክሪፕቶን መተግበሪያዎችን ለማሻሻል, ተጠቃሚው ራስን, እና ዓለም አቀፍ መግቢያ ይሰጣል. ዛሬ, ይህ:


  • $BC Token Utility: በ 2024 ላይ ተጀምሯል, $BC በ BC.GAME ውስጥ የተመሠረተ ተጫዋቾች ልምድ በኩል ተጫዋቾች ልምድ ለማሻሻል የተመሠረተ ተጫዋቾች ነው. በአሁኑ ጊዜ በየዓመቱ መሳሪያ ክፍያዎች, የቪፒ ልምድ, የተመሠረተ ተጫዋቾች መውሰድ, ተጫዋቾች ተጫዋቾች, ተጫዋቾች እና ከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ላይ የተመሠረተ ተጫዋቾች ይጠቀማል. በአሁኑ ጊዜ, BC.GAME በዋናነት ተጫዋቾች, ተጫዋቾች እና ከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ያተኮሩ, በዋናነት ተጫዋቾች, እና ከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ያካትታል.
አግኙን


  • Probably Fair Gaming: Fairness በ BC.GAME ምርት ፍልስፊያ ላይ ነው. በ blockchain የተሰራ "Provably Fair" ስርዓት በኩል, ተጫዋቾች በእርግጥ ጊዜ ውስጥ እያንዳንዱ ጨዋታ ውጤታማነት እና ትክክለኛነት ማረጋገጥ ይችላሉ. እያንዳንዱ ጫፍ ክፍት ውሂብ እና ውጤታማነት በግልጽ መግዛት ይቻላል, በዋነኝነት የመስመር ላይ ጨዋታዎች ውስጥ የማይታዩ የ auditability ደረጃ ያቀርባል.
ተስማሚ ሊሆን


  • Multi-Crypto Payment Support: በ Bitcoin Lightning ጨምሮ በኮምፒውተር ላይ የተመሠረተ የኮምፒውተር ኩባንያዎች ከብዙ ሰከንዶች ጋር, ተጫዋቾች ፈጣን እና ያልተገደበ ክፍያዎችን ያገኛሉ.

በ Web3 የተሻሻለ ምርቶች

BC.GAME ለስላሳ ተጫዋቾች እና crypto-native አጠቃላይ ተስማሚ የተሻለ የመስመር ላይ ልምድ ይሰጣል:

  • 8,000+ Slots: እንደ Pragmatic Play, PG Soft, እና NoLimit City እንደ ከፍተኛ አቅራቢዎች ከ ተጫዋቾች ተጫዋቾች ያካትታል.
  • Sportsbook: ከ 30+ ስፖርት ጨምሮ ኳስ, Basketball, UFC, እና esports ያካትታሉ-የአሁኑ ጊዜ crypto ውርዶች, የኩባንያ ቅርጸት እና ማህበራዊ ግምገማ ፓውኖች ያቀርባል.
  • BC Originals & Poker: BC Crash እና Limbo እንደ መኖሪያ ቤት ጨዋታዎች ተስማሚ, crypto-native gameplay ለማግኘት የተመሰረተ ናቸው.
  • Crypto Trading Modes: High-Low Spread እና Futures እንደ ጨዋታዎች የንግድ ስኬት እና ፈጣን ፍጥነት ጨዋታዎችን ያካትታል.

በዩናይትድ ስቴትስ ጋር የተሰራ

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“የ iGaming አውታረ መሣሪያን ለሁሉም ተጫዋቾች ጋር የተመሰረተ መሆን አለበት” – በ BC.GAME CEO ጃክ እንዲህ ይላል. “በ $BC በክሬዲት ላይ, ለሁሉም ሰዎች ለሁሉም ይበልጥ ቀጥተኛ, ያካትታሉ እና የተሻለ ኢኮስቴክኖስ መፍጠር ይሆናል.”

ስለ BC.GAME

BC.GAMEከጀመረ ጀምሮ, BC.GAME በዓለም ዙሪያ ተጠቃሚዎች ጋር የተለያዩ እና ተንቀሳቃሽ ልምድ ማቅረብ, ማህበረሰብ-መተካት ንድፍ እና decentralization ላይ ዋና ዋና ተስማሚ ጋር ይሰራል.

BC. ጨዋታዎች


የፕሮግራም ከ 8,000 በላይ slots games, immersive sports betting, BC Originals titles, እና ተጨማሪ ይሰጣል-በመካከሉ Fair ቴክኖሎጂ የተጠበቀ ነው.


የእርስዎን መኖሪያ ቤት ለመጀመር$BC ቶኮንበ BC.GAME ፈጣን በይነገጽ, ውስጣዊነት, እና የፈጠራ ጥራት ላይ የተመሠረተ የቅርብ ጥራት ኢንተርኔጅመንት ኢኮስቴክኖሎጂ ለመፍጠር ይሆናል.

$BC ቶኮን

ያግኙን

ኦሊቪያ Dixon

መኖሪያ ቤት@bcgame.com

ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ "Chainwire" የተለጠፈው ነው. ተጨማሪ ያንብቡ

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