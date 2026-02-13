በ 10 ደቂቃዎች ውስጥ አንድ ጽሑፍ አግኝቷል እንዴት

Building a writing habit often stalls at the research phase. እርስዎ ጥቂት ጽሑፎች ለመፍጠር ይጀምራሉ. አንድ 5 ይጀምራሉ. የ 5 ይጀምራሉ 47 ጽሑፎች በ 5 ደቂቃዎች በፊት እርስዎም አያስፈልግም ነበር. ሁለት ሰዓታት በኋላ, እርስዎ ሁሉም ነገር ያንብቡ እና በአጠቃላይ, ምርጥ ግምገማዎች በእያንዳንዱ ጊዜ ውስጥ ይቆጠራል. written nothing Three Places Your Next Article Is Hiding 3 ቦታዎች የእርስዎን ቀጣይ ጽሑፍ አግኝቷል እርስዎ ቀጣይነት ያውቃሉ ነገር ያድርጉ 1. አንድ ተባባሪ እርስዎ አንድ ባህሪያት ለማሳየት ይፈልጋል? የ አዲስ ባህሪያት እንዴት እንደሚሰራ ነው? ይህ አንድ ጽሑፍ ነው. ቅርጽ ለማሳየት አንድ ባህሪያት ለመፍጠር ነው, ይህም አንድ ተባባሪን በላይ ያካትታል. እርስዎ አንድ ሰው ይህን ማስታወቂያ አያስፈልግም ከሆነ, ከ 10 ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ ደንበኞችም ይወዳሉ. ይህ ጽሑፍ ወደ አንድ ጽሑፍ ይተኮሩ 2. እርስዎ እርስዎ እያንዳንዱ ጊዜ ተመሳሳይ ነጥብ ይታያል ከሆነ, እንደ JavaScript ከ Python የተሻለ ነው (እውነት, (በአውስትራሊያ እና በዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) እና በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴትስ) በዩናይትድ ስቴትስ (የዩናይትድ ስቴት የ HackerNoon ማህበረሰብ ከሁለቱም ይፈልጋል አግኝቷል አግኝቷል አግኝቷል አግኝቷል አግኝቷል 3. ሁሉም ሰው እንዴት ነገር ማሻሻል እንደሚቻል በ Google ላይ ነው. እርስዎ የሚፈልጉትን መፍትሔ ይመዝገቡ. ይህ በተለይም ይህን ባህሪዎን ያካትታሉ. እርስዎን ያካትታሉ. በእርግጥ ምንድን ነገር በይነገጽ ነው. የእርስዎን ጽሑፍ ተጨማሪ ያካትታል. \n \n የእርስዎን ቀጣይ የቴክኒካዊ ስዕል መጻፍ ጋር ይጀምራል. የእርስዎን ቀጣይ የቴክኒካዊ ስዕል መጻፍ ጋር ይጀምራል. የ template መጻፍ. የ template መጻፍ. ይህ ይሞክሩ: ሦስት መለያዎች ይመዝገቡ: አንድ የተመሠረተ የቅርብ ጊዜ ውፅዓት ላይ, አንድ ስለ አንድ ርዕስ, እና አንድ ስለ ሌሎች ሰዎች መግዛት ይችላሉ. እርስዎ በጣም የሚፈልጉትን ሰው ይምረጡ. ፈጣን ቅርጸት ይመዝገቡ. 200 ጥያቄዎች ይመዝገቡ. ይመዝገቡ! አሁን አንድ ጽሑፍ ያግኙ አሁን አንድ ጽሑፍ ያግኙ እና ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ከባድ ነው. እርስዎ ስሜት ማግኘት እና እርስዎ ለማስተካከል የሚፈልጉትን ስሜት ለመፍጠር ይረዳዎታል. በ 2026 ውስጥ የቴክኒክ ንጥረትን ይሰጣል, ይሰጣሉ, ይሰጣሉ, እና ከፍተኛ ጥራት ያለው የቴክኒክ ስሜትዎችን በመስጠት እንዴት እንደሚቻል, በቀላሉ ከሁሉም ቀን ላይ ይጠቀማሉ. የእኛን ጦማር ኮርስ የእኛን ጦማር ኮርስ \n \n ዛሬ የ HackerNoon Blogging Course ያግኙ! ዛሬ የ HackerNoon Blogging Course ያግኙ! HACKERNON BLOGGING ኮርስ ቻይና ቻይና ቻይና ቻይና ቻይና 1. በ Reddit ላይ የንግድ የንግድ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ጓደኛ ይህ ነገር ነው, እርስዎ አንድ አስደናቂ, በተደጋጋጋሚ ልምድ ወደ አንድ የተመሠረተ ታሪክ ይቀበላሉ ጊዜ. የኮርፖሬሽን አሁን ይሆናል, የኮርፖሬሽን ተመሠረተ, የኮርፖሬሽን ይሰጣል, እና የኮርፖሬሽን ተመሠረተ የኮርፖሬሽን ተመሠረተ. 2. የ AI Coding Tip 006 - እያንዳንዱ መስመር ይመልከቱ በፊት ይህ ጽሑፍ የኮምፒውተር አጠቃቀም እና የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር የኮምፒውተር ታሪክ ነው. እርስዎ ቀጣይነት ያውቃሉ ነገር ያድርጉ 3. አንድ አነስተኛ OSINT ቡድን የ Epstein ፋይሎች ንድፍ ወደ ተግባራዊ ኢንጂነሪጂናል እንዴት ንድፍ ነበር ይህ Epstein Files Dump ጽሑፍ የኮርፖሬሽኖች ያስተዋውቃል, ነገር ግን ይህ እንዴት እንደሚሰራ ነው. ሰዎች "እውነተኛ ይሆናል" መውሰድ helyett, የኮርፖሬሽኖች እኛን ያስተዋውቃል, ነገር ግን ይህ አስፈላጊ ነው. 4. የ "አሁኑ ጊዜ ምን ነው?" ልምድ በኋላ እርስዎ የፈጠራ ነው ይህ ጽሑፍ ብዙ ሰዎች ተሞክሮ ይደሰቱ ነገር ግን በአብዛኛው ጊዜ ይደሰቱ እና ቀጥተኛ መንገድ ይሰጣል. ታሪክ ነው. አግኝቷል አግኝቷል አግኝቷል አግኝቷል አግኝቷል 5. የእርስዎን ጦማር እንዴት ለመፍጠር (እርስዎ መጀመር ለመጀመር ሚሊዮን ግምገማዎች ያስፈልግዎታል) ይህ ጽሑፍ የእርስዎን ጦማር ከ መግዛት ለማግኘት እውነተኛ ስቴትስዎችን ይሰጣል, የተመዘገቡ መግቢያ መውሰድ መተግበሪያዎችን ይሰጣል, እና በአብዛኛው ደንበኞች መተግበሪያዎችን በማንኛውም የሽያጭ ቁጥር ማግኘት ይችላሉ እንዴት እንደሚቻል ያቀርባል. \n \n እዚህ የእርስዎን ጦማር ለመገንባት ስቴትስቶች ያንብቡ. እዚህ የእርስዎን ጦማር ለመገንባት ስቴትስቶች ያንብቡ. ቀጣይ ጊዜ ይሆናል ኡሁ!