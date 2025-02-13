የሰው ልጅ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዓመታት ነው.
አሁንም፣
ገንዘባችን በግለሰብ ደረጃ እስካሁን ሙሉ በሙሉ የእኛ አይደለም።
የኮምፒዩተር ኃይላችን ይበልጥ ወደ ማሽኖች ይላካል።
ሥልጣንን ይቆጣጠራሉ ብለው መፍራት አያስገርምም።
የወደፊቱን ለሚገነቡት በስሌት ይጀምሩ።
ግን፣
ለፖለቲካዊ ፍላጎቶች የተጋለጠ የ fiat ገንዘብ የበላይነት ለጥቂት መቶ ዓመታት ብቻ ቆይቷል።
የእኛ የግንዛቤ ድክመቶች ትኩረት የመስጠት ችሎታ ያላቸው የ AI ስርዓቶች ለጥቂት አስርት ዓመታት ብቻ ከእኛ የበለጠ ብልህ ናቸው።
ገና ቀድመን ነን።
በፍጥነት ወደፊት 10,000 ዓመታት.
ሜንታቶች
በፍራንክ ኸርበርት DUNE ውስጥ ያሉ አስተያየቶች ይማርኩኛል።
ታሪኩ ከብዙ ሺህ አመታት በኋላ እንደ ሰብአዊ አመጽ በኮምፒዩተር ላይ እንደተፈጠሩ ታሪኩ ይናገራል።
ሰዎች እንደ ኮምፒውተር ጀምረው ኃይሉን ለማሽን አውጥተው ከዚያ መልሰው ለራሳቸው ወሰዱት።
ፕላኔቷን አራኪስን ለማግኘት እንዴት ወደ ኮስሞስ እንደሄዱ መገመት ግን ከባድ ነው።
አንዳንድ ሊቅ የአእምሮ ማስላት ችሎታዎችን መውሰድ አለበት። ከሜላጅ ጋር ጭማቂ.
በእርግጥ።
ታሪኩ ጥልቅ ነው።
አእምሮ Bitcoin
ዱን አንብበዋል ተስፋ አደርጋለሁ።
እዚያ ያለው ትልቁ የሳይንስ ልብ ወለድ ብቻ ነው።
በውስጡም በኔ ገሠሪት የሚባሉ የረጅም ስቃይ እህትማማችነት፣ አእምሮ ያላቸው ግለሰቦች አሉ።
የቤኔ ገሠሪት የመቶ አመት ሃሳቦችን በሰዎች አእምሮ ውስጥ መትከል ይችላል።
አስቡት አንድ ቃል መትከል ሳይሆን የአስተሳሰብ ስርዓት ራሱ ነው።
ሜም ሳይሆን ሜም ኮምፕሌክስ።
የሰውን ተፈጥሮ አካሄድ የሚመራ።
በስቴሮይድ ላይ ፕሮፓጋንዳ.
የቤኔ ገሠሪት ደግሞ mentats aka human (ሱፐር) ኮምፒውተሮች ናቸው።
ሃይል የሚያንዣብቡ ፒሲዎችን ማሄድ ሳያስፈልጋቸው ለ Bitcoin nonces ይንኮታኮታሉ ብዬ እገምታለሁ።
ከሁሉም በኋላ አእምሮ እጅግ በጣም ቀልጣፋ የሙቀት ኮምፒውተር ነው።
በኮስሞስ ላይ የሚጓዝ የሜንታት አእምሮ ልዕለ ቴርማል ኮምፒውተር መሆን አለበት።
እንደ ሙቀት ፈላጊ፣ እንደ ዱን ያሉ ፕላኔቶች በኮስሚክ ካርታው ላይ እንደ ትኩስ ቦታዎች ይታያሉ።
ከዚያ ሰዎቹ ዜሮ ውስጥ ገቡ የውጭ ዜጋ ስደተኞች፣ ግን ግድ የላቸውም።
***
የሜሜቲክ ዘር
የሙአድዲብ ሃሳብ ልክ እንደ ቢትኮይን ያልተማከለ መንገድ በቤን ገሰሪት የተዘራ ነው።
የጳውሎስ አትሬይድን ሰዎች ለማለፍ በቂ የሆነውን ያህል በፍሬመን አእምሮዎች ውስጥ ዘርተው።
ከመወለዱ ከረጅም ጊዜ በፊት.
