איך למצוא רעיון למאמר בתוך 10 דקות

Building a writing habit often stalls at the research phase. אתה פותח כמה מאמרים עבור השראה. אחד הופך לחמישה. חמישה הופך 47 כרטיסיות על נושאים שלא אכפת לך אפילו לפני חמש דקות. בינתיים, הרעיונות הטובים ביותר שלך מסתתרים ברגעים היומיומיים. written nothing Three Places Your Next Article Is Hiding שלושה מקומות המאמר הבא שלך מסתתר כתוב את מה שרק הסברת 1. האם עמיתך ביקש ממך להסביר מושג?האם אתה מבלה שעות בפגישה שבורת מדוע התכונה החדשה פועלת כך?זהו מאמר.התעדכנות של ההפרדה יוצרת משאב שממשיך מעבר לשיחה יחידה.הזדמנויות הן, אם אדם אחד צריך את ההסבר הזה, עשרה נוספים גם מבולבלים בשקט. הפוך את הטיעון הזה לפוסט 2. אם אתה מוצא את עצמך מתווכח שוב ושוב את אותו הנקודה בכל פעם שזה מופיע, כמו JavaScript הוא טוב יותר מאשר Python (אכן, , להפוך אותו לתוך פוסט ופורמליזציה של עמדתך.הספקת טענה מובנית מוסיפה ערך לדיון רחב יותר ומספקת לאחרים נקודות מבט מבוססות נתונים. קהילת HackerNoon חושבת אחרת שתפו את הטעות שלמדתם ממנה 3. כולם Google איך לתקן משהו. לכתוב את הפתרון שרציתם שתמצאו. זה במיוחד מחזק את ההבנה שלך של מושג זה. עושה את זה בלתי נשכח. להיות כנה על מה שקרה לא נכון גם עושה את הכתיבה שלך יותר רלוונטי. \n \n התחל לכתוב את הסיפור הטכני הבא שלך עם תבנית כתיבה זו. נסו את זה: כתוב שלושה כותרות: אחת מבוססת על הסבר לאחרונה, אחת על נושא שאתה ממשיך לדון בו, ואחת על תיקון שאחרים יכולים ללמוד ממנו. ואם אתה מעדיף לעקוב אחר מפת דרכים ברורה יותר, זה מסייע לך למצוא את הקול שלך ולבנות הרגל כתיבה שאתה יכול לשמור על. זה שבור את איך לחשוב, מבנה, תסריט, ולפרסם סיפורים טכניים באיכות גבוהה, ישירות מן הסטנדרטים העורך אנו משתמשים בכל יום. Top Stories Spotlight 1. Civil War on Reddit זה מה שקורה כאשר אתה הופך דיון חם ומתמשך לסיפור מובנה.השיחה כבר התרחשה, הסופר נכנס, הבהיר את הכאוס, והעניק לקוראים עמדה מוצקה להתייחס. 2. AI Coding Tip 006 - סקירה של כל שורה לפני שאתה מתחייב מאמר זה הסביר את הסוג של עצות היית נותן חבר צוות בעבר.זה מושך תובנות ישירות מן החוויה בעולם האמיתי והופך אותו שימושי לכל מי שקרא. 3. כיצד צוות OSINT קטן הפך את קבצי Epstein Dump לתוך אינטליגנציה אפקטיבית מאמר זה הולך קוראים דרך מה שקרה וכיצד זה היה מטופל.במקום להניח שאנשים היו "להבין את זה", הסופר הלך עלינו דרך למה זה היה חשוב. 4. "עכשיו מה?" הרגשה לאחר שאתה מנצח יש תיקון מאמר זה מתייחס לרגע שקט ובלתי נוח שאנשים רבים חווים, אך לעתים רחוקות מסבירים, ומציע דרך קדימה. 5. איך להרוויח את הבלוג שלך (ואז למה אתה לא צריך מיליוני צפיות כדי להתחיל) מאמר זה מפרק אסטרטגיות מציאותיות כדי להרוויח מהבלוג שלך, לגלות זרמי הכנסה שנעלמו, ומראה איך מאמץ עקבי יכול להשתלם ללא מספר תנועה עצום. \n \n עד הפעם הבאה, האקרים