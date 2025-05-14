BC.GAME አዲስ Logo ይሰጣል, በ iGaming ኢኮስቴክኖስ ውስጥ Crypto Integration ይሰጣል

Belize, Belize, May 14th, 2025/Chainwire/--
በ Crypto Culture ውስጥ የተመሠረተ የቪዛ መታወቂያ
አዲስ ሎቦን የ "B" እና "C" ዝቅተኛ ደረጃዎች ያካትታሉ, የምርት ስም እና የ crypto ዓለም ጋር ጥንካሬ አገናኞች ይሰጣሉ. ይህ የ BC.GAME ልማት ቪዛን ያካትታሉ.
አዲስ ስሎታ ጋር “Stay Untamed”,
Crypto ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም
ከጀመር ጀምሮ BC.GAME በክሪፕቶን መተግበሪያዎችን ለማሻሻል, ተጠቃሚው ራስን, እና ዓለም አቀፍ መግቢያ ይሰጣል. ዛሬ, ይህ:
- $BC Token Utility: በ 2024 ላይ ተጀምሯል, $BC በ BC.GAME ውስጥ የተመሠረተ ተጫዋቾች ልምድ በኩል ተጫዋቾች ልምድ ለማሻሻል የተመሠረተ ተጫዋቾች ነው. በአሁኑ ጊዜ በየዓመቱ መሳሪያ ክፍያዎች, የቪፒ ልምድ, የተመሠረተ ተጫዋቾች መውሰድ, ተጫዋቾች ተጫዋቾች, ተጫዋቾች እና ከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ላይ የተመሠረተ ተጫዋቾች ይጠቀማል. በአሁኑ ጊዜ, BC.GAME በዋናነት ተጫዋቾች, ተጫዋቾች እና ከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ያተኮሩ, በዋናነት ተጫዋቾች, እና ከፍተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ያካትታል.
- Probably Fair Gaming: Fairness በ BC.GAME ምርት ፍልስፊያ ላይ ነው. በ blockchain የተሰራ "Provably Fair" ስርዓት በኩል, ተጫዋቾች በእርግጥ ጊዜ ውስጥ እያንዳንዱ ጨዋታ ውጤታማነት እና ትክክለኛነት ማረጋገጥ ይችላሉ. እያንዳንዱ ጫፍ ክፍት ውሂብ እና ውጤታማነት በግልጽ መግዛት ይቻላል, በዋነኝነት የመስመር ላይ ጨዋታዎች ውስጥ የማይታዩ የ auditability ደረጃ ያቀርባል.
- Multi-Crypto Payment Support: በ Bitcoin Lightning ጨምሮ በኮምፒውተር ላይ የተመሠረተ የኮምፒውተር ኩባንያዎች ከብዙ ሰከንዶች ጋር, ተጫዋቾች ፈጣን እና ያልተገደበ ክፍያዎችን ያገኛሉ.
በ Web3 የተሻሻለ ምርቶች
BC.GAME ለስላሳ ተጫዋቾች እና crypto-native አጠቃላይ ተስማሚ የተሻለ የመስመር ላይ ልምድ ይሰጣል:
- 8,000+ Slots: እንደ Pragmatic Play, PG Soft, እና NoLimit City እንደ ከፍተኛ አቅራቢዎች ከ ተጫዋቾች ተጫዋቾች ያካትታል.
- Sportsbook: ከ 30+ ስፖርት ጨምሮ ኳስ, Basketball, UFC, እና esports ያካትታሉ-የአሁኑ ጊዜ crypto ውርዶች, የኩባንያ ቅርጸት እና ማህበራዊ ግምገማ ፓውኖች ያቀርባል.
- BC Originals & Poker: BC Crash እና Limbo እንደ መኖሪያ ቤት ጨዋታዎች ተስማሚ, crypto-native gameplay ለማግኘት የተመሰረተ ናቸው.
- Crypto Trading Modes: High-Low Spread እና Futures እንደ ጨዋታዎች የንግድ ስኬት እና ፈጣን ፍጥነት ጨዋታዎችን ያካትታል.
በዩናይትድ ስቴትስ ጋር የተሰራ
በዩናይትድ ስቴትስ (BBC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BBC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በዩናይትድ ስቴትስ (BC.GAME) በ
“የ iGaming አውታረ መሣሪያን ለሁሉም ተጫዋቾች ጋር የተመሰረተ መሆን አለበት” – በ BC.GAME CEO ጃክ እንዲህ ይላል. “በ $BC በክሬዲት ላይ, ለሁሉም ሰዎች ለሁሉም ይበልጥ ቀጥተኛ, ያካትታሉ እና የተሻለ ኢኮስቴክኖስ መፍጠር ይሆናል.”
ስለ BC.GAME
BC. ጨዋታዎች
የፕሮግራም ከ 8,000 በላይ slots games, immersive sports betting, BC Originals titles, እና ተጨማሪ ይሰጣል-በመካከሉ Fair ቴክኖሎጂ የተጠበቀ ነው.
የእርስዎን መኖሪያ ቤት ለመጀመር
ያግኙን
ኦሊቪያ Dixon
መኖሪያ ቤት@bcgame.com
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ "Chainwire" የተለጠፈው ነው. ተጨማሪ ያንብቡ
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