እራሱን ክዊሳትስ ሀደራች ከማረጋገጡ ከረጅም ጊዜ በፊት።
ለምን ይህን ሁሉ ያደርጋሉ?
በቅመም ሀብታም ፕላኔት ጦርነት ውስጥ ኢምፓየር ብልጫ ለማድረግ.
DUNEን መውሰዱ ጨዋታው ነው።
Spice melange, ልክ እንደ Bitcoin sats, በጣም አናሳ ነው.
ጌሴሪቱ ስሌቱን ሰርተዋል።
ከሌሎቹ ሁሉ ትዕግስት ይጠይቃል።
እንደ ቀይ ሻማ ፣ እንደማንኛውም ተለዋዋጭ አስተሳሰብ ፣ አሁን ማጥቃት እንደሚለው።
ጠብቅ።
አትጣሉ።
ህመሙን ይውሰዱ.
ድብልቁን ይውሰዱ.
አሁን በአእምሮዎ ውስጥ እና ከዚያ በኋላ የስልክዎ ማያ ገጽ የለም።
FUD ይውሰዱ፣ ይተርፉ። በእሱ ላይ ኑር.
የበለጠ ጠንካራ ብቅ ይበሉ።
አንተ ሜንት ነህ።
ስሌቱ ቀላል ነው.
ቢትኮይን በ21 ሚሊዮን ከተያዘ፣ የፋይናንሺያል ሃይሉ ጎርፍ በር ለረጅም ጊዜ ብቻ ሊቆይ ይችላል።
ታገሱ።
የወረቀቱ ቢትኮኖች ወደማይታይ ጥቅም አልባነት ይጋለጣሉ።
ልዕለ ትዕግስት
በአንድ ሰው አእምሮ ውስጥ Bitcoin ማስኬድ ምን ማለት ነው?
ዱንን ትተን ወደ ቤት እንመለስ።
በጊዜ ማሽኑ ላይ ይዝለሉ።
ከ10,191 AG ተመልሼ እደውላለሁ። ወደ 2025 ዓ.ም.
አንዳንድ አሰልቺ ነገሮች ናቸው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ።
ናህ.
12 ቃላትን በቃ አስታውሱ። ደህና መንገድህ ላይ ነህ።
አሁን, Bitcoin hodl በቂ አይደለም.
ወደ ማርስ መንገድ ለመምራት የሚፈልጉ Bitcoiners, ከዚያም Arrakis, ሁሉንም ነገር hodl ያስፈልጋቸዋል.
ለቲ MAXI ይሁኑ።
በ BTC በኩል.
ጨዋታው ያ ነው።
በእርግጥ ሁሉም ሰው መጀመሪያ ላይ Bitcoin Maxi ሊሆን አይችልም.
ልክ በ100 ዓክልበ ሰዎች ማንበብና መጻፍ እንደማይችሉ ሁሉ።
ነገር ግን ዝግመተ ለውጥ የሚናገረው ነገር ካለ፣ ወደ ቀጣዩ ትውልድ ሊገቡ የሚችሉ እነዚያ ትውስታዎች በሕይወት ይኖራሉ።
ልክ እንደ ጂኖች፣ ሜምስ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ይተላለፋል።
ከዚህም በላይ ሜምስ በቀላሉ ስኬታማ ናቸው.
ጂኖች ፣ ጥሩነት።
የቫለንታይን ቀን ነው ማለት ይቻላል።
ብዙ ሀብት በወንዶች እየተከመረ ነው ወደ ሴቶች እንዲሸጋገሩ።
ኮሚኒዝምን እርሳ። ይህ የሰው ልጆች የሚያካሂዱት ትልቁ የካፒታል ማዛወር ሙከራ ነው።
ከወንድ እስከ ሴቶቹ (ሴቶች) ያላቸውም ባይኖራቸውም።
ገንዘብ፣ አበቦች፣ መኪናዎች፣ ቤቶች፣ ወደ ፓሪስ የሚያምሩ የእረፍት ጊዜያቶች፣ ሁሉንም ይሰጧቸዋል።
ሁሉም ለመቀመጥ በተስፋ.
