ደንበኞች, የእርስዎ ውሂብ ላይ ሩፍ አግኝቷል.

የቅጂ መብት:
(1) AMINA A. ABDU, የ Michigan ዩኒቨርሲቲ, የአሜሪካ;
(2) LAUREN M. CHAMBERS, ካሊፎኒያ ዩኒቨርሲቲ, Berkeley, ዩናይትድ ስቴትስ;
(3) DEIRDRE K. MULLIGAN, የካሊፎኒያ ዩኒቨርሲቲ, Berkeley, የአሜሪካ;
(4) ABIGAIL Z. JACOBS, University of Michigan, አሜሪካ.
Authors:
(1) AMINA A. ABDU, የ Michigan ዩኒቨርሲቲ, የአሜሪካ;
(2) LAUREN M. CHAMBERS, ካሊፎኒያ ዩኒቨርሲቲ, Berkeley, ዩናይትድ ስቴትስ;
(3) DEIRDRE K. MULLIGAN, የካሊፎኒያ ዩኒቨርሲቲ, Berkeley, የአሜሪካ;
(4) ABIGAIL Z. JACOBS, University of Michigan, አሜሪካ.
የመስመር ላይ ገጾች
3. የቴክኒካዊ ቅርጸት
4.Theoretical Lenses እና 4.1 Handoff Triggers መተግበሪያዎች: አዲስ ቴክኖሎጂ, አዲስ ደህንነት, አዲስ hype
4.2. Handoff ክፍሎች: ባለሙያዎች, ቴክኖሎጂዎች እና ውሂብ ለመቀየር
Handoff Modes: Abstraction እና የተመሠረተ ልዩነት
4.4 Handoff ተግባር: እንዴት እንደሚፈልጉ እና 4.5. መስፈርቶች ላይ የፈጠራ ቅርጸቶች: በገጽ ላይ spaghetti
6. Beyond the Census: Lessons for Transparency and Participation እና 6.1 Lesson 1: The handoff lens is a critical tool for surfacing values (አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ-አንዲኤስ)
6.2 ጥናት 2: ባለሙያዎች ምንም መሳሪያዎች ለመጠበቅ
6.3 ጥቅል 3: Transparency and participation should center values and policy
8. ምርምር ዘመናዊነት እና ማህበራዊ ውጤቶች
በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) እና በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) እና በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ
1 መውሰድ
ይህ የቴክኖሎጂ ውሂብ ውስጥ ግምገማዎች ላይ የቴክኖሎጂ ልምድ እንዴት የተሻለ, የበለጠ ተስማሚ, እና የበለጠ አስተማማማኝ ስርዓቶች ለማምረት ይችላሉ ያውቃሉ [38, 78, 110] የቴክኖሎጂ ልምድ በቴክኖሎጂ ውሂብ ውስጥ ግምገማዎች ላይ አጠቃቀም የግል ስርዓቶች [38, 78, 110] ተስማሚነት እና ተስማሚ ዲዛይን በአጠቃላይ በአጠቃላይ የኮምፒዩተር ልምድ እና የቴክኖሎጂ ልምድ ውስጥ እነዚህ መተግበሪያዎችን ለማሻሻል ይሆናል [16, 26, 27, 44, 67]. ነገር ግን, ሳይንቲስቶች, ግምገማዎች, እና ተስማሚዎች በአጠቃላይ ተስማሚነት እና ተስማሚነት ላይ ተስማ
እነዚህን አስደናቂ እርዳታዎች ቢሆንም, ይህ አዲስ የተመሠረተ ትዕዛዞች በባህር አጠቃቀም እና በባህር አጠቃቀም የሚፈልጉትን ትዕዛዞች መፍጠር አይደለም [59, 71, 95, 97]. ውጤታማ ትዕዛዞች በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃቀም በባህር አጠቃ
የ Handoff ሞዴል በኮምፒውተር ውስጥ የላቀነት ለመመልከት በኮምፒውተር ውስጥ የላቀነት ለመመልከት በኮምፒውተር ላይ በኮምፒውተር ውስጥ የላቀነት ለመመልከት በኮምፒውተር ግምገማዎችን ለመመልከት በ Handoff ሞዴል የሚፈልጉትን ውጤታማነት ያስተዋውቃል.
የእኛን ልምድ ሦስት ጊዜ ነው. የመጀመሪያው, እኛ ምርመራዎች እና ፖሊሲ አምራቾች ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጥያቄዎች ላይ አዲስ ልምድ ይሰጣሉ. የእኛን ግምገማዎች በ DP መተግበሪያው መተግበሪያው ክትትል ላይ የተወሰነ ግምገማዎችን ይሰጣሉ እና እነዚህን ግምገማዎች ውስጥ መተግበሪያው እንዴት የተወሰነ ነው. ሁለተኛው, የእኛን ግምገማዎች በይነገጽ እና በይነገጽ መተግበሪያዎች መተግበሪያዎች ላይ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር ተመሠረተ ነው እና እነዚህን ግምገማዎች ለመፍጠር የ Handoff ሞዴልን ፍላጎት ይሰጣሉ. በመጨረሻም, የእኛን ግምገማዎች በይነገጽ እና በ
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ይህ ገጽ
[1] የ Census Bureau በዩናይትድ ስቴትስ ኮድ ክፍል 13 መሠረት የግል እና የግል መረጃዎችን ለመጠበቅ ይፈልጋል.