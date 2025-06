BC.GAME、新しいロゴを発表、iGamingエコシステムにおける暗号統合を強化

Belize, Belize, May 14th, 2025/Chainwire/-- BC.GAME グローバルなWeb3 iGamingプラットフォームで、新しいロゴとスローガン「Stay Untamed」を備えた新しいブランドアイデンティティを導入しました。

暗号文化に根ざしたビジュアルアイデンティティ

新しいロゴは、ブランド名と暗号世界との強力なつながりをシグナル化する「b」と「c」を組み合わせ、BC.GAMEの動的エンターテイメントエコシステムを成長させるビジョンを表しています。 ドルBC サイングリーンはさらに深く、より現代的なトーンに改良され、Web3環境の視覚認識を強化しました。

新しいスローガン「Stay Untamed」で、 BC.ゲーム 自由、イノベーション、そしてコミュニティ駆動の精神へのコミットメント、つまり、仮想通貨空間の分散化された倫理と密接に一致する価値観を強調しています。

暗号技術の統合の深化

初期の頃から、BC.GAMEは、透明性、ユーザーの自律性、グローバルなアクセスを向上させるために、暗号化を採用してきました。





$BC Token Utility: 2024 年にリリースされた $BC は BC.GAME のネイティブトークンで、現実世界の使用事例を通じてプレイヤーの関与を向上させるように設計されています。現在、毎日のタスク報酬、VIP プログレージ、独占イベントへのアクセス、アイテムの購入、および限定的なゲームルームへの入場に使用されています。$BC はデックス上にも記載されており、ユーザーがトークンを自由に取引し、その流動性と市場の可視性を高めることができます。





Probably Fair Gaming: Fairness は BC.GAME の製品哲学の核心です。ブロックチェーンで動作する「Provably Fair」システムを通じて、プレイヤーはリアルタイムで各ゲームの結果のランダム性と完全性を確認することができます。





複数の暗号化支払いサポート:Bitcoin Lightningを含む何百もの暗号化通貨がサポートされているため、プレイヤーは迅速かつ無制限なトランザクションを楽しむことができます。

Web3 Enhancementsの幅広い製品ポートフォリオ

BC.GAMEは、カジュアルなプレイヤーと暗号ネイティブの観客の両方に適した広範なエンターテイメント体験を提供します。

8,000+ スロット: Pragmatic Play、PG Soft、NoLimit Cityなどのトッププロバイダーからのタイトルを搭載し、独占的なトーナメントやプロモーションイベントによってサポートされています。

スポーツブック: サッカー、バスケットボール、UFC、エスポーツを含む30以上のスポーツをカバーし、リアルタイムの暗号賭け、競争率、コミュニティ賞ポールを提供します。

BC Originals & Poker: BC Crash と Limbo のような内部ゲームは、公平で暗号ネイティブなゲームプレイのために構築されています。

仮想通貨取引モード: High-Low Spread と Futures のようなゲームは、急速なゲームプレイと取引戦略を組み合わせます。

コミュニティと共に構築

コミュニティーファーストの哲学に基づいて、BC.GAMEはユーザーと共にプラットフォームを共同開発し続けています。

「我々は、次世代のiGamingプラットフォームがプレイヤーと共に作成されなければならないと信じている」とBC.GAMEのCEOであるJack氏は述べた。

BC.GAMEについて

BC.ゲーム ブロックチェーン技術と浸透したオンラインゲームを組み合わせた主要なWeb3エンターテイメントプラットフォームであるBC.GAMEは、立ち上げ以来、コミュニティ駆動のイノベーションと分散化に重点を置き、世界中のユーザーに多様でダイナミックな体験を提供してきました。





数百の暗号通貨をサポートするプラットフォームは、8000以上のスロットゲーム、浸透したスポーツベット、BCオリジナルズのタイトル、およびその他にアクセスすることができます - 確実に公平なテクノロジーによって保証されています。





原産地の打ち上げで、 $BCトークン BC.GAMEは、透明性、開放性、創造的なコラボレーションに根ざした次世代のエンターテイメントエコシステムを急速に構築しています。

コンタクト

オリヴィア・ディクソン

オリヴィアディ@bcgame.com

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. プログラムについて詳しくはこちらをご覧ください。

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. プログラムについてもっと知る here