እና ኬሚስትሪው ትክክል ከሆነ, ከዚያም አንድ ላይ ሆነው ጂኖቻቸውን ወደ ሚወልዱ ልጅ ይሸከማሉ.
አንዳንድ ከባድ ነገሮች ናቸው.
ስሌቶቹ በጣም ብዙ ናቸው.
የሚደነቅ ስራ ለመስራት።
ለስላሳ አፍቃሪዎች ጥንቃቄ የተሞላበት እንክብካቤ ዓመታት - አሥርተ ዓመታት።
ዋናው ጅምር ነው። ችሮታው ከፍ ያለ ሆኖ አያውቅም።
ግን ሜም ፣
Pssh
የሚያስፈልገው ነገር ሁለት ሰዎች እርስ በርስ መነጋገር፣ ዜና ማዳመጥ፣ አንዳንድ መረጃዎችን ወደ አእምሮአቸው ኮምፒውተሮች መሳብ ነው።
በንቃተ ህሊና ውስጥ ለጥቂት ጊዜ ይቀመጥ.
መለወጥ ይጀምራሉ።
***
በመጨረሻም ይለወጣሉ.
ከዚያ BTC መቆጠብ ይጀምራሉ.
አሁን ሜም በጣም ኃይለኛ የሆነበት ነጥብ ነው።
ሰዎች በየቀኑ BTC መቆጠብ ሲጀምሩ.
እንደ ማይክል ሳይሎር ሰዎችን ለማሳመን ብዙ መሞከራቸውን ሲያቆሙ።
ተግባራቸው ዜና ይስራ። ዜናው እነርሱን ወክለው ይናገራሉ።
ምንም ወጪ የለም.
ከዚያም BTCን ከመቆጠብ እስከ እውቀት መቆጠብ፣ ወርቅን፣ ጊዜን፣ ሀብትን፣ ... መቆጠብ የፍያት የሸማቾች ሥርዓት እነዚህን ከመኮረጅ ውጪ ሌላ አማራጭ እስከሌለው ድረስ።
ከበርካታ የብርቱካናማ መንግስት የራቀን አይደለንም።
የወለድ ተመኖች ሰዎችን የማያደናቅፉበት ጊዜ ሩቅ አይደለም።
ማለቴ ወለድ ወይም ወለድ የለም በየቀኑ መብላት አለብኝ።
ከእንግዲህ መድኃኒቶች የሉም።
አይ ይቅርታ።
በፍጥነት ወደፊት 100 ዓመታት, 12 ዘር ቃላት ከአሁን በኋላ በቂ አይደሉም.
ሰዎች አሁን 365 ባለ 12 ዘር ቃላትን በቃላቸው ያስታውሳሉ። በዓመቱ ውስጥ ለእያንዳንዱ ቀን አንድ.
ግብይቶች = አስማታዊ ቃላትን መናገር.
እነዚህ የቤኔ ገሰሪት ቅድመ አያቶች ናቸው።
" ልብስ "
MARS ከባድ ነው።
ማርስን በተሳካ ሁኔታ ለመቆጣጠር እና ለመንካት በፕላኔታችን ላይ እጅግ በጣም የተራቀቀ የሰው ልጅ ኢኮኖሚክስ ኦርኬስትራ ያስፈልገዋል።
ዛሬ ከምንሰራው በላይ ከ10x፣ 100x የበለጠ ሀብቶችን የሚጨምር ኢኮኖሚያዊ ዳንስ።
አሁን ባለው የመምህር - ባሪያ ኢኮኖሚክስ ሥርዓት፣ እንዲሳካ ማድረግ አንችልም።
ለኤሎን ማስክ 1 ትሪሊዮን ዶላር በፊያት አዋጅ ብንሰጥም አይደለም።
እስካሁን ያን ያህል አንወደውም።
የአሜሪካ መንግስትን ተመልከት። በብድር 35 ትሪሊዮን ዶላር ተቃጥሏል እና ሰዎች አሁንም አኩሪ አተር ናቸው።
ጨዋታው ሰዎች የዘር ሀረጎችን እንዲኖራቸው መፍቀድ ነው።
በሚችሉበት ጊዜ ሜንታት ያግኙ።
አእምሮአዊ ነገር ነው፣ ነገር ግን ከመሬት 140 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ መካን፣ ጨለማ እና ገዳይ ፕላኔትን መቆጣጠርም እንዲሁ ነው።
ማስተናገድ ካልቻላችሁ ለሮቦቶች ተዉት።
እና በጥቂት መቶ ዓመታት ውስጥ ለጦርነት ተዘጋጁ.
በትለሪያን ጂሃድ፣ "በተጨማሪም ታላቁ አመፅ በመባል የሚታወቀው እና በተለምዶ ወደ ጂሃድ የሚጠራው በ 201 BG የተጀመረው እና በ 108 BG የተጠናቀቀው በኮምፒዩተሮች ፣ በአስተሳሰብ ማሽኖች እና አስተዋይ ሮቦቶች ላይ የተደረገ የመስቀል ጦርነት ነው።
- ምንጭ
ከማርስ እና ከጦርነታችን በኋላ አራኪስን እንፈልጋለን።
አንድ Meme ሁሉንም ሊገዛቸው
ሞክር እና ቢትኮይን ምንዛሪ መሆኑን መርሳት።
እንደ ሜም አስቡበት.
ሜም የሚያሽከረክር ገበያ።
"የእርስዎን 12 የኃይል ቃላት ማዳመጥ እፈልጋለሁ" የሚል meme።
እንደ ኃይል ቀለበቶች፣ የሥልጣን ቃላቶች የሚይዛቸውን ሁሉ ኃያል ያደርጋሉ።
እንዴት፧
እስቲ አስቡት።
አሁን ሁሉም ሰው የባንክ ባለሙያ መሆን ይችላል።
ከጥቂት ሺዎች የባንክ ባለሙያዎች እስከ 8 ቢሊዮን የባንክ ባለሙያዎች.
ይህ ምን ያህል ገንዘብ ይወስዳል?
ደህና, ብዙ.
የባንክ ሰራተኞች ገንዘብ ያንቀሳቅሳሉ.
ለመንቀሳቀስ ገንዘብ ስለሌላቸው ለመንቀሳቀስ የተወሰነ ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ።
እንደገና መደጋገም የሚፈልግ ከሆነ እንደገና ይመለሳሉ።
አሁንም ረቂቅ?
ልክ እንደ ኢንተርኔት, የተረዱት ጥቂቶች ናቸው.
ግን ሊጠቀሙበት የሚችሉት ሁሉም ሰው ናቸው.
***
የ Bitcoin blockchain, ከ 10,000 ዓመታት በኋላ, በመላው ኮስሞስ ይሆናል.
በእሱ አማካኝነት ወደ ሌሎች ፕላኔቶች እንሄዳለን.
ቅመማ ቅመም ይሆናልና።
ምናልባት፣ በአቶም መጠን ባላቸው የቢትኮይን ኖዶች መተንፈስ እንችላለን!
የ100,000 ኖዶችን ብቻ ይረሱ። 1 ቢሊዮን ቢሊየን አቶሚክን ይሞክሩ።
እነሱ አእምሮዎን ይመቱታል እና ያብባሉ፣ ከሮጋን እንጉዳይ ከፍ ብለው ይወስዱዎታል።
ናኖ-ኖዶች. በቦታ-ጊዜ ውስጥ አእምሮዎችን ከቦታዎች ጋር በማገናኘት ላይ።
የእኛ ኮምፓስ ይሆናል.
ኃይለኛ ሜም ኮምፓስ ነው።
ለበለጠ ግንዛቤ መንገዱን መጠቆም።